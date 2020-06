La solitaria despedida a un luchador de la radio en el Valle

En el ámbito de la radio caleña, William Adolfo Muñoz Sandoval era uno de esos entusiastas independientes de la actividad informativa y se le destacaba la solidaridad con los colegas.



Luchaba en forma independiente por informar y tener pauta para su programa.



En su barrio del sur caleño extrañarán los diciembres por los pesebres que armaba con su progenitora, cuya muerte le dejó un dolor eterno. También por su amor por los animales, de tal modo que ahora 37 mascotas necesitan un hogar.

William Adolfo Muñoz Sandoval se apasionó por la radio del Valle del Cauca. Después de salir del bachillerato pagó servicio militar como policía Auxiliar, Desde entonces empezó a realizar campañas para ayudar a la comunidad en su barrio Meléndez y otros sectores de la ciudad. Se formó como periodista empírico en emisoras de Cali y Palmira.



Cada diciembre, con su mamá Stella Sandoval, organizaba un pesebre donde se entregaban regalos para más de 200 niños en el barrio Meléndez, en la ladera de la conuna 18 de Cali.



Desde los 18 años entró en actividades de comunicación, fue 'cargaladrillos' en el oficio y luego lideró el espacio Impacto Vallecaucano, un magazín de lunes a viernes, con el que recorrió distintas ciudades para hablar de temas comunitarios, deportivos, políticos o culturales.

La muerte de su progenitora, con quien compartía vivienda, fue un duro golpe para su vida hace dos años.



Muñoz sufría de insufiencia renal y eso se le volvió más crítico tras un accidente, según allegados. Debía ser sometido a diálisis. En mayo su situación se complicó y murió después de 18 días en una clínica.



Su amigo Mauricio de J Vásquez escribió: "Este 5 de junio llego con la noticia de tu partida, son las 12 de la noche y hay una luna espectacular despidiéndote de este mundo, donde dejas una huella en muchos de nosotros. ..Hace más de 23 años nos convertimos no en amigos, éramos hermanos, compartimos muchas cosas, grandes momentos, alegrías y tristezas, que me permitirán pensar en ti cada día. Llegar a la casa de William era una verdadera delicia, era un sitio que se respiraba tranquilidad, que se sentía un calor de hogar, cuando abría la puerta esa mujer menudita pero con un corazón enorme, Stella Sandoval su madre, que siempre me atendía muy bien, gordo me decía va comer algo. Tu dolor de estos dos años fue ver partir a tu madre, cuando nadie lo esperaba, pero seguiste el legado de amor por la comunidad que te inculco esa gran mujer, hoy se reúnen en el cielo, desde allí miraran a todas esa bellas personas que los rodearon y apoyaron. Recorriste Colombia para llevar a tus oyentes, información oportuna, conocía cada rincón del Valle del Cauca, organizaste muchos viajes donde invitabas periodistas a visitar los diferentes municipios. En tus programas de radio y trasmisiones especiales siempre invitaste a compañeros a compartir el micrófono, muchos periodistas recibieron tus consejos y enseñanzas".



Muñoz estaba en un grupo de profesionales de la radio que deben conseguir la pauta de sus espacios informativos, dice un colega. Participó en procesos para fortalecer el gremio en la capital del Valle.



A su sepelio acudieron unas 12 personas, en medio de las precauciones por la crisis sanitaria y los olvidos.

William Adolfo Muñoz, periodista radial, con colegas y amigos en Cali. Foto: Archivo particular

El periodista y relacionista Ismael Nieto escribió en redes: "Adiós apreciado Willian Adolfo Muñoz! !Recordaré por siempre tu solidaridad, humildad y locura!".



Muñoz mantenía usualmente su ánimo y se rebuscaba en un medio en el que no pocos profesionales deben conseguir por su cuenta la pauta publicitaria y pagar los espacios para salir al aire.



Héctor Fabio García escribió: "No tengo palabras, solo siento una inmensa tristeza por la partida de un excelente ser humano que con su actuar y humildad nos enseñó lo que es el verdadero amor hacia el prójimo y hacia los animales. Esos 25 perritos y 15 gaticos que deja y que cuido y amo hasta su muerte, es una muesta palpable de la magnífica persona que era. Me preocupa muchísimo el destino de estos peluditos. Mi hermano Dios te tenga en su gloria, junto a tu madre. Nunca olvidaré tu legado de amor y compromiso que dejaste en este mundo".



Montedgardo escribió: "Hoy partió otro Periodista, amigo y animalistas, también llega a su final su espacio 'Impacto Vallecaucano' con más de 30 años al aire, por diferentes emisoras de Cali...Su familia quiere agradecer a todos los que estuvieron pendientes de su salud y quienes siempre le colaboraron, hoy se va una gran persona, que nos deja grandes recuerdos, que Dios lo tenga allí a su lado. Un rayo de luz full brillante al Cielo, muchas flores eternas y paz".



Gerson Quiceno Castro dice: "Siempre estuvo para ayudar, gran persona".



Sus amigos de siempre destacan su generosidad, su espontaneidad y su amor por los animales abandonados. A la hora de su muerte tenía 22 perros y 15 gatos que lo acompañaron en su casa. Para las adopciones queda el facebook https://www.facebook.com/morrisvasquez