'Te acuso, me defiendo', la novela del empalme en Alcaldía de Jamundí

La relación entre los alcaldes saliente y entrante de Jamundí, Valle del Cauca, Edgar Yandy Hermida y Andrés Felipe Ramírez, no es precisamente cordial y tranquila.

Ramírez, integrante del partido Alianza Verde, asegura que a pocos días de terminar su mandato Yandy ha incurrido en presuntas irregularidades.



Este economista de 39 años ha soltado en los últimos días una cascada de supuestas decisiones equivocadas de la actual administración que terminarán por afectar a los jamundeños.



La respuesta de Yandy no se ha hecho esperar, defiende cada una de sus decisiones y le recuerda a su sucesor que solo será alcalde hasta el 1 de enero de 2020, no antes. Incluso, tilda a Ramírez de "irrespetuoso".



“El alcalde (Yandy) radicó en el Concejo un bloque de Proyectos de Acuerdo para que se lo aprueben 30 días antes de terminar su mandato. Proyectos tan complejos como la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la enajenación de bienes del municipio, nombramientos y modificación del presupuesto”, afirmó Ramírez.



Incorporar 230 hectáreas al perímetro urbano del municipio, sin estudios serios y argumentos sólidos y desconociendo a la Procuraduría Ambiental con relación al crecimiento de Jamundí, es lo que, según Ramírez, pretende el alcalde saliente.



Con respecto a la enajenación de predios, Yandy aseveró que el objetivo es "legalizar un predio en el que vive una comunidad indígena hace más de 25 años y para eso le pedí autorización al Concejo para vendérselo a ellos, no se los puedo regalar. Es un predio de 250 metros cuadrados".



El otro predio -según Yandy- es donde están ubicados los bomberos del corregimiento de San Antonio. "Es un predio también pequeño y los bomberos me piden que se los venda porque han conseguido una ayuda internacional y una de las peticiones que les hacen es que el predio debe ser de ellos".



Según el alcalde electo, la actual administración celebró, el 21 de noviembre, dos convenios con una entidad que no es “la más idónea” para ejecutarlos. Al Fondo mixto para la promoción del deporte y la gestión social le entregaron un contrato para la elaboración de estudios y diseños para la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y otro para la elaboración de estudios y diseños de la nueva sede del Sena en el municipio de Jamundí. Los dos convenios tienen un valor total de 434 millones de pesos.



“¿Una entidad que hace promoción del deporte haciendo estudios de un POT? Contrate a la Universidad del Valle o a la Asociación de Ingenieros, busque gente experta en el tema, que resuelva los problemas estructurales de la ciudad con respecto a la planificación”, se quejó Ramírez.



Acerca de los dos convenios, Yandy afirmó que son "convenios pequeñitos" y, en segundo lugar, que el Fondo "es una entidad que tiene la capacidad, que ha construido muchas obras en diferentes sectores en el Valle del Cauca y en el país, no tiene ningún impedimento para hacer los estudios del Sena. El principal accionista del Fondo es la Gobernación del Valle del Cauca, es mayoritariamente pública".



Con respecto al tema del POT, el alcalde Yandy explicó que se trazó la meta de solucionar un problema histórico de Jamundí: los galpones ubicados sobre la vía Panamericana que afectan a varios barrios con malos olores. Se trata de hacer un cambio de uso de suelo para retirar esos galpones, que ya habían sido cerrados tras un proceso liderado por una procuraduría ambiental, pero se reabrieron tras una demanda en la que se invocó el derecho al trabajo.



No obstante las denuncias que ha hecho, el entrante gobernante afirmó que las denuncias van más allá del proceso de empalme, “que va bien”. En noviembre –recordó- le dijimos encarecidamente al alcalde (Yandy): por favor, no vaya a cometer los mismos errores que comete la mayoría de alcaldes cuando terminan su periodo, salga por la puerta grande, pero después presentó al Concejo el paquete de proyectos”.



Para este último tema Yandy también tuvo una respuesta: "Eso es lo que yo no entiendo de este señor, esa doble faz que usa. Por un lado el equipo de él agradece a mi administración el empalme que se ha hecho, con la claridad que se ha hecho, nos han felicitado, pero de un momento a otro sale (Ramírez) a hacerme daño, a dañar mi imagen sin pruebas.