Lágrimas por la muerte del percusionista Frank Lebron en Cali

La salsa mundial está de luto ante el fallecimiento de Frank Lebrón, conguero entre los hermanos de una familia musical originaria de Aguadilla en Puerto Rico y que se forjó en Brooklyn, Nueva York..



“El sonido de tus tambores hoy se va para el cielo. Aquí, en nuestros corazones quedan atesorados los recuerdos de todos estos años de amor por cada uno de nosotros, tus hermanos Lebrón, por tus amigos, por la música. Te amaremos por siempre, Frank”, escribió el grupo a través de sus redes sociales oficiales, junto a una imagen del artista.

Frank Lebron fue protagonista en los éxitos salseros que se convirtieron en himnos, como ‘Agonía’, ‘Diez lágrimas’, ‘La temperatura’ y ‘Sin negro no hay guaguancó’.



Su estado de salud se deterioró debido a una falla renal desde el año pasado, lo que le impidió estar en la pasada Feria de Cali. Su fallecimiento se presentó el miércoles en una clínica de la capital del Valle.

Los hermanos Pablo, Jose, Ángel, Carlos y Frankie recorrieron felices los distintos continentes, pero en Cali anidaron con su música y tuvieron negocios como un restaurante salsero.

Lamentamos el fallecimiento de Frank Lebrón, el maestro de la percusión, que puso a vibrar al 🌎 con la magia de sus manos 🙌🏽. pic.twitter.com/2Sumvni32q — Secretaría de Cultura de Cali (@CaliCultura) September 10, 2020

La historia musical empezó cuando crearon una banda de rock y blues. A mediados de los 60 inclinaron su repertorio al boogaloo, una mezcla de ritmos latinos con letras inglesas. En esa época, José dejó la guitarra y empezó con el piano. Angel pasó del bajo al contrabajo. Carlos cambió la guitarra por los bongos y la campana.

Ahora hay más música en el cielo. Descanse en paz Frank Lebròn. Cali guarda tus melodías... — Jesus Dario Gonzalez B. (@chucho_gonzalez) September 10, 2020

A comienzos de 1967 tuvieron una audición en Discos Cotique, que les pidió temas originales. José escribió ocho canciones y llamaron a cantar a Pablo López Feliciano, conocido como Pablo Lebron, entonces vocalista una banda, para que pusiera su voz inigualable. El primer álbum 'La Psicodelia se hace Latina' fue un éxito​.

Hermanos Lebron en el disco Salsa y Control Foto: Archivo particular

Frank era el menor de los hermanos y nació en Nueva York. Se metió a la agrupación entre 1969 y 1970 en el álbum Salsa y Control, ese de la letra: "Yo le digo a mi gente que están gozando Que la orquesta Lebrón ya está tocando Algo sencillo, algo movido Y bueno que está, baila conmigo Eh le lo le, eh le lo la Echa pa acá porque bueno está Cógelo suave al ritmo de clave La Orquesta Lebrón tiene la llave Invitación al son montuno Levantate men y ponte duro, Que jala, que jala mi guaguancó El son montuno lo traigo yo".



Luego más éxitos con: "Cada vez que yo te veo ni me importa donde sea se me quieren salir los ojos por tu belleza y hasta pierdo el control quisiera enamorarte y decirte que te quiero pero todavía no lo he logrado, no, no yo no lo he logrado. La temperatura sube, sube, sube la temperatura".

En Colombia pusieron a sonar y bailar: Ya…me estoy quedando solo. El bochinche me tiene loco y no me puedo aguantar la pelea… que por nada siempre empieza. Estoy perdiendo la cabeza y no me puedo aguantar…la pelea y el bochinche no me hace falta no me hace falta".



El 13 de julio del 2010, Los Hermanos Lebrón sufrieron el fallecimiento de Pablo, cantante de todos los éxitos, menos el de 'Que pena'. Su hermano Ángel dice que ha sido la voz más preciosa de la salsa.

El sonido de tus tambores hoy se va para cielo. Aquí, en nuestros corazones quedan atesorados los recuerdos de todos estos años de amor por cada uno de nosotros, tus hermanos Lebrón, por tus amigos, por la música. Te amaremos por siempre, Frank.#FrankLebron #LebronBrothers pic.twitter.com/yl1bBlwPpA — Hermanos L-Brón (@HERMANOS_LEBRON) September 10, 2020

'Qué cosas' fue un disco que contaba ese camino de la vida al lado de Pablo Lebrón, decía Frank, quien ahora se va pero nunca dejará de sonar su inolvidable percusión al paso de esa letra: "Vamo' a brindar a los negros, vamo' a brindar a los negros los negros del Malecón...porque sin negro no hay, sin negro no hay la Rumba ni Guaguancó".

Se nos va una leyenda, una persona que junto a sus hermanos ha dejado uno de los legados más hermosos en la salsa, Hasta siempre Frank Lebrón... una pérdida enorme para el género y para los que amamos la salsa, “Por cada risa, hay diez lágrimas” hasta siempre Frank pic.twitter.com/7lacs1yaIG — OSCAR RIVAS 🎙 (@OscarRSports) September 10, 2020

Anoche a la muerte de Fran Lebron, en las casas de la salsa se repetía: "Al despertar Todos los días siento un dolor en mi corazon Porque en la vida cuando hay una alegría, por cada risa hay 10 lágrimas".