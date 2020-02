El 40 % de los embarazos que se atienden en Cali son de venezolanas

La salud es uno de los temas más preocupantes para los venezolanos que viven en Cali. Cerca del 50 por ciento de ellos están por fuera del sistema por su condición de irregularidad en el país, pero el 40 por ciento de las embarazadas que se atienden en los hospitales son venezolanas.

Este aspecto es uno de los que se discutieron ayer durante la primera Mesa Migratoria que se realiza en la ciudad este año, y que fue liderada por el gerente para la Frontera Colombovenezolana, Felipe Muñoz Gómez.



De acuerdo con las más recientes cifras de Migración Colombia, las cuales se revelaron durante la Mesa, en el Valle del Cauca hay 85.780 venezolanos, lo que lo convierte en el séptimo departamento del país con más número de migrantes del hermano país. De esas 85.780 personas, 58.213, el 68 por ciento, viven en Cali.



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, afirmó que de acuerdo con la proyección de las cifras, unos 28 mil venezolanos que viven aquí no podrán acceder a servicios de salud porque carecen del Permiso Especial de Permanencia (PEP) y solo serán atendidos por el servicio de urgencias. Sin embargo, Torres explicó que no dejarán por fuera niños, adultos mayores, embarazadas y población vulnerable.



“Alrededor del 40 por ciento de las embarazadas que estamos atendiendo en los programas de las Empresas Sociales del Estado son venezolanas. Esa es una cifra bastante preocupante porque no hay recursos y pueden llegar a ser cerca del 50 por ciento”, afirmó Torres, quien dijo que este será uno de los retos en la prestación de servicios de la Secretaría de Salud de Cali.



La funcionaria señaló que el Estado les adeuda a los hospitales de la red pública de Cali cerca de 8 mil millones de pesos por la atención a la población venezolana, de los cuales solamente le ha pagado 700 millones.



Al respecto el gerente de la Frontera Colombovenezolana, Felipe Muñoz, afirmó que el porcentaje tan elevado de venezolanas embarazadas en Cali “nos indica que hay un absoluto descalabro del sistema de salud en Venezuela, sobre todo en los estados fronterizos, y que tenemos que seguir tratando de entender el tema de mujeres embarazadas de una manera más integral. Es un reto con un costo pero es nuestra obligación y lo tenemos que seguir asumiendo”.



Muñoz agregó que la salud sexual y reproductiva en la población migrante es un tema de carácter nacional “que se debe abordar con realismo y serenidad, pero con prontitud”.

Harán censo de niños

Durante la reunión, la Personería de Cali expresó a las autoridades de salud su preocupación por la situación de los niños venezolanos que se encuentran en los hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en condición irregular, por lo cual no pueden ser afiliados al sistema de salud.



En los hogares del Icbf en el Valle del Cauca hay 156 niños venezolanos bajo protección, mientras que en Cali hay 115.



La Personería pidió buscar alternativas para afiliar a esos niños ya que independientemente de su nacionalidad son una población prioritaria.



Al respecto, la Secretaría de Bienestar Social de Cali y el Icbf se comprometieron a realizar un censo de los niños venezolanos en condición de calle y la adecuación de un hogar de paso.



La secretaria de Bienestar Social, Fabiola Perdomo, explicó que con la realización de la Mesa se cerró la fase de alistamiento de la intervención integral a la población venezolana que hay en Cali, tanto en el espacio público cercano a la Terminal de Transportes, como en diferentes barrios de la ciudad.