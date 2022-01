El alcalde de Buenaventura (Valle del Cauca), Víctor Vidal Piedrahíta, no perdió tiempo en el inicio del nuevo año y viajó a Bogotá para, según su jefe de prensa, realizar gestiones relacionadas con el ingreso, por segunda ocasión, de la administración distrital a la Ley 550 de 1999, más conocida como Ley de Intervención Económica.

El gobernante de la llamada ciudad puerto le solicitó al Ministerio de Hacienda el ingreso del distrito especial a la Ley 550 en septiembre del año pasado.



"Este es el proyecto más importante después de la aprobación del Plan de Desarrollo, porque esto va a enmarcar el inicio de lo que va a ser un proceso de reestructuración financiera profundo en la Alcaldía del Distrito de Buenaventura", explicó Manuel Vallecilla Granados, director financiero de la Alcaldía de Buenaventura.



Por su parte, Luis Henry Montaño, presidente del Concejo Distrital de Buenaventura, señaló: "Nos encontramos con dos proyectos presupuestales, uno encaminado al saneamiento del Distrito bajo la Ley 550, proyecto que busca salvaguardar los intereses de los bonaverenses en cuanto a la disposición económica de la ciudad".



El concejal Wilson Rodallega resaltó que “tenemos un promedio de pasivos de 817 mil millones de pesos. El tema de impuesto predial es significativo, solo el 30% de los 119 mil predios registrados está pagando sus obligaciones, y en Industria y Comercio, alrededor del 25 % de las 4 mil empresas están al día. Si no tomamos una decisión el problema puede ser peor”.



El concejal agregó que "el distrito no es viable financieramente porque registra una acumulación de deudas, lo que ha generado que las cuentas se encuentren embargadas. Es un respiro financiero y una alternativa económica”.



Sin embargo, veedores de la administración distrital de Buenaventura tienen una visión diferente del ingreso de esta a la Ley 550.



En una columna, el portal soydebuenaventura.com afirma que en noviembre de 2010 el entonces alcalde distrital de Buenaventura, José Félix Ocoró Minotta, realizó el comité fiduciario, que se convirtió en el último pues se definió pagar por anticipado las acreencias del acuerdo de reestructuración de pasivos de la Ley 550.



“Gracias a la cooperación y a la disciplina Buenaventura terminó el compromiso Ley 550, pagamos hasta el último centavo, esto es satisfactorio porque nos permitirá liberar recursos por más de 25 mil millones de pesos en rentas que debemos que reorientar para el período 2011”, citó el portal al alcalde Ocoró.



"Pero el mal manejo del erario público -agregó el portal- en las administraciones siguientes de los periodos 2012-2015 y 2016-2019, llevaron al alcalde distrital, Víctor Vidal, presentar un proyecto de acuerdo al Concejo, por medio del cual se solicitan facultades para acoger nuevamente al Distrito de Buenaventura a la Ley 550".



El economista Ricardo Suárez, en el espacio Café para el Territorio, del programa Buenaventura Cómo Vamos, aseveró que es la segunda vez que el Distrito de Buenaventura solicita un acuerdo de promoción de reestructuración y se convertiría en un precedente nacional porque sería la primera vez que una entidad suscriba nuevamente este proceso.



“Cuando se acogen a la Ley 550 se dan unos efectos inmediatos como la suspensión de las demandas ejecutivas y de todos los procesos judiciales que aquellos acreedores que no han recibido sus pagos interpusieron ante la justicia, es decir es un ‘borrón y cuenta nueva’ que tiene un objetivo final llegar a unos acuerdos”, explicó el experto.

