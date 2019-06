Las comunidades de Cauca que viven a oscuras por culpa de la marihuana

Las montañas de Corinto, Cauca, que empezaban a iluminarse todos los días a partir de las 6:00 de la tarde gracias a las luces de los invernaderos donde se cultiva marihuana a más de 2.000 metros de altura, volvieron a oscurecerse este miércoles.



Los pequeños caseríos que poco a poco cobraban vida por las hileras de decenas de bombillos blancos que se encendía a medida que avanzaba la noche dejarán de existir tras la medida de la Fiscalía General de la Nación que pidió cortar el servicio de energía eléctrica en 16 puntos de 18 veredas de cuatro municipios del Cauca donde se cultiva marihuana.

Según el ente de control, la orden se emitió porque se "ha evidenciado unas zonas específicas donde se han alzado invernaderos de marihuana por parte de organizaciones ilegales las cuales se sirven irregularmente del servicio público de energía".



“Uno no puede tapar el sol con un solo dedo, aquí ha habido la intención de sustituir los cultivos ilícitos. Hace dos años se trató de buscar un diálogo con el Gobierno Nacional, para ver cómo se podía llegar a un acuerdo pero, no se ha dado nada y los cultivos ilícitos son parte de la economía”, dice Argemiro Trompeta, presidente de la junta comunal de la vereda Alto de Miraflores, corregimiento de Media Naranja.



Cuando se realizó el censo para la sustitución de cultivos se contaron 1.800 familias en Corinto, 1.100 de ellas involucradas con el cultivo de la marihuana.



Esas luces titilantes que se alcanzan a divisar desde la zona plana del municipio son las que tienen en problemas a la comunidad rural de Corinto donde habitan 20.000 personas. Pero también a las comunidades rurales de los municipios de Miranda, Toribío y Caloto, al norte del Cauca.



“Aquí en Corinto son 12 puntos que nos afectan tres circuitos. Dice el oficio de la Fiscalía que si no pueden cumplir con la desconexión de esos 12 puntos y si la Compañía Energética de Occidente no logra ingresar al territorio, desconectará el circuito, eso significa que dejarán sin energía a tres circuitos y Corinto tiene tres circuitos rurales, es decir, van a dejar sin energía a todos”, dice el alcalde Edward Fernando García.

La comunidad ha insistido en que no todos se dedican al cultivo de la marihuana.



“Me siento muy mal con esta situación, que no es nueva. En esta vereda no tenemos marihuana, no es justo, los muchachos cómo harán las tareas si no hay luz, cómo criaremos los pollos. Lo que proponemos es que nos independicen, como pasó con El Tetillo y El Tamboral, en la parte baja, ellos tienen su propio circuito”, decía Temístocles Larrahondo, vicepresidente del Consejo Comunitario Afro Jagual-La María donde viven 120 familias.



Larrahondo es un jubilado de un ingenio azucarero que ha vivido toda su vida en Corinto.



“Unos 25 años atrás había empleo pero llegó el monocultivo de la caña, después se mecanizó y ya es muy difícil encontrar un empleo. Aquí ya no se ven jóvenes porque se van en busca de oportunidades, lo único que se ve es caña por todas partes y lo ilícito”, comentaba Larrahondo, cuya casa está rodeada por la Cordillera Central. Cuando la guerra con las Farc, recordaba, cuando veían las tropas, les tocaba desplazarse porque empezaban los combates en la montaña y quedaban atrapados en medio del fuego cruzado.

La resistencia

Este miércoles los operarios de la Compañía Energética de Occidente cortaron el servicio en los puntos de Corinto, Miranda, Toribío señalados por la Fiscalía.

Luces de invernaderos de marihuana que se encienden a medida que avanza la noche en las montañas del Cauca.​ Foto: Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO

“La comunidad está preparada para la resistencia. En el pasado se han hecho acuerdos que no se han cumplido pese, a que la comunidad sí ha cumplido. A la Compañía Energética solo le interesa el negocio, vender energía, no le interesa el impacto social y económico; se había comprometido a regularizar el servicio y no lo hizo”, dijo Andrés Martínez presidente de la Asociación Campesina.



Para los operarios no ha sido fácil llegar a los territorios, la mayoría enclavados en la Cordillera.



“Pretenden entrar sin consultarles a las comunidades, de todas maneras es un riesgo para ellos, la gente no los dejará ingresar de forma tan sencilla, o si los dejan, que los desconecten será complicado. Para nosotros esto no es nuevo; sin embargo, esta vez, la orden viene desde la Fiscalía, es más complejo”, señaló en su momento el alcalde de Corinto.

“Vamos a tratar de llegar a un diálogo con la comunidad y la Compañía Energética, ha habido compromisos en el pasado, hay que retomarlos; que la gente no cultive bajo invernaderos, que todo el mundo esté legalizado”, agregó el alcalde de Corinto.



En el caso de este municipio se cuenta con 5.000 conexiones legales en la zona rural.

La Fiscalía General de la Nación pidió cortar el servicio de energía eléctrica en 16 puntos de 18 veredas de esos cuatro municipios y en los oficios enviados a cada alcalde.

“En lo personal, como Alcalde, interpondré una acción popular para defender el derecho de las comunidades que no siembran marihuana, que no tienen invernaderos, que están dedicados a otras actividades lícitas, a tener un servicio continuo de energía”, señaló el alcalde de Corinto.



