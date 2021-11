La salsa caleña empieza a dar sus mejores pasos para reactivarse

La salsa caleña, conocida por su alegría, colorido y talento inagotable de sus bailarines, empieza a sacar sus mejores pasos de reactivación.



Algunos de los espectáculos representativos de esta cultura musical en la ciudad desarrollan apuestas artísticas y culturales que les permiten regresar a los escenarios de Cali y el mundo.



Ahora, con las reaperturas bioseguras este tipo de espectáculos empiezan a ver luz para su recuperación.



Uno de ellos es el de Swing Latino, que en su espacio Mulato Cabaret se las ingeniaron para ajustar sus coreografías de manera creativa a la nueva normalidad. Como resultado, un grupo de 16 bailarines de la categoría Élite ya se encuentra en Francia para una gira presencial por el país galo y parte de Europa.

Grupo de bailarines que estarán de gira por Europa. Foto: Archivo particular Grupo de bailarines que estarán de gira por Europa. Foto: Archivo particular

Su director, Luis Eduardo Hernández, ‘Mulato’ no oculta su emoción al sentir que después de momentos difíciles por la pandemia “hoy tenemos una oportunidad de volver a salir y hacer lo que más nos apasiona”.



Serán cerca de 40 funciones en Francia y 20 en parte del continente europeo gracias a la invitación del programa Le Plus Le Grand Cabaret du Monde.



Ensálsate, otro de los ‘shows’ emblemáticos de la ciudad que integra bailarines y orquesta en vivo, también empieza a sacar sus mejores pasos hacia la recuperación económica.



Bajo la dirección artística de Edwin Chica, este espectáculo no solo se alista para regresar a la escena presencial caleña, también a la internacional.

Ensálsate integra bailarines y orquesta en vivo. Foto: Archivo particular

Es por eso que desde ayer un equipo de bailarines de Ensálsate emprendió un viaje al viejo continente donde fue invitado a ser parte del show principal de Expo Dubái 2021, que busca llevar lo mejor de la riqueza cultural colombiana.



La pandemia también mostró el ingenio para convertir los problemas en oportunidades.



Hace algunos meses, cuando estaban el confinamiento estricto el espectáculo Delirio se las ingenió para darle vida al Paseo de la Aurora, un ambicioso proyecto que comprende un complejo artístico y cultural que contiene diferentes facetas de la cultura de la salsa, dirigida al público familiar.



Hace pocos días Delirio anunció el regreso a su formato cabaret y para la temporada de Feria de Cali (del 26 al 30 de diciembre).

Delirio anunció que regresará a su formato de cabaret, en la temporada decembrina Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo Delirio anunció que regresará a su formato de cabaret, en la temporada decembrina Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo Delirio anunció que regresará a su formato de cabaret, en la temporada decembrina Foto: Delirio

“Este es el momento en que consideramos oportuno abrir en medio de unas condiciones de bioseguridad para nuestros artistas y para el público. Desde que empezó la coyuntura sanitaria siempre estuvo en nuestra mente volver con nuestro show cabaret para seguir juntos, con nuestro colectivo, nuestro público y nuestros patrocinadores”, comentó Luz Adriana Latorre, gerente de la Fundación Delirio.



Este nueva reapertura que empieza a tener la salsa caleña también se refleja en el Festival Mundial de Salsa, que está programado del 25 al 28 de noviembre, en el Acuaparque de la Caña.

