En los casos de violencia intrafamiliar, las principales víctimas aseguran que vivir con el enemigo bajo el mismo techo. Eso le sucedió a una humilde mujer que estando embarazada recibía golpes e improperios de su pareja sentimental en su casa, el barrio Cañaveral, en Bugalagrande.



Así lo señala la Fiscalía al informar que el caso en esta zona cafetera del norte del Valle del Cauca, cuyos maltratos vienen de tiempo atrás como una pesadilla en la que la víctima se veía obligada a no tener otra opción que guardar silencio, de lo contrario, venían las peleas. Esta situación estalló el 20 de septiembre de este año.



Este es uno de los hogares de estratos socioeconómico medio. El cónyuge, al parecer, trabajaba, y su esposa era ama de casa, al cuidado del hogar y, además, de un niño, de 4 años.



Pero aquel martes 20 de septiembre, la discusión llegó a la agresión física. Los ánimos se caldearon en esa humilde vivienda.



Los vecinos solo escuchaban gritos. Hasta que el hombre tomó un recipiente con agua caliente y lo lanzó a su compañera sentimental, además de que le propinó, presuntamente, más golpes, sumados a los que venía recibiendo en los últimos meses, de acuerdo con el relato que recogió la Fiscalía de algunos testigos.



Pero, allí no se detuvo la discusión. Vecinos le dijeron a funcionarios de la Fiscalía y la Policía que el hombre habría sacado a su pareja a la fuerza a la calle con su pequeño que estaba atemorizado y no entendía lo que sucedía con sus padres.

La comunidad alertó el caso hasta que uniformados de la Policía llegaron a esta vivienda a capturar al hoy imputado por el presunto cargo de violencia intrafamiliar agravada.



"La detención del hombre se produjo poco después de que le lanzara agua caliente a su compañera sentimental y la agrediera con golpes en varias partes de su cuerpo, para luego sacarla por la fuerza de su casa", señalaron en la Fiscalía.



Este órgano judicial imputó al procesado cargos que el detenido no acepto.



Sin embargo, un juez de control de garantía ordenó cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras la investigación sigue su curso.



El Observatorio de Género del Valle informó un aumento de la violencia intrafamiliar este año con corte al 4 de mayo pasado. El incremento fue del 6 %.



Pero se advierte que hay incrementos por encima del 200 % que se concentran en la

zona norte del departamento.



Los días en los cuales se registran un incremento de casos en VIF es domingo y lunes en horario de la madrugada.



Cali, que registra la mayoría de casos registrados, presenta un crecimiento del 12 %, en comparación con el año anterior.



Cuando hay violencias físicas y psicológicas, en una violencia de género, las víctimas pueden acudir al Código Rosa, una estrategia de coordinación y de alerta para que todas la entidades, Policía, Fiscalía, Comisarías de Familia y hospitales, trabajen, de manera articulada.



Así mismo, las víctimas pueden llamar a la línea (602) 6203580 para que allí sean orientadas en la ruta de atención.



También funcionan las líneas 122 de la Fiscalía; 141, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y 155, de la Policía Nacional.



CALI