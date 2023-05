En el oeste, a las orillas del río Cali, que baja aún caudaloso de la montaña, se erigen altos edificios residenciales, centros comerciales y desarrollos culturales y turísticos que son uno de los grandes atractivos de la ciudad. Pero muy cerca hay otra realidad, casi invisible, marginada y por fuera de las oportunidades que reclamaba ser vista y reconocida.



El llamado ‘estallido social’ que derivó del paro nacional, iniciado el 28 de abril de 2021, puso en evidencia enormes brechas en buena parte de la ciudad, incluyendo el sector del oeste, que conecta con los Farallones de Cali y la vía hacia Buenaventura. La que es conocida como ‘La Portada al Mar’ fue uno de los varios puntos de bloqueo de la ciudad y no fue ajena a las tensiones de aquellos días.

No obstante, por iniciativa de un grupo comprometido de ciudadanos (“gente de bien” como les llamaban sus contrapartes durante la protesta), surgió a los pocos días una extraordinaria experiencia de transformación de la conflictividad y de convivencia y reconciliación.

Crear confianza

“La Iniciativa de Paz del Oeste (IPO) nació el 9 de mayo de 2021. En nuestro sector se presentaron múltiples hechos de tensión que dieron paso a graves confrontaciones entre sus habitantes. Y en medio del estallido, algunos vecinos se cuestionaron sobre su rol para poder aportar a la construcción de posibles soluciones pacíficas para el conflicto que se estaba viviendo”, explica Nathalia Gaviria, una de las gestoras de la iniciativa.

Y agrega: “Fue un proceso de apertura que comenzó por escucharnos, por conocer las miradas de quienes estábamos en orillas distintas. Luego de varios días de incertidumbre surgió un espacio para crear confianza, en el que empezaron a darse posibilidades de diálogo y escucha, porque en ese momento todo estaba mediado por el miedo y las prevenciones”.

Nathalia Gaviria recuerda una frase que escuchó en el primer encuentro y la movió profundamente: “Estamos cansados de sobrevivir. Quisiéramos un día dejar de sobrevivir para poder empezar a vivir”.

Fernando Medina dice que es conmovedor hablar del tema y narrar esa historia. “Aunque no soy joven, estaba en esos días acompañando la movilización de los jóvenes. Ellos estaban movidos por un profundo resentimiento, que debo decir, no era solo en contra del Estado, sino hacia la sociedad. Encontrar un espacio para el diálogo no era fácil, así que cuando un grupo de habitantes del oeste buscaron esa opción, hubo mucha desconfianza y a mí, que quería favorecer ese encuentro, algunos incluso me llamaron traidor. ¿Y este por qué está hablando con esos? ¿Qué esta haciendo allá? ¿Para qué nos trae esa gente acá?”.

“Recuerdo que ese primer día fue muy lindo haber podido almorzar juntos luego de toda la prevención inicial”, y destaca: “Fue muy importante haber llegado con una actitud no de reclamo sino de escucha y de mucha humildad, que era algo así como decir: vamos a untarnos de estos muchachos, permítanos escucharles y entender qué está pasando, y eso me conmovió mucho. Yo fui uno de los primeros que entonces me la jugué por que pudiésemos dialogar y transformar la conflictividad”.

La cita se dio en una conocida panadería del oeste de la ciudad, donde el diálogo se inició en medio de un ambiente tenso, con ceños fruncidos y enojos a la vista. Pero Fernando recuerda que sobre la mesa estuvo la reflexión de que “éramos vecinos que queríamos un mejor vivir, así que aun en medio de profundas diferencias, logramos una extraordinaria conexión”.

Nathalia resalta que al comienzo no sabían muy bien qué iban a hacer, pero sí estaban seguros de que al “trabajar juntos algo nuevo y poderoso podía surgir”. “Nos asumíamos cada uno muy diferentes, pero cuando indagábamos como nos soñábamos el futuro, ese imaginario deseable era para todos bastante similar”.

Este colectivo se define como un grupo de voluntarios que trabajan activamente en la generación de nuevas oportunidades para vecinos de las laderas, veredas y corregimientos del oeste de la ciudad. Se trata, dice Nathalia, de “crear colectivamente nuevas oportunidades que impacten el desarrollo de la comunidad y los proyectos de vida de las poblaciones rurales y urbanas a través del emprendimiento, el arte, la cultura, la educación y el empleo; transformando imaginarios colectivos entre vecinos que habitan territorios con diferencias sociales, económicas y culturales y así fomentar espacios de paz, mejorar la calidad de vida y promover el bienestar común”.

El 4 de mayo de 2023, un grupo de emprendedores y sus mentores se reunieron en el Centro Cultural Comuna 1, Cali, como parte del proceso de fortalecimiento de sus proyectos. Foto: Iniciativa de Paz del Oeste

Para el logro de esta visión se han propuesto la intervención en tres dimensiones: los proyectos de vida, el progreso económico y la cultura y la reconciliación.



Sobre el apoyo a los proyectos de vida a través del apadrinamiento, Fabiola Aguirre explica: “Empezamos a comprender que este ámbito era parte de los proyectos ligados a sus esencias. Una de las primeras actividades fue realizar un pícnic para desarrollar una conversación amplia, fraterna y sincera. Era tan simple como tener en los jardines del Museo La Tertulia unos manteles y tener algo para compartir. Y esta fue una posibilidad increíble de conocernos en lo humano y también en la relación con nuestra zona rural, redescubriendo sus posibilidades”.

“Luego hicimos un bazar y pusimos en escena expresiones artísticas de los colectivos de jóvenes. Y fue muy hermoso darnos cuenta también, por ejemplo, de que una vecina en el sector rural tenía un espacio que sostenía con mucho esfuerzo para impulsar la vida artística y cultural de ese sector. Yo recuerdo las palabras de esta lideresa cuando nos dijo que el valor de todo este esfuerzo era que les estaba haciendo posible salir de la invisibilidad”, añade.

De manera parecida surgió, en alianza con el Movimiento Cívico del Oeste (MCO), el apoyo al proyecto de la Biblioteca Comunitaria de la vereda Campoalegre (Montebello), espacio educativo y cultural que hace posible que hoy más de 300 niños al mes se vinculen a diversas actividades artísticas.

Sobre estos proyectos de vida, María Helena Yusty, una de las madrinas, recuerda cómo uno de los primeros intereses de los jóvenes fue aprender inglés.

“Eso como que sirve para algo, nos decían, y en menos de 10 días montamos un curso que hace parte de lo que llamamos ‘Sueños del Oeste’. Comenzamos con 20 chicos que estudiaban 4 veces a la semana y esto se convirtió en un programa de apadrinamiento muy exitoso. Para mí esta experiencia ha sido muy transformadora pues me di cuenta de que puedo servir y tener un lugar en la construcción de una sociedad más solidaria y más unida, orientada hacia un propósito colectivo”, señala.

Inclusión económica

“Hemos hecho posible

Entre tanto, Fabiola Aguirre dice, con satisfacción pero también como llamado: “En un bazar que hicimos recuerdo que llegó un señor de nombre Alberto Potes, quien se acercó a contarnos que era caleño, residía en el exterior, trabajaba con una importante multinacional y tenían un fondo de solidaridad y que eso era para apoyar emprendimientos. Entonces nos ofreció acceder a esos recursos y en cuestión de tres meses tuvimos 74 apoyos productivos en un proceso realmente integral. El esfuerzo continúa con muchos aportes ciudadanos y buscamos siempre otros recursos para capital semilla y apuntalar nuevos emprendimientos”.

Berta Elena Mosquera vive en Felidia, un corregimiento anclado sobre las faldas de los Farallones de Cali. Ella es una de las varias emprendedoras, en su caso, produciendo hermosos y finos telares. “A mí desde que conocí esta iniciativa me encantó porque surgió de una necesidad sentida. Ha sido una experiencia única ver este esfuerzo conjunto entre quienes les decíamos ‘la gente de los edificios’ y sectores sociales excluidos que necesitan reconocimiento. Y esto último ha sido muy importante pues no se trata solo de dinero o recursos financieros. ¡Nos hemos sentido realmente valorados!”.

Angie Cristina Mora es artesana y produce joyería de gran calidad y recuerda: “Entre la pandemia y el estallido social se cerraron muchas opciones de comercialización; ya iba para dos años sin ingresos y cuando surgió esta iniciativa de paz, se dio un intercambio no desde la carencia, sino uno muy digno desde lo que producimos y lo que se nos podía ofrecer de visibilizacion; y así ganábamos todos”.

Construir juntos

Hay un potencial enorme en el oeste de Cali, derivado de la exuberancia de la naturaleza, rica en ríos, cascadas, aves y biodiversidad. Hasta hace poco, para muchos habitantes era un territorio desconocido.

“Cuando me preguntan por esta experiencia no sé la verdad ni por dónde empezar… hay tantas cosas que han sucedido; ha sido como haber estado en una gran tormenta y luego ver la luz, así de literal ha sido todo. Hemos hecho posible el reconocernos en una circunstancia en la que como vecinos y habitantes de un territorio compartido ni siquiera nos conocíamos. Nos encontramos, nos vimos a las caras y dijimos: aquí estamos para construir juntos. Y en nuestro caso se hizo posible el redescubrimiento de nuestra ruralidad y de todo su potencial ambiental y ecoturístico”, relata David Méndez, gestor/beneficiario de la Iniciativa de Paz del Oeste.

Fernando Medina está asociado a este emprendimiento y señala que para él “esta es una experiencia realmente poderosa y transformadora”. “Nuestro territorio es de una riqueza ambiental extraordinaria, y yo pasé de disfrutarlo como un hobby a volverlo una empresa, que además es colectiva y nos fortalece en la confianza y la amistad. El proyecto lo hemos dado en llamar ‘Exploradores del ser’ ”, cuenta.

“Todo este paraíso siempre había estado cerca, muy cerca, a la mano, pero no lo conocíamos, así que este ha sido un proceso de resignificar el territorio, las relaciones entre sus habitantes y de transformarnos a nosotros mismos”, finaliza.

Diego Arias

Con el apoyo del Grupo Mediación por Cali