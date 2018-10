Laboratorios Smart explorará nuevos mercados

Durante 18 años Laboratorios Smart ha estado atrás de la pasarela del CaliExposhow y de las principales pasarelas de moda y belleza del país. Tiene una línea masculina y dos femeninas, la del maquillaje profesional comenzará a exportarse a partir del 2019.

“SP PRO tiene dos consumidores objetivos: Las mujeres normales que se quieren maquillar como profesionales y los famosos estilistas, diseñadores y fotógrafos que utilizan el producto para maquillar las modelos. Se va a exportar a Panamá, Costa Rica y Ecuador el año entrante y la proyección es llegar también a Perú y Chile”, reveló el gerente de la compañía, Jorge Bernal.



Nailen es la otra línea femenina con un producto líder, el polvo compacto, se venden 10 millones de unidades al año en Colombia. Desde hace tres años comenzó a exportarse a Latinoamérica y Centroamérica.



Este año ha sido complejo, elecciones, fútbol, pero se crecerá.



“Las mujeres se han vuelto aficionadas la fútbol”, dice Bernal, quien proyectó ventas al cierre de diciembre por los 75.000 y 80.000 millones de pesos en Colombia.



Bernal es hijo de Sofía Prieto, quien junto a su esposo, quien también se llamaba Jorge Bernal, fundó Laboratorios Smart hace 52 años. Ella se mantiene al frente de la compañía, ciento por ciento colombiana.



“Nunca tuve la intención de llegar a fabricar cosméticos, pero mi esposo sí era muy inquieto en esa parte y fue él quien hizo todas las conexiones, viajaba por todo el país, y resultamos fabricando cosméticos”, recordaba Sofía Prieto.

La pasarela del CaliExposhow maquillada por SP PRO. Foto: EFE



¿Cuántos empleos generaban hace 50 años?

Lo primero que hicimos fueron esmaltes, después fuimos creciendo el negocio, y aquí estamos. Se vendían en todo el país, sobre todo en provincia. Teníamos entre 30 y 40 empleados, hoy contamos con 700 colaboradores.



¿Señora Prieto, en qué se diferencian de las otras compañías?

Nuestra calidad eso es lo principal, somos una compañía netamente colombiana.



¿Cómo compiten con tanta marca nacional e importada en el mercado?

Con mucha tenacidad, estamos innovando, no nos descuidamos frente a la competencia, tenemos calidad y materia prima de primera y estamos pendientes de las tendencias.



¿El producto fuerte?

El polvo compacto es el producto líder, representa casi el 90 por ciento de nuestras ventas sobretodo que hay mucha competencia atrás de ese polvo de nosotros y no han logrado alcanzarnos.



¿Qué tiene de especial ese polvo compacto?

El final que da al maquillaje, cubrimiento total.



¿Qué significa patrocinar una pasarela como la del CaliExposhow?

Es una satisfacción grandísima que uno nunca se imagina, poder maquillar con nuestros productos esta pasarela y todos los eventos de moda en Colombia.



¿Cómo cerrarán este año en ventas?

Las mujeres, así no tengan par el desayuno tiene para sus cosméticos. Pero este año ha sido complejo a nivel industrial, tuvimos un año electoral, tuvimos el Mundial de Fútbol, aunque nosotros no podemos quejarnos, seguimos con la misma tenacidad, creceremos, leven, pero creceremos.



¿El secreto para mantenerse en el mercado?

Fabricar con calidad, la atención al consumidor, contar con un buen grupo de vendedores y estar al frente del negocio, trabajo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes.