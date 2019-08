Video revelaría mafias detrás del transporte 'pirata' en el Valle

La pugna entre algunos transportadores de la ruta entre Cali y Buenaventura no solo sería por pasajeros. En videos conocidos por EL TIEMPO denuncian que el agite en esa vía al Pacífico tendría mezclas entre redes del narcotráfico, el comercio de armas de fuego y el contrabando.



Este año, la Policía ha dado golpes a bandas que mueven esos negocios clandestinos.

De acuerdo con un video revelado por un gremio de transportadores formales, que se declara en una virtual quiebra por la competencia de la 'piratería', en el trayecto se moverían negocios millonarios



A través de una 'cámara escondida' se conocen algunos de los secretos que rodean actividades de redes o bandas organizadas para tener el dominio en la carretera de ida y vuelta entre el puerto y la capital del Valle.



La pugna por los pasajeros empieza en la Portada al Mar, a donde llegan muchos de quienes buscan viajar. El conductor explica que si requieren sus servicios solo basta con una llamada para que no tengan que ir hasta la Terminal o el retén en la carretera al Mar.



En su relato cuenta situaciones como una requisa en la que a uno de sus pasajeros, que iba en sandalias y bermudas, le encontraron 15 cartuchos de calibre 38.



"Los policías le dijeron: usted qué, esta munición dónde la va a quemar o qué… no, que no son mías, que son un encargo… no señor, si lleva tiros, tiene que llevar el arma usted mismo… Y se dieron a la tarea de bajar todo ese trasteo: bajaron una cosa, la cicla, la revisaron… cuando fueron al sofá, pesado: lo desarmaron y lo destaparon por detrás, cuando empezaron a caer partes. ¡Cinco fusiles llevaba el man! ¡Entre esos iban dos AK-47!.

Pasajeros buscan servicio en la salida de Cali a Buenaventura Foto: Archivo particular

El hombre al volante cuenta que un compañero de oficio transportaba una lavadora por 60.000 pesos. Como en estos carros usted no puede llevar encomiendas. Si se lleva algo ahí tiene que decir que es suyo. Cuando lo pararon, el Policía le dijo: “Bueno, ¿y esta lavadora qué?”. “Esa es mía: la llevo para la casa”. Cuando se pusieron a destaparla y estaba llena de marihuana".



En el video se cuenta que también han encontrado marihuana en el fondo de un recipiente con vísceras. "No, en esta vía se transita mucha ilegalidad", dijo y afirmó que se pueden realizar viajes que dejan hasta 15 millones de pesos cuando se logran pasar armas o estupefacientes.

A los conductores de carros piratas se les establece una entrega semanal entre 480 y 500 mil pesos. Es decir, el dueño del vehículo que usualmente no es quien conduce

recibe 55.000 pesos diarios.



"Pero a veces le va mejor al chofer que al dueño. A usted le puede salir un viajecito que le ligue para allá y para acá, le pueden quedar $ 300.000 o $ 400.000 libres para usted. Hay veces a uno le quedan 80.000, 120.000 o 200,000 pesos diarios. Se puede hacer uno por ahí $3.500.000. Aunque en una temporada buena, hay manes que se sacan hasta 15 millones en el mes".



Pero los mismos informales ven que hay aumento de parque automotor. Se estima que son más de 100 camionetas y otros 50 de particulares que compiten a las empresas.



Uno de los 'ganchos' de los informales está en que prestan 'el servicio puerta a puerta'.

"Entonces, las busetas se van con uno, dos pasajeros, tres pasajeros. No les da rentabilidad. Y ellos mirándolo a uno que va lleno a cada rato, entonces ponen la queja en el Ministerio", se comenta en el video.



El conductor dice que "han agarrado muchas anomalías ahí. Ustedes ven en noticias cada rato pasa, que agarraron marihuana, que munición, que armamento… todo eso es para 'Helena' y los 'niños de aquí de Buenaventura'. Esta vía es una de las más transitadas y de las que más se presta para hacer porquerías".

El Secretario de Seguridad del Valle, Jesús Antonio García, dijo que no conocía ninguna denuncias pero anotó que se revisarán las situaciones por fuera de la Ley,



Sobre los controles, en el video se muestra que los conductores presuntamente saben qué autoridades están en la zona. "Ahí en Buenaventura no hay sino nueve guardas nombrados o diez, el resto todos son puros reguladores: ‘ajiceros’, como les decimos nosotros. Los guardas de ahí de Cali son propietarios de tres y cuatro vehículos ahí. La orden es esa: que ellos dejen tirado eso, y entonces ya el guarda se encarga de mover eso".



Desde la Policía se respondió que sí se manejan operativos en la zona.

Un año agitado y de operativos

El movimiento de drogas y armas se ha intensificado y eso se aprecia en los casos. El 9 de junio, en una requisa de la Policía Valle, fueron decomisados dos fusiles en uno de los carros que se mueve por la vía.



El 4 de febrero fueron decomisados 445 kilos de cocaína en 12 tulas en una caleta en la cabina de un tractocamión. Esa mercancía tendría como destino al puerto de Amberes, en Bélgica, y tendría un costo aproximado de 15.575.000 dólares.



El 13 de marzo fueron incautados 36 kilos de cocaína en el vehículo de una misión médica, entre Buenaventura y Buga. La mercancía estaba en un compartimiento para medicamentos y tendría un precio de 160 millones. Dos paramédicos fueron detenidos. El comandante de la Policía Valle, coronel Javier Navarro, declaró, entonces, que: ‘’esta droga estaba siendo transportaba en la ambulancia en Buenaventura hacia el interior del país”.



El 19 de mazo en Nueva York fueron localizados 60 paquetes en un contenedor y que deberían lleva frutos secos, pero eran de droga Esa carga tendría un valor 77 millones de dólares en el mercado clandestino de ese país.



El 22 de marzo la Policía Antinarcóticos localizó 1,5 toneladas de cocaína camufladas en contenedores que salieron de Manizales hacia Buenaventura.



Jeremy McDerott, codirector de InSight Crime y experto en informes sobre Latinoamérica, escribió que "mientras que el Gobierno invierte decenas de millones de dólares en ofensivas militares a gran escala contra las drogas en Nariño, y hacia el norte en Urabá y Chocó, los narcotraficantes mueven cantidades de cocaína sin precedentes a través de Buenaventura, lo cual se facilita por la corrupción a escala industrial del puerto. Los narcotraficantes más sofisticados prefieren transportar envíos usando contenedores de carga. Esto se debe a que si se puede subir un contenedor a un buque, en términos generales, el mismo puede enviarse a casi cualquier lugar del mundo con un mínimo riesgo de que sea abierto".



