‘Lo virtual es un éxito, pero lo dominante es y será lo presencial’

La Universidad del Valle fue creada en la época en que nacieron algunas de las instituciones de educación superior públicas más importantes del país. En este 2020, el alma máter celebra 75 años de historia.



Figura entre las tres mejores universidades de Colombia, según el Ranking U Sapiens, que se basa en datos objetivos, especialmente, indicadores de investigación. Está a la vanguardia en patentes.

Nació con 173 alumnos. Hoy, en sus 11 sedes se forman 32.000 estudiantes y en sus aulas se han formado más de 100.000 egresados.



Entre sus egresados figuran egresados, como el dramaturgo Enrique Buenaventura; científicos en distintas disciplinas académicas, doctores en ingeniería o arquitectura, humanistas, escritores, líderes comunitarios, ministros, gobernadores, alcaldes y dirigentes gremiales y sociales.



El actual rector es otro de sus exalumnos, el filósofo e historiador Édgar Varela Ramos, quien ha sido docente durante 30 años y habla de este cumpleaños.



¿Qué significan los primeros 75 años de Univalle?



Celebrar 75 años es un hito muy importante, es un largo camino recorrido, cerca de un siglo en el que la universidad ha cumplido un papel muy importante en el desarrollo de la región y del país.



Univalle es decisiva para que haya empresarios capaces y calificados, para que haya médicos, para la fundación del Hospital Universitario del Valle, para la fundación de empresas del sector agroindustrial y en el campo de la cultura hemos sido fundamentales. Sin Univalle espacios de desarrollo intelectual, cultural, científico, tecnológico no se pudieron haber dado.



¿Cómo llega frente al mundo en una pandemia?



Llegamos con mucha fortaleza. La capacidad científica de la Universidad del Valle en el contexto colombiano es muy fuerte. Somos de las tres o cuatro universidades más sólidas en calidad académica, en investigación y en planta docente.



Me enorgullezco de que tengamos una muy buena infraestructura, tenemos un campus enorme la ciudad universitaria en Cali, con 100 hectáreas, más de 55 edificaciones; tenemos 10 campus más, San Fernando, en Cali, más los campus en sedes regionales. Es una infraestructura de 140 hectáreas, donde hay más de 120 edificios de aulas, laboratorios, bibliotecas, más las instalaciones deportivas y culturales, que nos permiten tener una plataforma muy sólida para la formación de nuestros estudiantes.



El desarrollo más importante, frente a esta situación de pandemia, es integrar la virtualidad y las tecnologías digitales con la capacidad presencial que la universidad ya tenía. Veníamos en un proyecto de varios programas de pregrado virtual. Esperamos se pueda desarrollar en los años 2021 y 2022 porque de cierta manera esta virtualidad a la fuerza de la pandemia del coronavirus nos ha motivado para profundizar procesos de trabajo en la administración digital que una universidad moderna debe tener y también en la formación y en la investigación. Estoy seguro de que la universidad saldrá avante de esta situación y se va a fortalecer integrando lo virtual al componente dominante que tendrá que seguir siendo la presencialidad.



¿Han debido adelantar los cronogramas del proyecto de virtualización?



Sí. A la fuerza todos tuvimos que volvernos profesores en modalidad presencial remota o virtual, y el éxito ha sido muy grande. Esperaba menos éxito, pero le voy a dar un ejemplo: empezamos clases en las sedes regionales el 8 de junio pasado y el promedio de éxito de las clases está entre el 70 y el 90 %. Los estudiantes se conectan, los profesores dictan los cursos y hemos podido asumir este desafío incluso en las sedes regionales donde no hay el mismo nivel de conectividad.



Contratamos con Emcali 4.000 equipos conectores USB, que distribuiremos en los municipios y en los primeros días del semestre académico distribuimos unos 600 tablets, laptops, computadores que les hemos prestado o donado a los estudiantes.

Nuevas carreras para llegar a los 40 mil estudiantes

La meta del rector Édgar Varela Ramos es que Univalle crezca en 8.000 cupos y en el 2023 llegue a los 40.000 estudiantes.



Ese objetivo se conseguirá con la creación de nuevos programas, una oferta más amplia en regionalización y posgrados.



Las nuevas carreras que prepara y ofrecerá Univalle son:



- Administración Pública. Está aprobada y se ofrecerá en doble modalidad, presencial y virtual. Muchos funcionarios públicos se podrán formar de manera virtual.

- Regencia de Farmacia. Se ofrecerá en modalidad virtual.

- Enfermería. Se ofrecerá en las dos modalidades.

- Química Farmaceútica. Se está diseñando, está casi lista.

- Construcción. Hace parte del área de Arquitectura. Se ofrecerá como tecnología y como carrera profesional; será virtual.



Varela aclaró que el objetivo no es convertir a Univalle en una universidad que ofrezca formación a distancia, como las exitosas en el sector público y privados, respectivamente, Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) y Uniminuto, “sino que la virtualidad atraviese la presencialidad, que aprovechemos todas esas plataformas digitales, estas tecnologías, esta conectividad para que esto refuerce el proceso de formación de nuestros estudiantes. Y también para que refuerce la investigación, la proyección social y el managment, la administración universitaria”.

Y es que desde hace tres meses (desde que llegó la pandemia a Colombia) el Consejo Académico de Univalle se reúne, a través de una plataforma digital. Lo mismo sucede con el Consejo Superior, los consejos de facultad, programas, de escuela, así como claustros profesorales, foros interactivos y otros.



“La virtualidad la teníamos allí y las costumbres, a veces, no lo dejan a uno mover de la zona de confort. La virtualidad, además, abarata costos en tiquetes, hoteles y viáticos y eso nos va a ayudar a ser mucho más eficientes”, afirmó Varela.

Matrículas, retorno y posgrados

Debido a la pandemia se teme una alta deserción en las universidades del país. El rector Varela afirmó que en Univalle la matrícula es un porcentaje muy bajo del costo real de los estudiantes. “Tenemos un promedio de matrícula semestre de

$ 450.000 en Cali y un promedio de $ 250.000 semestre en sedes regionales. Ahora mismo en regionalización ya 8.000 estudiantes de los 12.000 que tenemos se matricularon. Esperamos que algo parecido pase en Cali cuando abramos las matriculas en julio o agosto”.



La Universidad del Valle y las otras universidades públicas y privadas de la región construyen los protocolos para el regreso a los campus y el retorno de las clases presenciales, pero este será “gradual y responsable”.



El tema se evalúa periódicamente en una mesa digital, que ya ha tenido tres sesiones. En el caso de las sedes de Univalle en Cali el retorno se analiza con los secretarios de Salud y de Gobierno.



Se espera que pase el ‘pico’ de esta pandemia para combinar presencialidad y virtualidad.



Aunque, según el rector Varela, los posgrados de Univalle son autosuficientes, la pandemia los ha afectado. Por una sola vez, para el segundo semestre de 2020, la universidad hará una rebaja del 20 por ciento en la matrícula. La rebaja será de entre $ 2’300.000 y $ 2’500.000 y, además, habrá facilidades como el pago a cuotas.



“Esto facilitará que no haya una deserción significativa a niveles de estudios de formación avanzada”, dijo Varela, quien comentó que Univalle tenía 3.600 estudiantes de posgrados y habrá 3.300.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACTOR EL TIEMPO - CALI