Fríos como el clima de Pasto y muy preocupados quedaron los nariñenses con el anuncio que hizo el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, acerca del tiempo que tardaría la solución a la emergencia que se registra en el suroccidente colombiano por el deslizamiento de tierra en la vía Panamericana.



El hecho sucedió en Rosas, en Cauca.

Para el mandatario seccional no es cuestión de días ni de semanas, sino de meses, los que deberán esperar los nariñenses y el resto del país para que se encuentre una alternativa viable que garantice la movilidad de pasajeros y vehículos.



“Eso tiene una labor aproximada de meses, no estamos hablando de días”, señaló el mandatario seccional, al explicar ante autoridades y dirigentes gremiales de Nariño la difícil realidad que debe enfrentar la comunidad en general, al igual que las duras consecuencias a las que se expone el departamento en los próximos meses.



Aseguró que técnicos que estuvieron en el sitio del deslizamiento de tierra, en Rosas, Cauca, ya hicieron un análisis sobre la coyuntura y las alternativas más viables.



“Eso amerita una construcción de una variante, no se puede recuperar la vía en su estado original, sino que tendría que construirse una variante que sería de un kilómetro”, afirmó sin vacilaciones.



Indicó, además, que esa obra demandaría un tiempo más prolongado del que muchos creen en la región.



De inmediato entre los asistentes a la reunión se miraron con angustia y hasta desespero.



Inclusive, los comerciantes y productores de leche que asistieron a la misma en las instalaciones del Hotel Morasurco quedaron sin aliento, cuando el funcionario declaró que solo tendrían capacidad para almacenar el producto únicamente por cuatro días, “porque estoy hablando no de días, sino de meses, entonces ya tendríamos allí dificultades”.



Pero eso no es todo, a quienes trabajan con la comercialización de insumos agropecuarios que se despachan desde el interior del país a Nariño, también les planteó un panorama muy oscuro: “tendríamos serias dificultades que tenemos que empezar a mirar cómo poder solventar esta crisis”.



“Estamos ante una situación bastante compleja”, declaró y agregó que se deberá darle prioridad al manejo del tema humanitario, al igual que realizar evaluaciones permanentes sobre las afectaciones económicas que seguramente va a dejar en adelante la crisis de Nariño.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO