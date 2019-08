La promotora del 'narcobús' sigue detenida en cárcel de Bogotá

Claudia Orozco sigue en Colombia y tras las rejas en una cárcel de Bogotá. Es la mujer que habría organizado el viaje del llamado 'narcobús' como una excursión gratuita con familias de tres modestos barrios del sur de Cali, y que se accidentó en Ecuador con más de 600 kilos de droga, el 14 de agosto del año pasado.



Su situación es diferente de la que enfrentaron en julio pasado Christian Parra Silva, Dennis Juliette Bueno Cardona y Germán Gutiérrez, pues estos ya pagan condenas, pero en una cárcel de Ecuador . El primero, de 17 años y cuatro meses, y los dos últimos, de ocho años, más multas que superan los 20.000 dólares (más de 68 millones de pesos).

El fiscal especializado en Delincuencia Organizada, Trasnacional e Internacional (Fedoti), Luis Sandoval, probó a través de informes de inspección ocular técnica y pericias químicas del alcaloide en el automotor que esos tres detenidos tuvieron responsabilidad en el hecho y fueron procesados por el delito de tráfico de droga a gran escala.



Claudia Orozco pidió perdón a las familias de las 24 personas que murieron en este siniestro y de las 22 más que quedaron heridas..



El bus, de placas, USA251, salió de Cali con destino a Máncora (Perú) para terminar en Chile y se accidentó a la altura del kilómetro 82, de la vía Pifo-Papallacta (Ecuador). Después del mediodía del 13 de agosto de ese 2018, el bus había dejado atrás el territorio colombiano para llegar al vecino país.



Orozco habló por primera vez el 30 de agosto, desde la oficina de quien era en ese entonces su abogado defensor en Cali, Élmer Montaña. En ese momento, esta caleña no tenía orden de captura por parte de la Fiscalía colombiana y la Policía en Cali manifestó estar dispuesta a brindarle seguridad. Pero mientras ella pedía perdón a las familias de todas las víctimas, procedentes de los barrios El Guabal, Colón y San Judas, la Fiscalía en Ecuador solicitó a un juez de este país tramitar con la Interpol la circular roja para detenerla por el delito de tráfico de sustancia psicotrópicas, que le podría dar de 10 a 13 años en ese país y así se hizo. Al día siguiente fue trasladada a Bogotá.



Allí se encuentra en la cárcel El Buen Pastor, donde en un comienzo, cuando Montaña la defendía, había señalado que tenía problemas para caminar, por una lesión tras haber quedado herida en este accidente.



De acuerdo con abogados litigantes, el Gobierno Nacional debe estudiar el caso de una extradición de Orozco con la misma venia del presidente Iván Duque.



Orozco confesó que era amiga era Carmelina Idrobo, de 44 años y una de las 24 víctimas fatales del accidente.



La caleña manifestó que conoció a Idrobo y, por este viaje, ella aspiraba a recibir el pago de 2 millones de pesos.

“La señora que me contrataba me dijo que tenía una salida (…) Nos reunimos en mi casa, el día domingo (12 de agosto). Tarde. Solo que faltaban unas personas, que si podía conseguir a unas personas que no se les cobraba (por el viaje) y le pedí el favor a una amiga. Ella me ayudó. Eso fue lo que pasó. Arrancamos y me recogió en la esquina de mi casa. Arrancamos normal”.



La amiga que le ayudó a buscar a más turistas fue parte de los 22 heridos del accidente.



Orozco dijo que en 2017 conoció a Carmelina Idrobo. “La conocí porque le vendí productos, cosas y era muy buena cliente, y terminamos siendo amigas. Me mandó a pasear, me dio dinero (…) allí no le vi ninguna intención”.



Añadió: “(…) cuando empecé a trabajar, igual me dieron cierta información de que era un político que necesitaba lavar dinero. Esa información se la di yo a mi amiga (la que le ayudó a buscar a más pasajeros)”.

En el accidente del 'narcobus' fallecieron 24 personas. Foto: EFE

La caleña aseguró que es madre de dos hijos, uno de ellos, un joven normalista, que se ha capacitado para ser maestro. Dijo, además, que su hija mayor es una aprendiz de peluquería, de 25 años.



