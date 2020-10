La reina afro que derrotó 'matoneo' y rechazo por un lunar en su cara

Es una hija de Buenaventura, de 18 años, que mide 1,81 metros de altura y estudia Investigación Judicial y Criminalística en una academia en Cali. Está en el segundo grupo de candidatas al reinado dirigido por la organización de Miss Universe Colombia.



"Orgullosa de cómo soy. No soy solo un lunar, sino una mujer que es feliz de ser negra y de haber nacido en mi Buenaventura, Valle, amén", dice Angie Patricia, quien no niega que en su infancia sufrió ante el matoneo por un lunar en el rostro.



Con el apoyo del preparador William Perlaza ha podido ser candidata entre esfuerzos y hasta rifas para llegar a representar su departamento.

La historia de Angie Patricia ha estado marcada por escollos como la discriminación, pero también por su personalidad y su resiliencia para cruzar por momentos duros hasta ahora que es reconocida en reinados locales y en academias de modelaje.



En el colegio, desde su ingreso en primaria hasta el grado octavo nunca le faltaron comentarios como lunar de perro o de vaca. En ocasiones no quería ir a estudiar, pero su mamá Ana Beiba Reyna Caicedo siempre le dijo que "no es un defecto sino una bendición".



La candidata recuerda que sufrió una herida en el lunar cuando estaba niña e intentaba llegar a la estrella de un arbolito navideño.

Esas experiencias le han servido para crecer como mujer y empoderarse de tal modo que es uno de sus atractivos como persona. A la mamá le atribuye esos pensamientos y la paciencia. Dice que su padre Juan Carlos Cuero murió, pero está segura que él estaría feliz de verla en estos momentos.



"Mi mamá me decía que no me olvidara de mi papá, aunque se habían separado. Entonces, a mis 14 años fui a vivir con él en Puerto Tejada en noviembre de 2016. Llevaba una semana cuando mi padre se fue al estadio Pascual Guerrero en Cali y llegó feliz por el ascenso del América. En la madrugada nos llamaron que se había accidentado y lo encontramos sin vida. Fue muy duro porque él quería celebrar mis 15 años", cuenta Angie Patricia.

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, escribió: "Desde ya me declaro fan de Angie Patricia Cuero ¡Mujer, afro, de Buenaventura, hermosa y con una tremenda personalidad!. Ella es la señorita Valle del Cauca a Miss Universo Colombia. ¡Todos a hacerle barra!".

"Ratificar esas palabras de la Gobernadora sobre la inclusión y no discriminación. Angie Patricia Cuero es una mujer que ha buscado que se le reconozca y ha denunciado discriminación en el pasado ante las Secretarías de Mujer y Asuntos Étnicos. Queremos decir que nuestras comunidades y personas tienen derechos a participar", dice Rigoberto Lasso Balanta, secretario de Asuntos Étnicos del Valle..



Ahora que la designaron reina del Valle no le han faltado los comentarios en redes sociales por su lunar, su color de piel o su Buenaventura, pero ella se declara preparada para demostrar su belleza física y humana.



La bonaverense ha recibido la orientación de William Perlaza, preparador de reinas y modelos, quien ha apoyado su empeño y dedicación. "Es una mujer tierna, bella y con personalidad", dice.



Angie dice que "William Perlaza ha puesto todo su amor y conocimientos para apoyarme. No es sencillo porque no tengo los recursos y hemos hecho rifas, pero lo esencial es el entusiasmo y empoderamiento que él me brinda".

“Me han criticado el lunar y que no puedo competir en un reinado. Pero yo no lo veo como un defecto, sino como lo que Dios me ha dado y yo me siento hermosa. El lunar es algo que me hace única. Estar aquí es un logro del trabajo con el preparador William Perlaza y el equipo", dice.



Agradece las palabras de Diego Acero, quien considera que Angie Patricia está transformando los estándares de belleza en los reinados.En ese sentido destaca el mensaje de apoyo de Natalia Ponce de León: "Recuerda que la vida renace todos los días".



Ana Beiba Reina Caicedo , madre de Angie, recuerda que le dolía cuando su niña llegaba llorando del colegio. Ella siempre le dijo "que es una virtud que Dios te ha dado". Lo que le matoneaban hizo que su hija tuviera amor e identificación con las personas y los animales.

"Trabajar por la comunidad y llevar alivio a personas vulnerables siempre será una bendición ya que no todos nacemos privilegiados y debemos aprender a dividir lo que tenemos", es una de las consignas de la reina.



Dice que decidió estudiar investigación judicial y criminalística al ver la violencia que golpea a los colombianos y porque quiere trabajar por la justicia.



Así lo quiere reflejar entre el 6 y 16 de noviembre en Barranquilla cuando será elegida quien represente al país en Miss Universo. "Quiero representar a las mujeres afrocolombianas, tenemos un color de piel y estamos empoderadas para mostrar la belleza de nuestra gente".