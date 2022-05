“Ave María purísima, sin pecado concebida María Santísima. Dios te salve, María...”. Una mujer menuda y encorvada no deja de persignarse. Con el brazo continúa repitiendo una y otra vez la señal de la cruz.

“Yo te traje al mundo. ¡Ay, pero cómo estás de acabadito!”, dice la mujer trigueña que habla presurosa, cortando las palabras.



Su cabello es negro ensortijado, y está allí, arrancando sonrisas al paso de todo visitante, cerca de uno de los 20 murales a lo largo de cuatro kilómetros de estrechos callejones, equivalentes a 10 cuadras.



Es el inicio del ascenso a Siloé, un recorrido lleno de historias y ahora de colores para conocerlos a pie. Es turismo barrial y al ir de turismo no hay que olvidar la gorra y una botella de agua para el camino.



Este es el sector de calles empinadas, conocido como el pesebre caleño, porque las viviendas cubren toda una montaña y desde lejos se ven como si estuvieran montadas unas sobre otras, alumbradas desde la cima por una estrella gigante. Nació en 1910, y sus fundadores y primeros pobladores fueron mineros que sacaban carbón de la montaña.



Con los años, la montaña se volvió la comuna 20 de la ladera de Cali, y allí sus habitantes, con ganas de dar a conocer sus emprendimientos y sus talentos, quieren dejar atrás los señalamientos que en el pasado le dieron el rótulo a Siloé y a toda la comuna como una de las zonas más violentas de la ciudad.

Durante el recorrido se observan estatuas, mientras se cuentan leyendas ancestrales. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Pero hoy la situación es otra. Ahora hay casas coloridas a lado y lado de la entamborada quebrada Isabel Pérez, para transitarla con tranquilidad. El trayecto, donde en ese pasado lejano pandillas se debatieron a muerte, surgieron la vida y la esperanza de un futuro.



Fue bautizado con el nombre de la ‘Ruta turística Isabel Pérez’, una apuesta social con la comunidad como su protagonista, jalonada por el Museo Libre de Arte Público (Muli), el cual es encabezado por Carolina Jaramillo, con el apoyo de ‘Compromiso Valle’, ProPacífico, el Ministerio de Cultura, las secretarías de Turismo y de Gestión del Riesgo de Desastres de Cali, Bibliotec, Carvajal S. A., la Sociedad de Mejoras Públicas, la Cruz Roja, la Universidad del Valle (Univalle), Emcali y las fundaciones Fanalca, Sidoc y Pintuco.



En uno de esos callejones está la licenciada en Arte Teatral Gerly Andrea Reina. Ella es quien le da vida a doña Rita, la mujer que se persigna sin cesar como uno de los personajes del Siloé de antaño: la partera del barrio que falleció años atrás.



Los vecinos explican que la ruta se llama así por la quebrada Isabel Pérez, cuyas aguas son subterráneas desde hace 20 años, por lo que en la superficie se puede caminar sin tropiezos. A un costado está el barrio Belén y al otro lado, el Siloé dentro de toda la comuna 20.



Así, la quebrada forma el callejón principal de la ruta que se espera sea inaugurada prontamente, donde además de la actriz salen al encuentro moradores del sector que sonrientes ofrecen, de inmediato, un sorbo de chicha y empanadas con sabor a pizza para calmar el hambre y la sed, mientras la temperatura sigue subiendo con cada paso cuesta arriba.



La ‘Ruta turística Isabel Pérez’ es parte de un gigantesco trabajo social dentro de ‘Compromiso Valle’, que empezó en junio de 2021, en pleno estallido social que sacudió con más fuerza al departamento y a Cali.



María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, resalta que tras más de seis meses de labores, ‘Compromiso Valle’ ha mostrado la unión y la pujanza por el trabajo mancomunado de más de 90 empresas y 102 ciudadanos para 30.000 beneficiarios con 50.000 millones de pesos en 31 proyectos en Cali, Buga, Candelaria, Yumbo, Jamundí, Palmira y Buenaventura.

Espacios para el deporte y la recreación tienen sus manifestaciones de arte. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO



Por su parte, la directora del Muli, así como vecinos de Siloé, entre ellos Jimena Cangrejo, destacan la importancia de una comunidad que busca atraer la mirada de visitantes y turistas, con el deseo de dejar la estigmatización en el pasado. Los guías de la ruta son sus mismos habitantes, orgullosos de vivir en Siloé.



La señora Cangrejo dice que todo este trabajo empezó a gestarse desde 2019. “Ya no queremos más estigmas, no queremos que nos señalen por una violencia que es ajena, queremos rescatar la dignidad de la comuna 20”, dice la líder comunitaria.



Para la ‘Ruta Isabel Pérez’ se destinaron 170 millones de pesos, en un comienzo.



De acuerdo con la directora Jaramillo, las visitas tendrán un aforo máximo simultáneo de 600 personas por día, dividido en 10 grupos de 30 visitantes. En otras palabras, ascenderán 300 turistas en la jornada de la mañana y el otro grupo lo hará en la tarde.



También habrá rutas VIP y estarán siempre acompañadas por los intérpretes del museo y del personal logístico.



En las visitas se podrán apreciar 26 esculturas, 20 murales y 10 exposiciones documentales.



