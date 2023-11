La universidad para personas con discapacidad del país; apoyan Marc Anthony y Maluma

Cali tendrá la primera institución universitaria para personas con discapacidad en Latinoamérica, en la cual se capacitarán más de 300 jóvenes con diferentes discapacidades del oriente de Cali, en programas de educación técnica y de formación para el trabajo.

Su gestor es Jeison Aristizábal, quien hace casi 20 años creó la Asociación de Discapacitados del Valle (Asodisvalle) que se convirtió en la fundación Jeison Aristizábal Asodisvalle, en el barrio Ricardo Balcázar, de familias humildes.

Es un moderno edificio en uno de los sectores más vulnerables de la ciudad, el cual será inaugurado este viernes 17 de noviembre. Se especializará en la educación técnica y laboral de esta población

Aristizábal dijo que este es un moderno edificio en uno de los sectores más vulnerables de la ciudad, el cual será inaugurado este viernes 17 de noviembre. Se especializará en la educación técnica y laboral de esta población.



El emprendedor y abogado empezó un piloto en agosto pasado con 70 jóvenes que aprenden inglés; 20 más para inteligencia artificial y otros 20 en diseño gráfico.



Entre los jóvenes que se están formando en inteligencia artificial (programación en sistemas y otros desarrollos tecnológicos) hay cuadrapléjicos que han mostrado que no hay limitaciones. Aprenden con una tecnología que permite activar solo con los ojos.



"Queremos ver como profesionales a jóvenes y adultos con discapacidad, no solo en oficios, como cuidar carros, queremos verlos como profesionales y cambiar ese concepto de discapacidad", comentó el abogado.



Marc Anthony y Maluma con sus fundaciones Maestro Cares y El Arte de los Sueños se sumaron a la gran apuesta de este nuevo centro de programas técnicos, cuyos beneficiarios tendrán el apoyo de donaciones para financiar sus estudios. Aristizábal dijo que el puertorriqueño Marc Anthony y el empresario caleño Henry Cárdenas, en Maestro Cares y El Arte de los Sueños, liderada por el colombiano Maluma y su familia, se motivaron a la cosntrucción del centro educativo que busca ser un modelo a nivel internacional.

Jeison Aristizábal, quien superó una parálisis cerebral que lo había dejado con dificultades motrices, se convirtió en el Héroe del canal CNN en 2016 por ayudar a 600 niños con discapacidad y sin recursos en el oriente caleño, desde hace casi dos décadas.



Allí creó un colegio para pequeños con discapacidad y ahora le apostó a un centro académico de programas técnicos, dirigidas a quienes tampoco tienen dinero y presentan alguna limitación.



El abogado convoca a empresarios de la región y del país a que sumen a esta iniciativa con donaciones y se logren becas a los beneficiarios.

Este es el edificio donde funcionará la institución académica. Foto: Archivo particular

Jeison Felipe Aristizábal, director fundador de las fundaciones Asodisvalle y Jeison Aristizábal. Foto: Asodisvalle

"El proyecto de la universidad de programas técnicos nació en agosto de 2020 con un costo estimado de 850.000 dólares. Se trata de un edificio, de aproximadamente, 1.100 metros cuadrados; cabe resaltar que los artistas ayudaron en años anteriores en la construcción de un centro de rehabilitación, el cual se inauguró en 2019", dijo el fundador de Asodisvalle.



A esta iniciativa se han sumado empresas y entidades, como Constructora Bolívar, Argos, Sidoc, SIKA, Sloan, Tecnoglass, entre otros donantes.



"El proyecto busca incentivar la inclusión laboral en Colombia, mejorando la calidad de vida de la población con discapacidad del país; este modelo educativo mejora el acceso a la educación técnica y superior de esta población", dijo Aristizábal.

Jeison Aristizábal siempre busca encontrar padrinos para los niños que ayuda en su fundación y ahora para el centro educativo de programas técnicos. Foto: EL TIEMPO

El centro educativo inicialmente contará con programas en panadería, repostería, carpintería, marroquinería, modistería, diseño y estampado. También tendrá un centro de idiomas y de inteligencia artificial para capacitar en programación y sistemas.



