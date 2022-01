Los cinco amigos, Sara María García Rodríguez, Valentina Arias González, Juan Pablo Marín, Nicolás Suárez Valencia y Jacobo Alberto Pérez Vásquez habían reído, jugado sapo y se habían bañado en la piscina y en el jacuzzi.

Estaban en ese fin de semana del 23 y 24 de enero de 2021, en la finca de Jacobo, donde solían reunirse, como lo hacían en otros días de descanso. Se veían en esa o en alguna otra de las casas de los demás jóvenes en Buga, su tierra natal.



A la reunión llegó Santiago Tascón por ser amigo de Sara María.



Y fue en la madrugada del 24 de enero que la muerte sorprendió a los cinco jóvenes, en ese predio, a media hora del casco urbano de Buga, en la vereda Cerro Rico del corregimiento Chambimbal, tras ráfagas de disparos que les arrebataron sus sueños de enamorarse, ser profesionales y formar familias.



Santiago Tascón y el mayordomo Ramiro Martínez, de 61 años, quedaron heridos y sobrevivieron al ataque.



Sara María, Valentina, Juan Pablo y Nicolás murieron en el lugar. Jacobo falleció el domingo siguiente en el hospital San José por un impacto en la cabeza.



Lo que sus familias más temían lo han venido confirmando en este año de ausencia de los cinco muchachos de la masacre de Buga. Aún no hay condenas, pese a hallazgos de evidencias y capturas el año pasado.



"No queremos que sea una noticia más sin acciones", han repetido desde el año pasado, los padres y los demás familiares y allegados de los jóvenes víctimas en esta incursión que estremeció a todo el país, quedando sumido en una simple pregunta: ¿Por qué?



Ese es el mismo interrogante que hoy se formulan las familias que sienten no les ha sido respondido por lo que emprendieron una cruzada con dos objetivos: primero que los cinco jóvenes asesinados no queden en el olvido y segundo que haya justicia.



Carlos Alberto Arias, padre de Valentina, señaló que pese al clamor al Gobierno Nacional y a los anuncios y medidas, este crimen está impune, aunque las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 250 millones de pesos.



El progenitor recordó las palabras del presidente Iván Duque y del ministro de Defensa Diego Molano el año pasado, entre cámaras de televisión y fotografías de decenas de medios de comunicación con periodistas que se aglomeraron en Buga por la conmoción de una masacre que años antes jamás se había vivido en esta población que no supera los 130.000 habitantes.



De acuerdo con el padre de Valentina, la Fiscalía no ha avanzado en la investigación ni les ha dado algún indicio sobre lo que verdaderamente ocurriió.



Las familias consideran que el crimen fue más que una equivocación y que habría sido una incursión armada planeada.

Momentos del sepelio, hace un año. Foto: Santiago Saldarriaga. Archivo EL TIEMPO

Solo tienen la información de que sigue el proceso judicial contra tres capturados en marzo de 2021, señalados, además como responsables del ataque a una unidad de desminado humanitario del Ejército y la emboscada a una patrulla de Policía, tiempo atrás.



Pese a las hipótesis que se plantearon en su momento como un intento de hurto, esta se fue descartando, porque la zona de la finca no se ha caracterizado como zona de robos.



Pero el intento del secuestro a Jacobo Pérez, y una extorsión por 12 millones de pesos a su padre, se mantiene en el tintero.



Además, denuncias que hace un año hicieron terratenientes sobre amenazas y posibles extorsiones en la región ante la Personería de Buga aumentaron la alerta entre habitantes de la zona alta montañosa, en La Habana y en El Placer, sumadas al asesinato del exconcejal de Buga Carlos Erlid González Cortés, del partido Cambio Radical.



Ese crimen sucedió el 10 de enero de ese 2021, es decir, 14 días antes de la masacre. El político estaba en una finca en el sitio La Carolina, en la misma vereda Cerro Rico.



Ante estos hechos y pese a que el homicidio del excabildante y la masacre no fueron relacionados hay campesinos que temen el regreso de grupos armados, como paramilitares que hace 20 años fueron los autores de una de las mayores masacres en la historia colombiana.



En ese entonces, miembros del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a 24 campesinos en La Habana, en Buga, y provocaron un gigantesco éxodo de otros propietarios de parcelas.



