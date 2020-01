La novela del lote del antiguo Club San Fernando en Cali

La Alcaldía de Cali tiene la administración del inmueble del antiguo Club San Fernando bajo la figura de destinación provisional desde el 8 de marzo de 2018, a través de la Resolución 289 de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Sin embargo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ayer tomó “posesión” del predio, ubicado en el sur de la ciudad, porque la SAE lo está vendiendo.



La gerente de la SAE, regional Suroccidente, Nury Moscoso, le explicó a este diario que el antecesor de Ospina, Maurice Armitage, le pidió el lote a esa entidad, porque quería instalar allí el Archivo municipal y, además, hacer un parque. Pero el tiempo pasó y la Administración no desarrolló esos proyectos y la SAE decidió vender el lote, a través de una subasta. De hecho, el plazo para recibir ofertas se vence hoy y solo hay una.



“El 14 de febrero de 2019, la SAE radicó una comunicación a la Alcaldía para saber qué había pasado con el predio, si iban a hacer una afectación pública (de este) para que pudiéramos vendérselo, de primera mano, a la Alcaldía o si no tenían interés en el predio, sacarlo a la venta al público en general, como corresponde a la SAE”, afirmó Moscoso.



Según la directiva, la SAE no recibió respuesta por escrito a esa comunicación, pero en una reunión funcionarios de la Alcaldía les dijeron que “el lote no tenía viabilidad técnica y por eso no le hicieron afectación”. Ante esto, la SAE siguió con el proceso de venta y ordenó hacer un avalúo que dio cerca de 31 mil millones de pesos y construyó los términos de referencia de la subasta.



A la pregunta de qué sigue, luego de la “toma de posesión” del predio por parte del Alcalde, la funcionaria dijo que la subasta continúa en curso, “porque debemos respetar el debido proceso, recibir las ofertas, analizarlas, adjudicarlo o no adjudicarlo”.

​

La funcionaria sostuvo que solo hasta ayer en la tarde recibieron una comunicación de la Dirección de Planeación municipal, “preguntando cosas puntuales sobre el tema”, a pesar de las declaraciones que ha hecho el alcalde Ospina, desde su posesión, de querer ese lote para construir un parque, así como otro ubicado en la carrera 50 con calle 5, también administrado por la SAE.



En la comunicación, la Alcaldía le pide a la SAE suspender la subasta pero, según Moscoso, “se debe evacuar el proceso, no hay una razón jurídica que determine que la SAE deba suspenderlo”.



Con respecto a la aparente contradicción de que la resolución de destinación provisional siga vigente y simultáneamente avance la venta del lote, la funcionaria explicó que aunque la administración del mismo esté a cargo de la Alcaldía “no implica que la SAE no pueda seguir con su proceso de disposición del inmueble”.



En la tarde de este el subdirector de la SAE viene a Cali a reunirse con el alcalde Ospina. La novela continua.



Fernando Umaña Mejía

Corresponsal El Tiempo

Cali