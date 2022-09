Ayer, 21 de septiembre, se armó un ‘batalla campal’ en el estadio Doce de octubre de Tuluá, cuando hinchas invadieron el campo de juego mientras se llevaba a cabo el partido entre Cortuluá vs Deportivo Cali y atacaron a los jugadores y al cuerpo técnico.

Cuando los hinchas del Deportivo Cali violentaron las mallas de seguridad e invadieron el terreno faltando unos nueve minutos para que terminara el compromiso deportivo, varios de los asistentes aprovecharon para grabar el momento con sus celulares. Entonces, uno de los hombres que, desprevenido, grababa el acto, fue víctima de robo.



El hecho llamó la atención de los usuarios de Twitter, quienes comenzaron a difundir el video del momento.



En el clip se pudo ver cómo un hombre de chaqueta gris pasó frente al espectador, quien se encontraba en la tribuna. En ese momento, el ladrón le rapó el celular y salió corriendo. La víctima lo persiguió, no sin antes caer por la baranda al intentar pasar sobre esta.



En medio de la carrera, cuando ambos hombres corrían sobre la grama, el dueño del celular tuvo la mala suerte de caer por segunda vez. Rápidamente se reincorporó, levantó un objeto del suelo y siguió hacia la misma dirección en la que el ladrón había escapado.



No se sabe si el objeto que levantó del suelo haya sido o no el dispositivo móvil.

Jajajaja observen al que le arrebatan el celular en la baranda, se cae persigue al ladron se vuelve a caer y recupera el celular 😅 esta muy buena esta trama pic.twitter.com/Kp9k61CyMT — Tato ★ 1927 (@tato1927_) September 21, 2022

Finalmente, la policía logró controlar la situación en el estadio. Pero, en el hecho, el director técnico del Deportivo Cali, Mayer Candelo, y Teófilo Gutiérrez fueron víctimas de agresiones por parte de la hinchada.



Mediante un comunicado, el Deportivo Cali rechazó los acontecimientos de este miércoles y solicitaron “a las autoridades gubernamentales y deportivas, intervenir para evitar en el futuro una tragedia que enlute nuestro deporte”.

