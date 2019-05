La transformación digital, tema central hoy en  ‘Exponegocios’ 

Kevin Ashton, el hombre que acuñó el término del ‘Internet de las cosas’; Giovanni Stella, presidente para Latinoamérica y el Caribe de Google, y la científica de datos, Inmaculada Martínez, serán los conferencistas centrales hoy de Exponegocios, en su versión número 12 y que girará en torno a la transformación digital.

“Todas las empresas deben entender que, hoy en día, la transformación digital no es una opción, es una obligación”, dice Luisa Fernanda Cadavid, directora de la Unidad de Fortalecimiento de la Cámara de Comercio de Cali.



En el país, según el reporte del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cintel), el índice global de madurez de tranformacion digital de las empresas colombianas ha mejorado mucho. En los dos últimos se ha registrado un crecimiento del 9,1 por ciento.



“Estamos en el 62,88, en el 2018, esos nos deja como un país promedio, los más maduros digitalmente llegan al 80 y 84 por ciento”, indicó Cadavid.



Inmaculada Martínez, científica sueco española, disertará sobre la raelidad digital, que vino para quedarse, que es para todos y que no hay que temerle y que hay muchos procesos en los que la máquina no podrá remplazar al hombre, que la transformación digital hay que verla como un proceso evolutivo del ser humano.



Kevin Ashton hablará de futurología, de cómo ve el mundo en unos años a partir del Internet de las cosas y como ve a Cali en todo este proceso y sobre cómo estas aplicaciones pueden ser aplicables a los negocios.



Giovanni Stella, por su parte, no solo hablará de las herramientas digitales que están disponibles en la nube, sino de la importancia del cambio cultural que se requiere para que esas herramientas sean utilizadas de la forma adecuada. Poco sirve invertir en un software, si no se logra que toda la organización esté comprometida con el cambio.

“Es para ese líder empresarial que necesita entender cómo la trasnformación digital puede apoyar el desarrollo de sus objetivos de negocios”, señaló Cadavid.



“Exponegocios trata de decirle a los vallecaucanos que este no es un tema lejano, no hay que tenerle miedo, es para todos, no es solo para las grandes empresas, no vamos a tener que despedir personal por la transformación digital, al contrario, nuestro equipo humano tendrá que desarrollar actividades de mayor valor agregado”, agregó.



Esta vez, los empresarios que compartirán sus experiencias serán el presidente del BBVA Colombia, Óscar Cabrera, entidad líder en transformación digital ‘que ha entendido que no solo se trata de cambiar sus procesos al interior, sino cambiar al cliente y volverlo digital’. Y estará el Grupo Cadena, el que prestaba servicios relacionados con el papel de seguridad para cheques, impresión de tarjetas de crédito, de carnets.



‘Más que un proceso de transformación digital lo que hicieron fue un proceso de transformación de su modelo de negocio y hoy en día ofrece servicios basados en lo digital. Se trata de un caso extremo de una empresa que entendió que la transformación digital no es solo adquirir herramientas, o poner un portal web para vender, sino que esa transformación debe estar atada a la estrategia de la empresa y a la cultura de la empresa. Pasar de la impresión a la digitalización”, indicó Cadavid.