Según las autoridades, aunque en zona urbana de Buga hay grupos armados dedicados a la distribución de drogas y a cometer otros delitos, como robos, el hallazgo de un teléfono celular de un modelo de años anteriores y de una maleta con una cuerda con cinta adhesiva alimentó la hipótesis de un intento de secuestro de Jacobo, quien tenía 18 años.



A su vez, de acuerdo con la Policía y el Ejército, el grupo residual de las Farc 'Adán Izquierdo' tiene presencia en la parte alta de donde se encuentra la finca.



Al momento de la masacre estaban el padre de Jacobo y unos amigos de la misma familia, que salieron ilesos. La madre de Jacobo no se encontraba en ese momento.



Dos horas después del hecho, a eso de las 4 de la mañana del domingo 24 de enero, la Policía llamó a las familias de Sara, Juan Pablo y de Nicolás para informarles la tragedia.

Celebraban despedida y el inicio de nueva etapa de vida

Los cinco jóvenes, de entre 17 y 18 años, se conocían desde muy niños, la mayoría de ellos desde el jardín.



Como en otras ocasiones, la reunión de estos amigos entre el 23 y el 24 de enero de 2021 se organizó por un motivo especial.



Festejaban sus grados de bachilleres en 2019, pero sobre todo, estaban despidiendo a Juan Pablo Marín, porque en la semana siguiente se iba a Medellín, enamorado pues en la capital antioqueña estaba su novia, con quien sostuvo una relación de dos años y medio.



Allí iba a estudiar Derecho. Aunque Juan Pablo, de 18 años, ya había iniciado esta carrera, en el segundo semestre de 2019 y bajo la modalidad de virtualidad en la Universidad Santiago de Cali, se matriculó en una universidad de Medellín.



Su mamá, Gabriela Pérez y quien es odontóloga del Batallón de Artillería n.°3 Batalla de Palacé de Buga, estaba orgullosa de quien le decía que quería ser el mejor abogado de Colombia y por eso lo apoyó en este sueño de abrirse camino en otras tierras.

Él era Jacobo Pérez Vásquez. Foto: De allegados

Eran hijos y miembros de familias de profesionales.



Juan Pablo era hijo de un ingeniero civil y planeaba seguir los pasos de su padre. Su sueño de entrar al primer semestre en la Pontificia Universidad Javeriana quedó frustrado.



Nicolás, por su parte, quería ser ingeniero mecánico. Nicólas y Jacobo se graduaron del mismo colegio, el Liceo de los Andes, y luego emprendieron viajes de estudios en el exterior.

Nicolás Suárez Valencia. Foto: De allegados

Jacobo estuvo en 2020 en un intercambio en Canadá, y Nicolás, quien había cumplido los 18 años, había regresado a Buga, tras una estadía en Australia. Su afición por el hockey en patines también unió a estos dos jóvenes y así lo hicieron desde que estaban en el jardín infantil, representando a Buga en torneos departamentales y nacionales como miembros del Club Deportivo Huracanes.

Valentina Arias era la menor del grupo. Foto: De allegados

Sara era amante de los animales y como los demás amigos tenían valores, dijeron allegados de la joven.

Ella era Sara María García Rodríguez. Foto: De allegados

Nicolás, hijo también de una odontóloga, era muy cercano a Valentina, quien era la menor del grupo a sus 17 años y fue la última en recibir su grado de bachiller.



Valentina y Nicolás llegaron a eso de las 7 de la noche del sábado 23 de enero a la reunión de Jacobo para bajar, de nuevo, a Buga en la noche del domingo.



Juan Pablo Marín tenía 18 años. Foto: De allegados

Valentina soñaba con ser arquitecta de la Universidad de San Buenaventura, en Cali.



Era la sobrina del empresario Nicanor González, fundador en 1954 de la empresa Transportes González, en Sincelejo, Sucre.



Aunque Valentina y Juan Pablo Marín estuvieron en un comienzo en el Liceo de los Andes de Buga, terminaron sus estudios en otros colegios de esa ciudad.



Juan Pablo se graduó de Las Marianas, de Buga.



En el caso de Sara María García, ella era hija del médico César Iván García.



Sara iba a comenzar en la primera semana de febrero de 2021 su segundo semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Tecnológica de Pereira.