Orozco expresó que es cabeza de hogar porque se separó hace siete años y que pagaba arriendo en el humilde barrio Santa Elena, del suroriente de Cali, además de que sostenía a su mamá, pues argumentó ser hija única. También señaló que no tiene un empleo estable y que en ocasiones vendía tintes y productos de belleza, así como comida o cuidaba a niños para reunir unos pesos.



Sin embargo, en Ecuador, las autoridades tuvieron informes de que Orozco era, supuestamente, la pareja del conductor del bus: Christian Parra Silva, pero luego se indicó que este era novio de la también condenada Dennis Juliette Bueno Cardona. Debido a que Parra fue señalado de homicidio en este hecho tuvo la sentencia más alta, de 17 años y cuatro meses de privación de libertad y cancelar una multa de 23 640 dólares (más de 81 millones de pesos).



En todo este proceso, fuentes de la Fiscalía en Colombia indicaron que el testimonio de Orozco fue clave en el señalamiento de Parra Silva y de Germán Gutiérrez, como posibles integrantes de la banda 'Los mercaderes de la frontera', señalada de envíos de droga en buses de este tipo, que aparentemente hacían traslado de pasajeros en automotores de servicio de transporte especial.



Sobre el recorrido del 'narcobus' que se desvió de la carretera desde Popayán hacia Neiva y de allí a la frontera por una carretera sin pavimentar, Orozco dijo que estuvo conversando con la señora Idrobo. “Cuando íbamos en camino me enteré (de que iba con droga) que iba así, pero no sabía de qué era ni cuánto llevaba. Solamente la señora me comentó algo en el camino. Hicimos una buena amistad y ella me empezó a aclarar las cosas. Como todo empezó con interrogantes, yo se los hacía a ella, y ella decidió hablar conmigo”.

Orozco le aseguró a EL TIEMPO, en esta confesión sostenida el año pasado, que en dos oportunidades les habría dicho a los pasajeros que si querían podían devolverse, pues el bus estuvo varado en algunos tramos, en esos primeros dos días del viaje. Sostuvo que les habría dado la posibilidad de pagarles el pasaje de regreso, “y dijeron que no, que querían seguir en el paseo”. Dijo que la oferta se las hizo cuando pasaron por Neiva y en la frontera con Ecuador.



Orozco también confesó que tomó la decisión de entregarse porque sentía que debía dar explicaciones a las familias de las víctimas, a las que quedaron heridas y a sus hijos.



“Que me perdonen, no más solamente que me perdonen, que me perdonen, solo quiero pedirles perdón a todos. Que si me pudieran conocer, saber un poco y saber quién soy, que siempre soy una buena persona que me equivoqué, que me perdonen”, dijo la caleña, quien expresó llorando que pedía perdón a sus dos hijos, a su mamá y hasta la amiga a la que le pidió colaboración para completar el cupo del bus accidentado.

El abogado Montaña afirmó en ese entonces que la intención de Orozco de entregarse fue la de pedirles perdón a las víctimas. "Esta es una señora que vive en una barrio popular, es cabeza de familia, sin empleo, le habían cortado los servicios y lamentablemente, una amiga le hizo el ofrecimiento de que se vinculara a estos paseos, luego le dijeron que era un asunto de lavado de dinero y el último transportaba droga (…) aquí no estamos tratando de poner lo malo como bueno ni lo negro como blanco. Ella ha hecho unas declaraciones en este sentido que hacen claridad. Cometió un gravísimo error y se está poniendo a disposición de la Fiscalía”, dijo el litigante, en ese instante.



Montaña dijo hoy que Orozco ya no es más su defendida.



El 16 de agosto de 2018, Orozco grabó un audio que circuló en medios de comunicación y en el cual señaló: "No soy responsable de que el bus haya fallado, no soy responsable de tantas víctimas, puesto que al viaje vinieron personas adultas que tomaron su propia decisión, no fueron personas a las que yo obligué de ninguna manera, cada una fue consciente de a lo que vino".



