Univalle espera estudiantes, este lunes en Cali

A los estudiantes de la Universidad del Valle los esperan este lunes 3 de febrero en los campus del alma máter, de las sedes en Meléndez y San Fernando, en el sur de Cali. La meta del rector Édgar Varela es que se termine el semestre correspondiente al segundo de 2019. Se aspira a que la culminación sea en mayo. Entonces se evaluará si se inicia, de inmediato, el nuevo período.

El pasado 21 de enero la asamblea general de estudiantes informó que volvería en esa fecha, si se presentan las garantías solicitadas, como la contratación de profesores hora cátedra y que se apruebe un calendario académico.

Lo cierto es que en Cali ya no se podrán completar tres semestres como se pensaba para que el derecho a participar en marchas no tocara el proceso académico. De los 33.000 estudiantes, hay 17.000 en Cali, (12.000, en Meléndez y 5.000, en San Fernando).

El rector confía en el regreso a las actividades, porque se ha coincidido en que no es conveniente un paro indefinido.



A la universidad llegaron tras las protestas del año pasado, 24.000 millones de pesos, de los cuales 8.000 millones van a la base presupuestal.



La mayoría de las 13 universidades que cerraron en 2019, por paro ya regresó a las clases.



En las sedes regionales de Univalle, con 16.000 alumnos, hay otra perspectiva, porque se reactivaron las tareas educativas. A mediados de mes se completó ese retorno con la universidad en Buga. El semestre se cerraría a fines de abril y se inicia el siguiente, en mayo.



