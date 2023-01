En una iglesia del barrio Meléndez, de Cali, ladrones saquearon el recinto en este sector del sur de Cali.



(Lea también: En menos de 5 segundos roban retrovisores en un trancón y a plena luz del día)

De acuerdo con la Policía Metropolitana, el hecho sucedió esta semana, en una noche.



(Además: Exministro dice que a hijo le dispararon al no frenar su carro en sur de Cali)



En la Fuerza Pública indicaron que algunos vecinos alertaron y, de inmediato, se activó el 'Plan cazador' para dar con la ubicación de los objetos robados.



Se habían llevado dos televisores, dos parlantes y una pipeta de gas, elementos que estarían avaluados en 8 millones.



(Lea también: Descubren bandas 'la oficina' y 'las deshuesadoras' en centro del Valle)



"Gracias a la información ciudadana y la activación de este 'Plan cazador' se logró la ubicación de estos elementos. Estaban abandonados adentro de una vivienda, esperando un tiempo determinado para sacarlos, nuevamente, para ser llevados a otro lado y venderlos en el mercado clandestino", dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general José Daniel Gualdrón.



Se habla de una persona que habría cometido el hurto, pero debido a que la Policía no tiene suficiente información, porque no hubo una denuncia a tiempo, no hay claridad si hay más involucrados.



(Puede leer: Andrés Escobar lanza campaña política y le aplazan la audiencia)



"Se invita a la ciudadanía a denunciar hurtos, teniendo en cuenta que los uniformados no pudieron realizar la captura de esta persona, debido a la falta de una denuncia ciudadana", dijo el oficial.



CALI