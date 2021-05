La noche y la gastronomía caleña se resisten a desaparecer ante crisis

Si hay personas que han tenido bastante ‘aguante’ y resistencia ante las situaciones difíciles ha sido el de los bares, las discotecas, restaurantes y el entretenimiento.



Si bien se encontraban en una profunda crisis económica por el tema de la pandemia, ahora, con la crisis social que se vive en la ciudad, dicho sector económico se encuentra a punto de desaparecer.

Así lo considera el reconocido empresario de eventos y espectáculos Martín García Jr., quien desde hace año y medio no ha podido operar ni mucho menos generar ingresos.



(Lea también: Empresarios esperan que con desbloqueos se reactive la economía)



“Lo de nosotros, que son los montajes y la organización de eventos ya no tenemos nada. Llevamos un año y medio totalmente quietos y pagando impuestos porque eso si nos toca; pagar Cámara y Comercio, y la Dian nos tiene encima con los reportes”, cuenta García Jr.



El empresario explica que no cuenta con apoyos institucionales, por el contrario “nos han generado solo deudas”.



García también tenía bares y discotecas en la ciudad, sin embargo asegura que tuvo que entregar los locales de todas ellas, debido a su inviabilidad.



“No es posible tener un negocio durante un año sin tener ingresos, sabiendo que los sitios con espacio cerrado abrirán por lo menos dentro un año más, entonces ya no es posible sostener eso durante tanto tiempo eso”, agrega.



(Le puede interesar: El MIO reanudó su marcha desde el norte hasta el centro de Cali)



El empresario explica que en su marca trabajaban 17 personas de manera directa y 500 cuando eran grandes eventos que se hacían en gran formato, como los conciertos de Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Steve Aoki, Ricardo Arjona, Ana Gabriel, Silvestre Dangond, entre otros talentos.

En diversas ocasiones, el gremio, junto al de los restaurantes han adelantado acciones de protesta en busca de mejorar su situación. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Mientras pasa la crisis, Martín García Jr., vive de los ahorros y tiene la esperanza de un mejor panorama en la ciudad.



En cuanto a los artistas con los que trabaja, García considera que ellos tienen mayores posibilidades de ingreso. “Para ellos también es duro, pero se mueven con temas digitales y eventos privados”, dice.



Por su parte, Freddy Amaya, propietario de los establecimientos La Kskada de la 15 y Reminiscencias, asegura que esta situación lo tiene "perjudicado tremendamente”. “No hemos tenido ingresos, solo temas con arriendos, bancos y todo los compromisos", dice.



(También lea: Comisiones de paz del Congreso llaman a la tranquilidad en Cali)



Mientras espera que se reactive el sector, Amaya trató de dedicarse a otro negocio, pero la pandemia y la situación de la ciudad lo hicieron imposible.



“En meses anteriores traté de arrancar con un restaurante, pero la verdad, los recursos nos son suficientes”, añade el empresario Amaya.



Aunque destaca que los propietarios de los locales donde están sus establecimientos han sido comprensivos con él y su situación decidió no seguir pagando impuestos hasta tener ingresos, debido a que por ahora vive de los "pocos ahorros".



“Afortunadamente los dueños de los locales han sido muy buenos con nosotros. Por el momento suspendí pagos y toda clase de impuestos porque no hay recursos. Con Sayco y Acinpro llegaron unos recibos altísmos y no hay con que pagarlos. Personalmente suspendí toda clase de pagos", agrega Amaya.

'Desazón' en la gastronomía caleña

Empresarios del sector analizan posibilidades de mejorar su situación.

Otro de los problemas que enfrentan es la especulación que produce un alza en los alimentos.



El sector del emprendimiento gastronómico caleño, que en otras épocas se había caracterizado por si variedad y riqueza cultural, hoy en día sufre una profunda crisis económica y social que lo tiene en la difícil prueba de sobrevivir o cerrar de manera definitiva.



La pandemia y la difícil situación en la que se encuentra la ciudad han generado que muchos establecimientos se queden sin alternativas de operar y generar ingresos para subsistir.



Así lo considera Alexander Vallejo, presidente de la Asociación del corredor gastronómico de Cristo Rey, quien ve con preocupación el futuro del sector.

Empresarios del sector gastronómico de la vía a Cristo Rey expusieron su situación el Carlos Martínez, secretario de Turismo de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

"Las alternativas son pocas, ya ni domicilios podemos hacer por el tema de orden público en la ciudad que está muy fuerte; no hay gasolina, no hay insumos, ya se nos está acabando todo. Lo que le estamos pidiendo al Alcalde es que cuando esto se reactive nos dejen trabajar, que dentro de las medidas mejoren los toques de queda o hagan otra cosa, porque nos tienen perjudicados", afirma Vallejo, presidente de la asociación que cuenta con cerca de 26 establecimientos.



Ante esta situación, también hay empresarios con un panorama esperanzador sin desconocer las dificultades del panorama. Uno de ellos es José Miguel Vargas, quien está a la cabeza de restaurantes Teddys y ha liderado actividades para dinamizar el sector.



"Ayer, en una reunión con otros empresarios, unos lloraban y no sabían qué hacer por el miedo constante generado por mensajes de whatsapp, videos, escritos, noticias falsas y audios que producen miedo", dice Vargas.



La única alternativa que ha visto que aún funciona son los domicilios, pero para aquellos establecimientos que han podido conseguir productos y tienen gasolina o manejan bicicletas o motos eléctricas. Incluso, en carros particulares.



Una difícil prueba



José Miguel Vargas considera que además de la dura situación, se sienten desprotegidos.



"Ya han atacado varios restaurantes y eso nos ha afectado muchísimo a todos y ya tenemos grupos donde nos protegemos, tenemos seguridad por nosotros mismos, porque para muchos de nosotros en su mayoría no hay gobernabilidad".



A pesar de las dificultades, José Miguel considera que esta situación "es una prueba de crecimiento muy grande y los que hemos resistido a esto podemos resistir a cualquier cosa".



CALI

Más contenido de Colombia en

- Ella es Daniela Soto, la estudiante indígena herida en marchas de Cali



- Estudiante denuncia que profesor lo insultó por estar a favor del Paro



- Entrevista con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina