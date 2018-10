La marcha estudiantil de Univalle continúa hoy por las calles

Aunque el Presidente Iván Duque logró un acuerdo con los rectores de las universidades públicas que les permitirá contar con 550.000 millones de pesos en los próximos cuatro años y conjurar un poco la crisis por la que atraviesan, ni docentes, ni estudiantes quedaron satisfechos. Las marchas estudiantiles de este mes eran por el reclamo de seis billones de pesos.

Hoy, los estudiantes de la Universidad del Valle volverán a salir a las calles, se llamará la ‘Marcha de Halloween, muerte a la educación’.



“En lo personal, me parece positivo que se hayan podido dar negociaciones entre los rectores y el Gobierno, considero que en este momento lo que se necesita es el desembolso inmediato de los recursos para poder terminar el 2018. Sin embargo, como ha sucedido en ocasiones anteriores, los estudiantes nos movilizamos, junto con profesores, y no fuimos tenidos en cuenta. ¿Entonces, qué garantía de cumplimiento hay por parte del Gobierno a un acuerdo en el cual la comunidad no es tenida en cuenta en una mesa de negociación y no de diálogo?”, dijo Juan David Santamaría, estudiante de Univalle.



A las 4:00 p.m. se reunirán en las sedes de Meléndez y San Fernando para salir a las 6:00 de la tarde y llegar hasta la Plazoleta de San Francisco, sede de la gobernación del Valle. Se estima que ahí, estarán las 9:00 p.m.



Ahí, en la plazoleta instalarán un campamento.



“Ahora debemos esperar a que cada facultad haga sus consultas y luego, en una asamblea general, decidir si se continúa o se levanta el paro. Los estudiantes no sentimos que el Gobierno Nacional quiera solucionar definitivamente el problema”, dijo el estudiante Santamaría.