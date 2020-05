El efecto de la pandemia ya se siente en el costo de vida de Cali

El costo de vida en Cali en el último año es el segundo más alto entre las ciudades más grandes del país. A abril de 2020, la inflación en la capital del Valle del Cauca es del 4,0 %. Solo la supera Barranquilla con una inflación de 5,11 %.

De acuerdo con el Informe especial Inflación en Cali y en 13 ciudades del país, elaborado por el Grupo de estudios empresariales y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, esta una de las ciudades más costosas del país.



Este tipo de informes son elaborados con base en los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Después de Barranquilla y Cali se ubicaron Medellín (3,86 %), Bucaramanga (3,52 %) y Bogotá (3,24 %).



Los alimentos y bebidas no alcohólicas son el gasto que registró la mayor variación anual en la capital del Valle con 10,10 %. Le siguen los grupos de salud con el 5,26 % y recreación y cultura, 5,19 %.



Los grupos que registraron las menores variaciones anuales en Cali son información y comunicación con -3,23 %, prendas de vestir y calzado con el 0,62 % y transporte, 1,2 %. La variación anual de alojamiento y servicios públicos fue de 4,14 %.



“En el caso específico de Cali se debe destacar que el aumento en los precios se concentra en los renglones de alimentos y bebidas no alcohólicas, donde hay un aumento en los precios del 10,1 %, particularmente en el mes de abril”, explicó el director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, Carlos Pérez.



En cuanto a las ciudades que registraron mayor variación anual en los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas a abril de 2020, el informe consigna que Cali es la segunda ciudad con el 10,10 %. La primera es Pasto, con 10,17 %.



Después de Cali siguen Cúcuta (9,07 %), Montería (8,8 %) y Pereira (8,88 %).



El arroz es el producto del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas que registró la mayor inflación anual a abril de 2020 en Cali con el 42,76 %.



Después del arroz están las naranjas (39,37 %), hortalizas y legumbres frescas (33,76 %).



"Al examinar cuáles son los productos, específicamente, que registran ese mayor aumento en los precios, preocupa que algunos de estos productos como el arroz y las hortalizas y legumbres registren esos aumentos tan altos. Como en el caso del arroz, un cereal importantísimo en la dieta de los hogares colombianos, muestra un crecimiento del 43 % y en el caso de las hortalizas y legumbres del 34 % en la variación anual”, sostuvo Pérez.



En el grupo de salud los productos y servicios que registraron la mayor inflación a abril de 2020 en Cali son los productos farmacéuticos y dermatológicos con el 6,43 % y la consulta con especialista 4,71 %.



Los exámenes de laboratorio y los servicios no hospitalarios registraron la menor inflación en la capital del Valle con 2,57 % y 1,57 %, respectivamente.



El director económico de la Cámara de Comercio de Cali señaló que en este renglón “ya se siente en la economía de las principales ciudades un aumento en los precios especialmente de aquellos productos que debido a las medidas preventivas que tomaron los hogares tratando de prepararse para la cuarentena han presionado los mercados desde el punto de vista de la demanda”.



Los productos y servicios del grupo de gasto recreación y cultura que mayor variación anual en los precios presentaron a abril de 2020 en Cali fueron alimentos para mascotas con 7,98 %, suscripción de televisión 4,94 % y servicios recreativos 4,60 %.



Datos del programa Cali Cómo Vamos confirman las conclusiones del informe de la Cámara de Comercio. Según Cali Cómo Vamos, el renglón que registró la mayor variación de precios entre el 1 y el 30 de abril de 2020 fueron alimentos y bebidas alcohólicas con el 6,85 %.

En cuanto a los servicios públicos que registraron la mayor variación de precios son el gas con el 9,56 %, mientras que en el país fue del 5,04 %, la recolección de basuras con el 6,43 % (3,87 % en Colombia) y la electricidad con el 0,80 % (2,82 % en Colombia).