Las esculturas están a cargo del maestro Wílmer Ramírez, quien ha erigido figuras como las de un minero, una de las principales actividades que se quedaron en el siglo anterior dentro de las historias de la montaña de Siloé, y del ‘Duende’, sacado de las leyendas sobre espantos que los abuelos solían contar en estas empinadas calles.



Según la población, el ‘Duende’ era visto en lo más alto de la montaña, correteando a niñas y a jóvenes. Tenía baja estatura y usaba un gran sombrero que no dejaba ver su rostro. Eso dice la leyenda.



El artista expresa que se siente emocionado tallando cada escultura, ante la mirada de los moradores de esta montaña.

Miradas plasmadas en las viviendas y en esquinas. Foto: Alcaldía de Cali

Para la consolidación de la ruta participó el Laboratorio de Intervención Urbana (Liur) de la Univalle. Este es un centro de investigación que trabaja temas relacionados con comunidad y diseño del espacio público para la restauración ambiental, el ordenamiento territorial.



El Liur hizo un mapeo de Siloé para la ruta turística y se identificaron 11 manifestaciones artísticas en espacio urbano, 27 emprendimientos, 30 puntos de gastronomía y 9 huertas caseras.



Según la Univalle, se trabajó en el trazado, pensando en que el turista o el visitante recorra los barrios de la comuna del pesebre caleño con seguridad, aprendiendo sobre sus costumbres y su valor cultural.



Dentro de esta ruta también se puede conocer el comedor comunitario, uno de los 100 que funcionan en Cali, Palmira, Yumbo y Candelaria, dentro de la estrategia ‘Compromiso Valle’.



Este trabajo responde al de seguridad alimentaria con la Arquidiócesis de Cali. Más de 9.600 personas se han beneficiado con estos comedores.

Una de las expresiones en murales de Siloé. Foto: Alcaldía de Cali

La secretaria de Turismo de Cali, Stefanía Doglioni, explica que además de esta iniciativa se ha venido trabajando en más murales dentro de la propuesta de la Administración ‘Turismo al barrio’ con colectivos juveniles y comunitarios.



“Las rutas tienen un componente artístico muy importante del territorio, todo el tema de la salsa, el freestyle, los diablitos, que podemos ver con muchos chicos que tienen una calidad internacional. Creemos que los turistas van a quedar encantados cada vez que vengan a hacer este recorrido”, afirma la funcionaria.



Uno de los murales que llama la atención en Siloé se planeó para la zona de La Nave, en la parte baja de la ladera.

Colores en las vías y fachadas de la ladera. Foto: Alcaldía de Cali



Es tan significativo para los lugareños, pues este lugar fue propuesto para el arte por jóvenes de Siloé que participaron en los diálogos durante el paro nacional. El mural se programó para abarcar 16 metros cuadrados y ha venido siendo elaborado desde el año pasado a punta de 100.000 tapas de plástico por el artista Jonathan Cadavid. Es una labor con el respaldo de la Fundación Carvajal.



En la obra, el artista quiso presentar las manifestaciones artísticas, personajes y la historia de Siloé, con los jóvenes como gestores de un cambio.



Estas propuestas de turismo social en Siloé se remontan a la ruta turística que el líder David Gómez planteó desde 2005 con un grupo de jóvenes de la misma ladera. Desde entonces, han pasado visitantes de Francia, Brasil o Suiza. Fue en ese 2005 que la Fundación de la Siderúrgica de Occidente (Sidoc) se puso la camiseta de hacer a ‘Siloé visible’ y se realizó una ‘Pintatón’ de fachadas con color blanco, en aquella época.

Más rutas, más arte en Siloé de Cali

Además de la ‘Ruta turística Isabela Pérez’, en lo alto de esta ladera hay más rutas, también impulsadas por su gente con el respaldo de la Secretaría de Turismo de Cali. Sobresale la del colectivo Cancha Grande La Estrella. Jhon Fredy Ayala es uno de sus promotores.



En la ruta se destaca la ‘Calle de la poesía’, donde hay un lienzo urbano pintado por jóvenes como Wilson Silva, quien diseñó el mural La Mujer Afro, como reivindicación de la mujer.



“He hecho esto hacia el empoderamiento de la mujer. Es darle esa identidad a la comunidad, cambiar la estética y resignificar los espacios”, asegura. “Los chicos ven que hay otros referentes; por eso es importante traer el componente pedagógico para que haya una continuidad, no solamente que se quede en una intervención del mural, sino que se pueda aportar más a la comunidad desde la enseñanza”, expresa el joven artista.



Jisell Tatiana Garbachi, habitante del barrio Lleras Camargo, cree que este tipo de actividades apoyan la construcción de tejido social. “El objetivo es visibilizar esos procesos artísticos que venimos desde hace muchos años trabajando, de manera empírica, dentro de las comunidades, para minimizar los índices de violencia”, comenta.



Nelson Eduardo Paredes, habitante de la parte alta de La Estrella, manifiesta: “Esto es para que todo mundo vea que Siloé no es como lo pintan; no hay violencia, pero pueden ver que hay cultura, juventud, paz y mucho amor; me parece muy bueno todo lo que se hace desde las comunidades. La comuna 20 es el pesebre de Cali, y vienen muchos turistas a ver sus calles, sus casas y murales”.



CAROLINA BOHÓRQUEZ RAMÍREZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI