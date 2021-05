'La Policía no ha dejado de trabajar para proteger a Cali'

El comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos Rodríguez, quien anunció su renuncia, dijo en estas dos últimas semanas del paro, la Fuerza Pública no ha dejado de trabajar para restablecer el orden y que la misión es la defensa de la ciudadanía y el territorio.

Anotó que será la Fiscalía, como ente investigador, la que entregue los resultados sobre las actuaciones de la Policía en estas semanas de crisis.



En estas dos semanas del paro nacional, el oficial estuvo enfrentado a situaciones complejas y a enfrentamientos que dejaron al menos 6 muertes, más de 500 heridos, entre ellos,177 policías.



"Quiero agradecer primero a toda la comunidad por la confianza depositada en nosotros, en la institucionalidad, una institucionalidad que no ha dejado de trabajar ni un segundo de manera articulada para proteger los derechos y libertades, la seguridad y convivencia ciudadana en esta región del país, desde hace 16 días cuando se inició la jornada nacional de manifestación pública", señaló el oficial.



Añadió: "Desde ese día fue instalado el Puesto de Mando Unificado en el comando de la Policía Metropolitana Santiago de Cali con la participación de las principales autoridades de la ciudad como: la Gobernación, Alcaldía Municipal, Ejército, Fiscalía, representantes del Ministerio Público y organismos de socorro, quienes de forma permanente han monitoreado los acontecimientos relacionados con las actividades de manifestación y donde quedan registradas las acciones de control desarrolladas".



En este balance, que entregó la semana pasada, dijo que Cali, a la fecha, contabiliza múltiples daños en el sistema de transporte masivo, al igual que semáforos, cámaras de videovigilancia y ambulancias incineradas, afectaciones a instalaciones gubernamentales, entidades financieras vandalizadas, hostigamiento a estaciones de Policía y el saqueo a establecimientos comerciales de pequeñas y medianas superficies.



Dijo, además de presentarse internamente, el fenómeno de 'peajes extorsivos' a la ciudadanía, los cuales hemos venido desarticulando. Frente a las declaraciones realizadas por la primera autoridad de la ciudad, se le ha solicitado respetuosamente formalizar la denuncia de esta información de la cual no se tenía conocimiento.



En este sentido, será la Fiscalía la encarga de adelantar la respectiva investigación, contando con la completa disposición de la Policía Nacional para establecer circunstancias del hecho y dar claridad en el menor tiempo posible.



