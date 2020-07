Así fue el peor drama en la vida del actor Mauricio Bastidas

Como si se tratara del protagonista de un guion de una película de terror, el actor caleño de televisión Mauricio Bastidas afrontó el jueves pasado un atraco del que salió con vida a pesar de que recibió un disparo, al parecer, de una arma de fogueo, en la cara.



En ese guion imaginario que tuvo como primera locación una concurrida calle del centro de Cali, Bastidas tenía que bajarse de su carro para increpar a los atracadores que segundos antes le habían arrebatado su celular mientras de su rostro manaba abundante sangre.



Quienes presenciaron el hecho, que fueron extras en una escena surrealista, a las 4.30 de la tarde, estaban atónitos.

La siguiente secuencia sucedió en un pasillo del hospital San Juan Dios. En esta, Bastidas estaba acostado sobre una camilla y tenía que incorporarse a pesar del dolor para enviar un mensaje que se viralizara en las redes sociales y así poder dar con el delincuente que le robó su Iphone y, además, intentó matarlo en plena de pandemia del covid-19.



En confusos hechos el actor y cantante Mauricio Bastidas resultó herido https://t.co/IxGrDiWVYk — Entérate Cali (@EnterateCali) July 31, 2020

Con un vendaje en su rostro y haciendo un gran esfuerzo para hablar por el dolor y la sangre que se posaba en su boca y lo obligaba a escupir permanentemente, Bastidas dijo: “Amigos, acaban de robarme y, no contentos con robarme, me acaban de pegar un tiro en la cara, aquí en el centro de Cali. Si usted conoce a esta persona, es un afrodescendiente delgado, iba con otro tipo en una moto. Con gracia de Dios estoy vivo. Esto lo estoy haciendo para que ustedes se den cuenta lo que hace un maldito que no tiene oficio en la vida. ¡Hagan viral esto! Necesitamos que aparezca, para que sepa y responda por lo que hizo. Ayúdenme a encontrar a este tipo”.



La última escena que Bastidas, quien ha actuado en telenovelas colombianas como Tres milagros y Amor Sincero, en la que interpretó al hermano de la cantante Marbelle, quiere hacer para terminar su participación en esta película para la que no hizo casting, es la de la pronta captura de los atracadores y que haya justicia por lo que hicieron.



Las autoridades, hasta el momento, no han informado sobre la captura de los delincuentes que atracaron a Bastidas.



