La violencia antes de los 18 años

Florida y Buenaventura son dos de los 49 municipios priorizados en la ‘Encuesta de violencia contra niños, niñas y adolescentes en Colombia’, por estar expuestos al conflicto armado. El muestreo también se trabajó en 94 de los 1.122 municipios del país. En total se visitaron 26.526 hogares.

El 37,8 por ciento de las mujeres y el 25,5 por ciento de los hombres fue testigo de violencia en el hogar antes de los 18 años; el 54,4 por ciento de las mujeres y el 57,1 por ciento de los hombres fue testigo de violencia en la comunidad antes de los 18 años.



Gloria del Pilar Cardona, del área de prevención de la violencia del ministerio de Salud, insistió en que los resultados de la Encuesta evidenciaban un problema de salud pública, prevenible.



Los primeros hallazgos comenzaron a socializarse por parte del ministerio de Salud . Esta Encuesta contó con el apoyo de la OIM y la Usaid. La violencia física es más prevalente que la sexual y la sicológica.

La encuesta se trabajó entre agosto y septiembre del 2018. Foto: Archivo ET

“Queremos romper el silencio”, dijo Sandra Lorena Vargas, directora de epidemiología del Ministerio.



La violencia física ha afectado más a los hombres que a las mujeres entre los 18 y 24 años. Antes de los 18, el 37,5 por ciento de ellos y un 26,5 por ciento de ellas la ha padecido.



En el caso de las mujeres los mayores maltratadores son los padres, cuidadores o parientes adultos, con el 15,9 por ciento; seguido de los pares con el 9,7 por ciento, la pareja con el 7,0 por ciento y los adultos de la comunidad donde se mueven, incluidos los docentes, con el 2,5 por ciento.



En el caso de los hombres, a diferencia de ellas, el perpetrador no está en la casa, sino en la calle. Sus pares, con el 27,9 por ciento han sido los más violentos, seguidos de padres, cuidadores o parientes adultos con el 18,9 por ciento; después figuran los adultos de la comunidad con el 6,4 por ciento y la pareja con el 4,5 por ciento.

La violencia física tiene a verse como ‘normal’ y nos convertimos en espectadores. Ese es un reto FACEBOOK

TWITTER

El 21,2 por ciento de las mujeres y el 9,5 por ciento de los hombres han sido víctimas de violencia sicológica antes de los 18 años por parte de padres, cuidadores o parientes adultos. En los municipios priorizados el 20,9 por ciento de ellas y el 14,5 por ciento de ellos la han padecido.

Algunos de los resultados de la Emcuesta Foto: Archivo ET



La encuesta se trabajó entre agosto y septiembre del 2018. Un 20,9 por ciento de ellas y un 28,4 por ciento de ellos reportó bullying.



En los municipios priorizados el 29,5 por ciento de las mujeres y el 49,6 por ciento de los hombres sufrieron por el bullying.



La Encuesta evidenció que son las mujeres las más propensas a la violencia sexual, un 15,3 por ciento, entre los 18 y 24 años, la sufrió antes de los 18 años; en el caso de los hombres, un 7,8 por ciento.



El agresor de ellas, en la mayoría de los casos, era un miembro de la familia, después aparece un extraño y la pareja. En los hombres el primer lugar lo ocupa un amigo, seguido de un vecino y después, un extraño.



La vivienda de los encuestados fue el lugar de ocurrencia de ese primer episodio de violencia sexual; el segundo lugar, tanto para ellas como para ellos, la casa del agresor.

Y en tercer lugar figura la casa de alguien más, en el caso de ellas, y la escuela en el caso de los hombres.



También se mencionaron la tienda, el bus, el carro, el río y las discotecas. Por lo que se llamó la atención de los padres y sobre la necesidad de avanzar en la atención del servicio a las víctimas.



El 60,4 por ciento de las mujeres le contó a alguien sobre lo sucedido, solo un 7,5 por ciento buscó ayuda y un 6,0 por ciento la recibió; el 52,9 por ciento de los hombres lo contó, un 3,9 por ciento buscó los servicios y ninguno logró la ayuda.



Ellos no buscaron ayuda porque consideraron que el hecho no fuera un problema, no la necesita o no la quería o no confiaba en las instituciones; ellas no buscaron los servicios por miedo a meterse en problemas, por vergüenza o porque no quiso los servicios.