Por bordes de montaña, senderos enfangados y a lomo de mula, una misión oficial intentó llegar hasta la minería que revuelve la montaña de Cali.

No se llegó a El Socorro, a más de un día de camino y donde estaría el mayor movimiento, pero hallaron huellas de esos arañazos en busca de oro,



Los anuncios de controles y las redadas no los han frenado en en el Parque Nacional Natural Farallones, donde nace el agua para más de un millón de caleños. Es una encrucijada de secretos rodeados de cultivos de coca.



(Lea también: Candidatas buscan cerrar brecha por la equidad de género en el Valle)



La extracción de oro se da con picas, palas o pólvora. Los daños ambientales son excarcelables todos, por consiguiente no es mucho lo que se puede hacer cuando se captura a personas en flagrancia. Pero casi siempre no hay nadie cuando llegan autoridades.



El cuadro de esa reserva natural, a 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar, de nuevo, causa alarma en la Secretaría de Seguridad de Cali, el Dagma, la Personería y el Concejo.



“A través de un contrato desde julio 2021, vamos a implosionar y destruir las entradas de estas minas”, dijo el secretario de Seguridad distrital, Carlos Soler.



Hay 19 nuevos socavones nuevos.



“Visité los Farallones de Cali. Más de ocho horas adentrándonos para verificar con un comité técnico el cumplimiento de un fallo de acción de tutela, que ordena cerrar socavones en El Socorro", sostuvo Soler.



Fue en esa travesía con Dagma, Ejército y Parques Nacionales que se cerró una de la bocaminas.



“Los entes de control deben ser efectivos en cuanto a las sentencias y verificar en campo que es lo que está pasando en las minas. Desde Parques Naturales manifestamos que han habido más de 45 reuniones y no ha pasado nada, pues al parecer no se toma en serio la importancia de los Farallones en cuanto a la regulación climática y generación de agua, pues a la fecha, no se ha cerrado un solo socavón y desde el 28 de marzo no hay capturas", dijo Róbinson Galindo, director territorial Pacífico de Parques Naturales.



(Además: El litigio de casi una década por obras en antiguo Sagrada Familia de Cali)



"La Policía debe estar presente, no solo en las capturas, la Alcaldía debe activar los puestos de controles, pues si no vamos a seguir en lo mismo y al personal del Ejército deben mejorarles las instalaciones, pues son muy deficientes para la labor que prestan, acá hay dinero, pero falta mucha voluntad política para atacar este problema”, anotó Galindo.

Facebook Twitter Linkedin

El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, con funcionarios en El Socorro. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Según el teniente coronel Raúl Llano, comandante del Batallón de Alta Montaña y quien hace presencia en el sector con más de 60 hombres, , la población civil del área, se organizan para confrontarlos y utilizan diferentes artimañas para evitar capturas y evadir los operativos que realizan en el sector.



El Socorro es una de las áreas más críticas, inclusive, con uso del mercurio, poniendo en riesgo el agua y la vida de cuencas de los ríos de Cali.



Hace cinco años, la Tercera Brigada cerró 18 socavones y destruyó maquinaria. Como esa vez, hoy el apoyo lo hicieron las tropas del Batallón de Alta Montaña y en el puesto de control. Según Parques Nacionales, del Ministerio de Ambiente, la explotación en El Socorro viene afectando más de 676 hectáreas. “Cali, en Farallones, tiene la menor extensión en el Parque, pero con un 90 por ciento del terreno afectado por factores humanos”. También hay bocaminas en vereda El Otoño, en cuenca del río Pance.



En mayo de 2011 se calculó más de un centenar de mineros. En 2016 detectaron 421 socavones en El Socorro, entre La Leonera y Pichindé. De los 421, 327 tenían acceso.



Existen 3.869 metros cuadrados afectados en El Encanto, en Pance, al sur de la ciudad, también por minería.



(Lea también: Duelo de familias de Cali al hallar muertos a 2 amigos inseparables)



Según la Personería, hasta el 2014 ya se habían afectado 252 hectáreas de páramo y bosque alto andino.



El concejal Roberto Rodríguez ha venido insistiendo en que falta coordinación entre el Dagma, la CVC, la Secretaría de Seguridad de Cali, el Ejército, la Policía y Parques para ponerle freno a la explotación ilegal de oro.



El concejal Fernando Tamayo solicitó optimizar los recursos del medioambiente, invirtiendo en la gente que habita en los Farallones, a través de la generación de empleo u oportunidades de ingresos para contrarrestar la minería ilegal.



CALI