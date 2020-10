La promesa del fútbol que sobrevivió a trágico choque con una volqueta

El automóvil, ocupado por cinco futbolistas aficionados, se estrelló casi de frente con una volqueta en los límites del norte del Cauca y sur del Valle.



Maury Fabián Possú Díaz, el más nuevo en esos viajes en busca del estrellato, no recuerdan cuando la muerte se le vino encima. Lo que él sabe del choque es porque se lo han contado, porque perdió esos instantes y tampoco los quiere revivir.



En la misma cabina murieron cuatro jóvenes que tenían los mismos sueños de triunfar.





Fue en la madrugada del martes 21 de enero pasado cuando la vida se les volvió trágicas a los cinco futbolistas que habían salido del municipio caucano de Villa Rica, cerca de la carretera Panamericana, que lleva al sur de Colombia.



En el automóvil viajaban Kevin Escobar Lasso, de 21 años, quien iba manejando; Juan José Hurtado y Luis Felipe Usuariaga, ambos de 18 años; Carlos Ramos, de 17; y Maury Fabián Possú Díaz, con escasos dos meses de viajar hasta el club Aston Vila, uno de los más reconocidos de la Asociación Colombiana de Clubes de Fútbol Aficionado (ACCFA) en esta región colombiana.



Era un viaje de 50 minutos hasta el club Aston Vila, en el municipio vallecaucano de Candelaria, en una carretera culebrera por las curvas y tramos estrechos



Maury, graduado bachiller, tenía fe en convencer a los entrenadores con su rapidez, sus habilidades para usar las dos piernas y sus 1,80 metros de estatura. Recuerda hasta cuando iban por Puerto Tejada y pararon a desayunar.



El viaje llegaba hasta el sector de Rancho de Paja, donde apareció el drama cuando el carro no alcanzó a dejar una curva en sentido contrario y se chocó con una volqueta. El automóvil terminó, en su mayor parte, convertido en chatarra.



En la cabina quedó sin vida Escobar Lasso, sobrino de Walter 'Tranvía' Escobar, campeón con el Deportivo Cali en 1996 y 1998. También, perdieron la vida Hurtado, defensa central, y Usuriaga, delantero. Posteriormente, en un hospital murió Ramos, quien era arquero.



Las autoridades manejaban desde una invasión de carril o una falla mecánica y advertían que las víctimas estaban sin cinturón de seguridad.



El accidente se registró esta mañana del 21 de enero Foto: Archivo particular

El dolor invadió a Villa Rica, Puerto Tejada y Padilla, norte caucano, donde estaban las familias.



Maury, quien iba en el puesto trasero, lado derecho, había quedado con un trauma en la frente, además de laceraciones. Además, no coordinaba palabras y tenía dificultades de motricidad corporal.



El periodista Silvio Zamora, de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (Acord), le siguió el paso a la historia de los futbolistas y escribió: "Es un episodio que al recordarlo sacude el alma y comprime el corazón de quienes en acción reflexiva evocamos con aflicción a cuatro jóvenes, quienes llenos de ilusión la fatalidad los apartó del camino hacia su gran sueño, aunque los condujo a la patria celestial donde seguro disfrutan a la diestra del más grande".



Solo hasta marzo, Maury vino a tener conciencia de estar en casa. No reconocía gente ni podía caminar bien. Creía que le había pasado algo jugando fútbol



Días después, acompañó a su padre hasta la iglesia y pasaron por la casa de su amigo Kevin Escobar, pero el papá no fue capaz de contarle. Luego la mamá tomó la fortaleza para decirle la verdad.



Maury, cuyo primo Cristian Lasso también es futbolusta, sufrió momentos amargos cuando se fue enterando de la muerte de sus compañeros.



Cuando le preguntan por lo ocurrido, repite: "Gracias a Dios estoy de pie, pero muy triste por mis amigos, que el Señor los tenga en su Santa Gloria. Gracias a mis padres Héctor Fabio Possú y Janeth Díaz, mis hermanas María Janelly y María Belén, y a mi abuelo. También, a a mi entrenador Cristian González, de Aston Villa. Me han ayudado a madurar, cambiar mis pensamientos y tener fuerza mental para lograr mis metas".



Maury Possu Díaz busca una oportunidad en la vida futbolera Foto: Asociación Colombiana de Clubes de Fútbol Aficionado (ACCFA)

Siete meses después del accidente, el regreso de Maury causó alegría para la familia genealógica y deportiva en el Aston Villa. Al verlo retomar sus entrenamientos, compañeros y profesores lo recibieron con aplausos y palabras de ánimo.



Ahora, no quisiera recordar nada del accidente. Piensa que Dios le dio una oportunidad y nunca pensó irse de las canchas para honrar lo que sus cuatro compañeros querían en este deporte. Y porque él espera alcanzar el brillo de su ídolo Mané, y ofrecerlo a la memoria de quienes no alcanzaron sus sueños.

