Jorge Humberto Zambrano: su padre cuenta la verdad sobre su muerte en San Andrés

El cuerpo de Jorge Humberto Zambrano regresó a tierra vallecaucana, a su oriundo Andalucía, en el norte de la región.

Tras la noticia dolorosa para sus familiares sobre la muerte del deportista cuando participaba en la triatlón Xseries Tri Fest San Andrés 2024, el pasado 17 de marzo, en San Andrés, se llevó a cabo el último adiós a quien fue un hijo, un padre, un hermano y un amigo.

Jorge Humberto Zambrano tenía 34 años. Estaba a punto de celebrar los 35 y anhelaba realizar una fiesta para celebrarle el cumpleaños a su padre. Ambos nacieron en mayo. Jorge Humberto cumplía el 4 de mayo y su progenitor, el de 13 del mismo mes.

Por eso, con su hermana querían un festejo por todo lo alto y en familia, como siempre lo era para este vallecaucano, un padre, además de un bebé de 15 meses.

Su esposa, Lis Dayán Clavijo, quien es la secretaria de Hacienda de Andalucía, a través de redes sociales, había sostenido que ninguno de los organizadores de la competencia la había contactado: “Soy la esposa de Jorge Zambrano y nadie del evento se ha comunicado conmigo, es una irresponsabilidad la realización de este evento, pido el favor a las personas que están allá me envíen toda la información que tengan de esta negligencia".

Añadió: "No es posible que este tipo de cosas sucedan, cómo hacen un evento de este tipo sin todas las garantías para sus participantes”.

Carlos Humberto Zambrano, padre del deportista vallecaucano, habló con EL TIEMPO. Dijo que a nadie aún de la organización de la competencia les ha dado una explicación. De hecho, manifestó que durante el percance nadie del evento habría ayudado a rescatar a su hijo. "Lo hicieron dos personas en una kayak de la región. No hubo una atención adecuada de paramédicos, no había quién estuviera cuidando a los competidores y la ambulancia tardó en llegar 10 minutos", dijo don Carlos Humberto.

Afirmó que su hijo no murió de un infarto, sino por inmersión. "Murió ahogado. Mi hijo se perdió en el mar. Mi hijo tenía un reloj inteligente y la distancia que nadó fue el doble de la que debía cubrir. Mi hija y mi nuera viajaron el domingo. Nadie les brindó un apoyo para diligencias en la Fiscalía. Es muy triste como padre de familia ver tanta indolencia con un hijo".

"Era un atleta muy dedicado. Siempre lo fue desde joven", agregó el padre. "Empezó entrenando y participó en competencias en el país", anotó.

El cuerpo de Jorge Humberto Zambrano fue trasladado el pasado 19 de marzo. En la noche fue la velación en su natal Andalucía y este 20 de marzo se llevó a cabo el sepelio.

"Queremos sentar un precedente que no vuelva a suceder este tipo de cosas. No están compitiendo cajas de cartón ni robots, son seres humanos, personas que tienen hijos, hermanos, me parece que los organizadores deben pronunciarse, nadie se ha apersonado. Es un hecho tan lamentable y le pasó a mi hijo que velaba por su mamá. Él respondía por su mamá".

Jorge Humberto Zambrano estudió tecnología en topografía en la facultad de Ingeniería de la Universidad del Quindío. Trabajó como topógrafo supervisor en EMCI, así como fue topógrafo en R&M Ingeniería SAS y en el ingenio San Carlos.

“El hecho se dio en desarrollo de la competencia en el tramo de natación, en tal sentido Medicina Legal es el ente que debe pronunciarse respecto a la causa de la muerte”, explicó el comandante de la Policía de San Andrés, coronel Manuel Armando Quintero.

“Con profunda tristeza lamentamos informar el fallecimiento de JORGE ZAMBRANO TOLE, uno de nuestros triatletas, durante la competencia de Trifest 2024 en San Andrés”, se lee en un comunicado de la Federación Colombiana de Triatlón (Edecoltri).

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales para tener claridad sobre las circunstancias, locales para tener claridad sobre las circunstancias que rodean este trágico incidente”, dice el comunicado de la Federación Colombiana de Triatlón.