“Solo en esta vereda hay tres tiendas, y en todo el corregimiento de Los Andes hay 19 veredas, y en cada vereda hay una escuela. A los estudiantes que salen a las 4:00 p.m. habrá que suspenderles la alimentación. Nos toca tomar medidas porque vamos a ser muy perjudicados”, dijo Giovanny Buitrago, de la vereda El Silencio, a 35 minutos del casco urbano y donde habitan 25 familias.

Pero la preocupación no solo es en el área rural.



“La situación es complicada, estamos asustados, hay que buscar soluciones, le pedimos al Gobierno buscarlas, que no vaya a haber un conflicto. Dios quiera que esto mejore”, decía en el parque principal de Corinto, el subteniente de los Bomberos, Francisco Urbano.



El impacto

A medida que se asciende hacia la zona montañosa, en algunas áreas, el olor de la naturaleza cambia, avisa que está próximo un invernadero, el olor de las matas de marihuana es fuerte y al caer la noche las lucecitas los delatan, así estén en barrancos, cubiertos por plásticos o camuflados en medio de los platanales.



La marihuana no se cultiva en grandes extensiones de tierra, algunos tienen 50 matas, otros 200, otros 500 y el que más tiene no pasa de mil plantas.



Lo paradójico es que muchos de los que pagan el servicio de energía, que cuentan con una conexión legal, tienen sus matas de marihuana en los patios de sus casas.

“Llevo un año sembrando marihuana, está muy barata pero, ayuda para el sustento. La libra la pagan unas veces a 18.000 pesos, otras veces a 20.000. Se las vendo al primero que llegue. La cosecha sale en tres meses y medio. Una la clona, luego hace los semilleros en icopor y las fumiga”, dice don Polo, habitante de la vereda Alto de Miraflores, corregimiento de Media Naranja, mientras quita las malezas de sus plantas junto a sus dos pequeños hijos.



Tiene 200 matas sembradas en un lote de 20 por 18 metros, a un costado de su casa de bahareque y junto al gallinero que también aprovecha las luces que permanecen encendidas toda la noche. Esas 200 plantas le producirán 50 libras.



Él tiene una conexión legal y paga 18.000 pesos mensuales por el servicio de energía eléctrica.



“El maíz, el plátano, los llevo al pueblo pero, los pagan muy barato, apenas dan para comer. La marihuana me da para el sustento, para el colegio de mis dos hijos pequeños. Una vez sembré una plaza de fríjol, verde lo pagaban a 45.000 pesos y seco a 63.000, así que esperé a que se secara, casi no puedo venderlo, al final logré que el Cabildo me lo compara, me pagaron a 35.000 pesos la arroba, no da”, comentaba don Polo.

“Estamos dispuestos a ver qué tipo de proyecto nos ofrecen. Se ha hecho el intento, pero no ha habido apoyo, se ha intentado con frutales y la dificultad ha sido la comercialización. La comunidad tiene maticas, no porque quiera, sino por la necesidad”, señalaba el presidente de la junta comunal de la vereda Miraflores.



Estos cuatro municipios del norte del Cauca no niegan la dependencia económica alrededor de los cultivos ilícitos. En el caso de Corinto esa dependencia es del 70 por ciento, según su Alcalde.



En este municipio de 33.000 habitantes no hay industria y el comercio es incipiente, 110 negocios registrados, y la mayor fuente legal de ingresos proviene del impuesto que predial, el 90 por ciento entregado por dos ingenios azucareros, Ríopaila Castilla y Cauca. El promedio de recaudo anual es de 1.100 millones de pesos.



“En el medio de esta situación por el corte de energía hay un tema y es la sustitución. El municipio firmó, en algún momento, un acuerdo colectivo de sustitución y no se cumplió, quedó pendiente; el Gobierno anterior no finalizó el proceso y el Gobierno actual no lo ha retomado. Para que no entrara la erradicación se acordó hacerlo de manera voluntaria, y la gente lo hizo, Hay cerca de 1.800 familias listas para empezar el programa de sustitución”, señaló el alcalde de Corinto.



En la parte urbana no se habla de otra cosa que no sea el corte de energía en la parte rural.



“Para nadie es un secreto el potencial, el poder de los campesinos en Corinto, si se quedan sin energía se afectará el consumo, disminuirán las ventas, no tendrán cómo sostenerse, arriba hay tiendas. La preocupación se eleva más porque si no pueden cortar el servicio en los sitios puntuales, tocarán los circuitos y todo el pueblo puede quedarse sin energía”, decía Juan Pablo Reyes, abastecedor de carne.



En Corinto hay 40 abastecedores que surten las famas y los supermercados.



“Yo muevo un promedio de dos millones de pesos diarios pero, hay otros abastecedores que venden más, el golpe será fuerte”, señaló Reyes.



Para la Compañía Energética de Occidente, las conexiones fraudulentas le generan pérdidas anuales por 24.000 millones de pesos.



Una de las esperanzas es que empiece a marchar la producción del cannabis, la marihuana medicinal.



En el 2016, los entonces ministros de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, y de Salud, Alejandro Gaviria, refrendaron en Corinto la constitución de la Cooperativa por la Unidad Nortecaucana Cuacannabis. Hoy, en este municipio hay seis empresas y nueve asociaciones constituidas que generan 20 empleos porque apenas empiezan a organizar los invernaderos, aún no han comenzado con la producción, cuando se estima generarán cerca de 400 empleos.



GLORIA ARIAS

Enviada especial de EL TIEMPO

Corinto, Cauca