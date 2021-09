La polémica por quienes se plantan a decir no a vacunas en Cali

Cuando las autoridades sanitarias en el Valle del Cauca esperan que evolucione la llegada de biológicos para seguir la vacunación, un movimiento se mueve en la ciudad para que no se les obligue a recibir vacunas.



Ayer, el departamento volvió a superar el umbral de 200 contagios al llegar a 284 positivos para el virus.



En dos puntos de la capital del Valle del cauca y durante días distintos, un grupo de ciudadanos ha realizado plantones para que se les escuchen sus plante4amientos sobre el proceso de vacunación contra el coronavirus



El sábado se vio a los manifestantes, sin tapabocas, frente a la Alcaldía de la ciudad, en el Centro Administrativo Municipal (CAM). Cuando el semáforo lo permitía con el color rojo, llamaban la atención de conductores o pasajeros de carros o motocicletas

Uno de sus argumentos está en el artículo 15 del propio Plan de Vacunación definido en el Decreto 109 DE 2021 que dice: "...Una vez contactada la persona a vacunar, el prestador de servicios de salud debe informarle que la vacunación es voluntaria y, por tanto, preguntarle si desea vacunarse...Si la respuesta es negativa se dejará registro de esa información, se le indicará a la persona que no pierde su derecho de vacunarse cuando manifieste libre y autónomamente su voluntad en ese sentido y se le señalará que podrá solicitar al prestador de servicios de salud que le agende una cita nuevamente".



En ese sentido, manifestantes portaban un mensaje que decía: "No obligar a trabajadores a vacunarse".



También se preguntaban "si la vacuna no inmuniza, para qué vacunarse". O sostenían: "no somos experimento". Apuntaban que las farmacéuticas no se hacen responsables.



Desde la Alcaldía Distrital se planteó que hay respeto por las libertades de pensamiento.



El alcalde Jorge Iván Ospina advierte que hay un riesgo alto por la mortalidad por cuenta del coronavirus y se mantiene el proceso de vacunación. Por eso, insiste en que exista el aprovisionamiento suficiente para responder a eventos como los Juegos Panamericanos Junior, los Festivales Petronio Álvarez o el Mundial de la Salsa, y la Feria de Cali.



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, señaló que con las vacunaciones se ha buscado protección y efectividad frente al virus.



Las autoridades de salud sostienen que no siendo curas, las vacunas reducen el riesgo en caso de contagio al aportar más resistencia al paciente. La meta es evitar que llegue a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



El Ministerio de Salud reportó ayer, en el Valle del Cauca, 284 contagios, después de varios días sin superar los 200 positivos para covid. En el registro nacional solo lo superó Antioquia con 374 casos nuevos.



Fueron reportadas cuatro muertes, todas en la capital del departamento.

