La ardua lucha en Cali para combatir la pandemia por el coronavirus ha sido uno de los mayores retos en salud pública en la historia del país.

Por eso, La salud en tiempo de covid-19 se condensó en un libro con autorías

del alcalde distrital, Jorge Iván Ospina; la secretaria de Salud Pública, Miyerlandi Torres; el asesor de despacho de la autoridad sanitaria, Alberto Concha, y las miembros

del equipo de Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad Paula Andrea Guerrero

y Liliana Vásquez.



De acuerdo con la secretaria Torres, la obra sintetiza las estrategias implementadas

por la Administración distrital para afrontar el virus, desde el confinamiento, los picos

infecciosos hasta coberturas de vacunación y reactivación económica.



Antes, en junio, se reportaba un caso diario por covid, en julio se pasó a un promedio de 1,6 casos, que redondeando son dos en promedio al día, lo cual ha sido preocupante.



Hasta ese período había 628 camas en UCI, de las cuales,el 76 por ciento era de ocupación en términos generales; 7 por ciento, por pacientes covid, y el 65 por ciento, por otras patologías.



"Es importante fortalecer medidas de tapabocas en espacios cerrados y en el transporte masivo, y no descuidar el lavado de manos", comentó la secretaria de Salud de Cali.



"El mensaje a la comunidad es que no nos podemos confiar con los síntomas respiratorios, las infecciones respiratorias agudas más el covid. No nos podemos relajar", añadió. "Si nos da gripa, volver a decirle a la gente que es necesaria la prueba, identificar si es un covid, no solo por el riesgo individual, porque se puede contagiar a otra persona y esa persona puede ser de alto riesgo. Ahí, obviamente complicamos la situación".



“Quiero enfatizar en el enorme sentimiento de gratitud al pensar en las acciones del talento humano en salud, quienes dedicaron sus vidas a cuidar las de los demás, asumiendo el riesgo y disponiendo su servicio asistencial con total empatía e incondicionalidad”, dijo Torres.



CALI