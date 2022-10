En los alrededores de la sede República de Francia de la institución educativa pública Santa Cecilia, sus vecinos, así como estudiantes, docentes y directivas del plantel están sorprendidos, pero a la vez temerosos.

Su sorpresa se debe a que el colegio está en el barrio Los Álamos, en el norte de Cali. No es un barrio, cuya historia haya sido de los más violentos de la ciudad o porque es una zona vulnerable. Todo lo contrario, pues de hecho, según la alcaldía de la capital del Valle, la comuna 2 a la que pertenecen Los Álamos ha venido ocupando el cuarto lugar entre las 22 comunas de Cali con menos homicidios y violencia en las calles.



Sin embargo, en las últimas semanas, algunas estudiantes, así como sus familias no se han sentido seguros y temen por las menores de edad, pues ya niños que no superan los 10 o los 13 años fueron amenazados por hombres armados que les pusieron cuchillos y hasta armas de fuego para lograr quitarles sus pertenencias.



Todo ocurre en entre las 6 y la 6:30 de la mañana, cuando es la llegada de los menores para iniciar sus jornadas académicas.



Es por ello que surgió el clamor entre algunos padres de familia para que la Policía y la alcaldía de Cali tomen medidas.



El último caso fue la semana pasada. Era una niña de menos de 14 años que cursaba octavo grado en este colegio. Le pusieron armas cortopunzantes en su cuerpo, como una manera de amenazarla para que entregara sus pertenencias.



Los ladrones buscan hurtarles, sobre todo, sus teléfonos celulares y dinero que les dan en sus casas para sus meriendas.



Estos robos suceden de día.

Ese fue el caso del niño de 13 años que tuvo heridas en la cabeza por golpes con la cacha de un arma de fuego, a comienzos de septiembre de este año.



El niño estudia en Liceo Moderno de Tuluá, municipio en el centro del Valle, según allegados.



El día que lo robaron, salía del colegio, a eso de las 12:40 del día, cuando un armado desenfundó su pistola. Le exigió que le entregara su teléfono celular.



El niño recibió dos cachazos en la cabeza que lo dejaron sangrando y luego le puso el arma en el estómago para que desbloqueara el dispositivo.



Vecinos y miembros de la comunidad educativa también pidieron acompañamiento de la autoridades para brindar seguridad a los pequeños y demás estudiantes.



