Cuarentena motiva canciones bajo ritmo Pacífico, salsa y popular

En redes empezaron a circular canciones que en ritmos del Pacífico, salsa y lo popular envían mensajes alrededor de la pandemia que ha llevado a Gobiernos como el de Colombia a ordenar no salir de casa y no exponerse ante los riesgos del virus.

A Rafael Cataño, fotógrafo y cantautor, esta cuarentena le despertó su pasión por cantar y componer. “La protección está en casa, no se le olvide ser responsable con la comunidad”, está en la letra que comparte en su nueva canción.



En el Además, narra lo difícil que ha sido para él la cuarentena en su casa, pero aun así, debemos cumplir para protegernos del virus.



“Falta guaro y amigos, todo por culpa del coronavirus”, sigue el artista. Puede ser el pensamiento de muchos colombianos de ver el virus. Pero por el momento, solo queda esperar y cuidarse. “Quédate en casa, no olvides la seguridad, un buen tapabocas”, Cataño menciona en su canción.



Cataño, reportero gráfico, se lanzó como artista en el género popular en el 2015, con su primer sencillo: ‘Triste Realidad’, una canción que habla de las familias cuando pierden un ser querido.

https://www.facebook.com/428156294023311/posts/1500264813479115/?vh=e&d=n

Otros íconos de la música se han inspirado. Hugo Candelario, director del Grupo Bahía, dice: “Quédate en tu casa, mijo. No vas pa' onde tus amigos. ¿No ves lo que está pasando?. La gente se está enfermando".



Así comienza la canción del guapireño como un himno a la prevención del coronavirus. "Vamos a superar estos momentos difíciles para la humanidad. Vamos a resistir cantando, lo que nos mantiene vivos: nuestros sonidos y nuestra cultura”.



La canción 'No hay cama pa tanta gente' del Gran Combo de Puerto Rico, tiene su nueva versión sobre el coronavirus.



"Ya nos habían avisado, que había un virus por ahí que se llamaba covid y a china había decoñetado...Nos advirtieron temprano, que se guardara la gente y yo no sé si tu entiendes que si miles se enfermaran y hospitales necesitaran, no hay cama pa tanta gente", dice la canción.