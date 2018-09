La pasarela que mueve el estilo y economía caleña

on cuatro días de pasarela, 13 en total, sin incluir las cuatro alternas organizadas en los centros comerciales y las tres de ‘Moda colombiana 2.0’, finalizó el CaliExposhow 2018.

Con cuatro días de pasarela, 13 en total, sin incluir las cuatro alternas organizadas en los centros comerciales y las tres de ‘Moda colombiana 2.0’, finalizó el CaliExposhow 2018.Un evento que más allá de la moda ha apostado por una estrategia de citymarketing. “Cada vez se consolida más, cada vez la ciudad lo siente más como suyo, la ciudad se lo apropia; son 18 años de construir toda una plataforma de ciudad, de turismo, de fortalecimiento de la moda, de apoyar nuevos creadores que hoy en día ya están en las grandes esferas de la moda mundial; de traer diseñadores de talla mundial, desde Óscar de la Renta hasta Rosa Clará, son 14 años de diseñadores internacionales y 18 de vida del evento”, señalaba Gladys Barona, directora de Fenalco Valle, el creador de este evento.

Versatilidad e innovación se lucieron en el CaliExposhow. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

¿Siempre se apostará por un diseñador internacional?



El Exposhow se ha caracterizado desde hace unos años para acá por tenerlo, esa es una estrategia del evento, unir lo nacional con lo internacional, que esta pasarela siga siendo un punto de interés para que se hable de la ciudad y transferir conocimiento, que estos diseñadores internacionales, que son top en el mundo de la moda, sean un referente para nuestros diseñadores. Johanna Ortiz, hoy en las grandes pasarelas del mundo y en las grandes tiendas, María Elena Villamil, Andrés Otálora, todos ellos fueron creciendo con el evento. Buscamos que los nuevos creadores y diseñadores colombianos tengan esa transferencia de conocimiento.

Belleza y talento modelaron en el certamen. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

En cifras, ¿qué le deja el Exposhow a Cali?



En solo la valoración de la noticia positiva de Cali, el irradiar que en la ciudad suceden cosas buenas, que lleguen estos personajes internacionales, que los restaurantes se llenen, que los centros comerciales monten sus pasarelas, ese freepress tiene una valoración, medida por empresas contratadas por Fenalco, en 25.000 millones de pesos y la economía, durante esta semana, se mueve, según las cifras que tenemos, en unos 50.000 millones, ese es el aporte de Fenalco.

Propuestas coloridas para ellos. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

¿Hay reflexiones en algunos sectores de la ciudad en el sentido de que la majestuosidad del evento ya no es el mismo?



Aquí no vemos nada pequeño, este espacio de la Base Aérea es grande, maravilloso, y en términos de producción es una súper producción; estar en esta Base es estar dentro de la ciudad, es lo que hemos querido, que la ciudad entera se involucre, que la gente salga más fácil de una zona céntrica y llegue a los restaurantes y que toda la dinámica económica se irradie; cada vez el evento se fortalece, una prueba de ello es esta versión 2018. Trajimos a Rosa Clará, una diseñadora internacional de talla mundial, sus vestidos están en 80 países, ella no improvisa. En el simposio de moda, el auditorio para mil personas se quedó pequeño y tuvimos una rueda de negocios más fortalecida que nunca, focalizada en la moda, en emprendimiento y en esos nuevos creadores.

Una de las creaciones de la diseñadora Gina Murillo. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

Este fue el primer Exposhow sin la presencia de Rosa Jaluf.



Ella sigue estando en el alma de Fenalco y en el espíritu de este evento, este es su legado, que mejor que dejar legados.