La fundación Jeison Aristizábal adelanta alianzas con universidades y entidades, como el Sena.



"En este solemne acto, la universidad para personas con discapacidad se ilumina con la esperanza y la determinación de aquellos que buscan el conocimiento y la superación", manifestó Aristizábal.

"El ambiente vibra con una energía inclusiva y acogedora, donde cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para promover la accesibilidad y la igualdad. Los rostros llenos de entusiasmo reflejan el espíritu resiliente de una comunidad que ha superado desafíos", indicó.



"El campus, adornado con colores vibrantes y símbolos de inclusión, enciende como un faro de oportunidades, listo para guiar a cada estudiante hacia un futuro lleno de logros y aprendizaje significativo. Esta inauguración representa no solo la apertura de puertas", resaltó el emprendedor.

¿Quién es Jeison Aristizábal?

Era un niño que nació con parálisis cerebral y una malformación en su cadera, que no podía mantener el equilibrio al caminar, y que fue sometido a dolorosas cirugías en los pies para ponerle platinas y tornillos. Pero se resistió a quedar confinado a una silla de ruedas.



Ese niño, tampoco le hizo caso a la frase que un médico le dijo a su mamá: su condición física solo permitiría ser un lustrador de zapatos.



“El médico dijo que yo no iba a servir para nada, solo para embetunar porque mi discapacidad era muy severa”, cuenta Jeison Aristizábal, quien estudió Derecho, porque precisamente, aseguró que le preocupan los derechos de los niños con discapacidad.



Asodisvalle nació como una fundación para menores con limitaciones físicas, con el objetivo de que los caleños los apoyen con tratamientos y educación formal gratuita.

La sonrisa siempre caracteriza al caleño Jeison Aristizábal. Foto: EL TIEMPO

Aristizábal también ha logrado que estudiantes universitarios de fisioterapia se vinculen a su iniciativa. Y hace casi 20 años creó un banco de zapatos para que niños pobres de toda Cali pudiera tener calzado.



Eso no es todo, hoy está al frente del colegio Porfirio Barba Jacob, donado por una comunidad religiosa en el Ricardo Balcázar.



Hoy, su perseverancia, la que tuvo a los 12 años cuando aprendió a montar en bicicleta y que le permitió caminar sin caerse, lo llevó a que su causa fuera reconocida en Estados Unidos.



El canal ‘CNN’ le otorgó el premio de Héroe en 2016, entre 25 candidatos, distinción que exaltó aportes excepcionales de quienes en el continente marcan la diferencia con su labor humanitaria.



Ese trabajo empezó a los 17 años cuando ayudó al primer niño desamparado. Tenía 8 años y necesitaba una silla de ruedas.



La parálisis cerebral –que solo afectó su motricidad y su lenguaje–, se debe a que al momento de su nacimiento, la partera, por salvar su vida y la de su mamá, María Emilia Aristizábal, le habría tirado las piernas porque venía de pie, ocasionándole un daño permanente en la cadera. El parto apresurado también le habría reducido la entrada de oxígeno al cerebro.



Es una historia de superación del tercero de una familia de cuatro hijos.



“Persistí, persistí y persistí en montar en bicicleta. Fue difícil. Salía todas las tardes y mi mamá me ponía dos sacos y bluyines, dizque para amortiguar los golpes porque yo siempre me caía. Quise valerme por mí mismo”, recuerda Jeison.



Toda esa terquedad lo llevó a recibir reconocimientos, como el de la Cruz de Caballero del Congreso de la República.



Ha sido conferencista en Miami (Estados Unidos), Lima (Perú) y Quito (Ecuador) y México.



“Un secreto es ayudar a los demás. Otro, agradecer lo que se tiene y el tercero es nunca perder la capacidad de soñar”, explicó, cuando se refirió a los tres secretos para ser feliz, tema de sus conferencias en el país y en el exterior.



Quienes lo apoyan reconocen que su vida es todo un milagro y que su obra lo volvió ese héroe de niños y ahora de jóvenes y adultos con discapacidad que buscan educación técnica en una institución que les abre un panorama en su vida hacia la universidad y el trabajo.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI