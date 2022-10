Cada fin de semana, el sacerdote jesuita Luis Felipe Gómez Restrepo, rector de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, cumple una cita inaplazable en las vías del sur de la capital del Valle del Cauca. Para no tener inconvenientes durante ese compromiso, la noche anterior, religiosamente, alista todo: su bicicleta todoterreno, equipo, uniforme y líquido suficiente. El sábado o el domingo, o los dos días, sale de su casa en su ‘bici’ por la avenida Cañas Gordas, hacia el corregimiento de Pance. Si se siente bien y hay buen clima, va hasta un centro comercial ubicado en la entrada al municipio de Jamundí (Valle) y regresa. Eso sí, le huye a la montaña porque tiene un problema de columna.

Este abogado y economista, egresado de la Universidad de los Andes, en Bogotá, es ciclista aficionado (para él, montar en bicicleta es sinónimo de deporte, bienestar y salud), pero ante todo es un defensor y promotor de la movilidad sostenible en Cali.



Desde que se apasionó por la bicicleta y desde su cargo ha hecho todo lo posible por reclutar biciusuarios para sacar carros y motocicletas de las vías, que son unos de los principales contaminantes del aire que respiran los caleños.



Durante los cerca de nueve años que lleva al frente de los destinos de la Javeriana Cali, este sacerdote ha promovido entre estudiantes, profesores y personal administrativo el uso de la bicicleta. Para lograrlo ha emprendido diferentes acciones. Para empezar, demarcó un bicicarril en la entrada al parqueadero de la Universidad para que los ciclistas ingresen con seguridad después de recorrer una ciclorruta por la Cañas Gordas que no es respetada mucho por motociclistas y conductores de carros.



“Cuando empezamos, entrar en bicicleta a la Javeriana era un lío. Ahora hay una entrada especial y uno entra como Pedro por su casa”, señaló emocionado Gómez Restrepo.



Además de facilitar, y de cierta manera, privilegiar el acceso a la Universidad en bicicleta, el Rector tomó parte del parqueadero general –que obviamente es para carros- para construir un bicicletero con capacidad para 300 bicis.



Cali se presta para movilizarse o montar en bicicleta por su temperatura caliente y topografía plana, pero la transpiración es una situación inevitable. Para que los biciusuarios pueden iniciar sus clases o actividades aseados y frescos, el sacerdote hizo instalar duchas, las cuales están ubicadas cerca del gran bicicletero.



Y si el biciusuario necesita algo para su bici o para él, en la Tienda Javeriana –ubicada dentro de la Universidad- venden accesorios para bicicletas y equipo para ciclistas.

El SJ Luis Felipe Gómez en el bicicletero de Universidad Javeriana. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Aparte de esa infraestructura, cada semestre, en el campus de la Javeriana, se realiza una feria en la cual se hacen jornadas gratuitas de mecánica para bicicletas y es el momento para el encuentro de los biciusuarios e integrantes del grupo ‘Bicijaverianos’.



Una bicicleta para uso diario es costosa y no todos tienen recursos para adquirirla de contado. Pues el sacerdote sacó adelante una línea de créditos para que los estudiantes y el personal administrativo pudieran comprar sus bicicletas. En la actualidad, los préstamos se mantienen, pero solo para colaboradores. La Universidad les financia, sin intereses, las bicicletas, ya sean convencionales o eléctricas.



“Antes de la pandemia estaban viniendo un poco más de 200 muchachos en bicicleta. La idea es aumentar ese número, pero eso pasa por el cambio de hábito de todas las personas porque si no es así no vamos a lograr nada”, afirmó el rector.

Con respecto a estrategias como el Día sin carro y motocicleta, como la que se realizó hace un mes en Cali, el sacerdote comentó que jornadas como esta se deben aprovechar mejor porque muchas personas optan por quedarse en la casa, cuando lo que hay que hacer es realizar las actividades normales pero cambiar el hábito de como transportarse y migrar hacia una movilidad sostenible.



Algunos comerciantes no son muy partidarios del Día sin carro y sin moto. Argumentan que sus ventas bajan mucho en esas jornadas. Acerca de esto el Rector señaló: “Yo creo que todos debemos irnos acomodando al futuro, creo que si todos vamos apacentando las cosas y dándole posibilidad al confort de los que van en medios como la bicicleta, vamos a lograrlo”.

Trascender la cultura deportiva

Para defender esos conceptos en instancias de decisión en las administraciones distritales de Cali de turno, la Javeriana Cali tiene asiento en las mesas de trabajo de Movilidad Sostenible de la ciudad.



El sacerdote resalta que en Cali hay una cultura deportiva alrededor de la bicicleta. Muestra de esto es la gran cantidad de ciclistas que se pueden ver los fines de semana y en los ciclopaseos nocturnos de los martes y jueves. “Esa cultura deportiva se debe empezar a trasladarla para la cotidianidad”, propuso el Rector.



La Pontificia Universidad Javeriana de Cali tiene 6.847 estudiantes de pregrado y 1.338 estudiantes de posgrado, aproximadamente 1.800 profesores y administrativos. Sin embargo, el porcentaje de quienes se movilizan en carros y motocicletas eléctricas es bajo. A pesar de esto, y aprovechando el acuerdo que la Javeriana hizo con la empresa de energía Celsia para instalar paneles solares, con los cuales ya se produce el 10 por ciento del consumo total de energía, se ubicó un punto de recarga de vehículos eléctricos. Algunas motos eléctricas lo utilizan, pero ningún carro. No obstante, como lo expresó el Rector, “toca ir haciendo las cosas. En Colombia se necesitan más incentivos para que las personas puedan comprar carros eléctricos”.

