La magia de la lámpara de Aladdín se apodera de Cali

¿Quién no se ha sentido atraído por la magia de la lámpara de Aladdín y lo fantástico de un mundo ideal? En una adaptación del cuento clásico del libro de "Las mil y una noches" los estudiantes del colegio Colombo Británico de Cali, se subirán a la alfombra voladora junto al público asistente, desde este 30 de octubre hasta el 2 de noviembre, con las funciones de uno de los musicales más esperados por la comunidad caleña y los estudiantes de la institución que se han preparado por más de tres meses para brillar en el mágico escenario.

El gran espectáculo

Para esta adaptación, los estudiantes esbozaron el guion inspirados en el clásico animado de Disney, las funciones en tablas de Broadway, y en el más reciente éxito de taquilla protagonizado por Will Smith en el papel del Genio.



Durante arduos meses de preparación, los estudiantes tuvieron la oportunidad de formarse artísticamente bajo la dirección general de la docente Sandra Balcázar y el coreógrafo Manuel Girón de la Academia Free Expression, en conjunto con los músicos de la banda a cargo de Luis Felipe Gutiérrez.



Esta puesta en escena contará con 150 personas, entre ellas 110 estudiantes en diversos roles como cantantes, músicos, actores y bailarines, que demostraran su talento en 23 canciones y 20 coreografías.



La puesta en escena de los musicales de la institución tiene una historia de más de 40 años donde se le ha ganado el asombro de los asistentes y el merecido sobrenombre de “El Broadway Caleño”. Entre las producciones del Colegio para años pasados se encuentran grandes musicales de Hollywood y Disney como Frozen, La La Land, High School Musical, y The Greatest Showman. Este año se espera que logre cautivar, de nuevo, los corazones de alrededor de 4 mil personas.

Imágenes del ultimo musical presentado por el Colombo Británico, The Greatest Showman. Foto: Colegio Colombo Británico Imágenes del ultimo musical presentado por el Colombo Británico, The Greatest Showman. Foto: Colegio Colombo Británico Imágenes del ultimo musical presentado por el Colombo Británico, The Greatest Showman. Foto: Colegio Colombo Británico Imágenes del ultimo musical presentado por el Colombo Británico, The Greatest Showman. Foto: Colegio Colombo Británico

El detrás de escenas

De lunes a domingo los estudiantes de los últimos grados del Colombo Británico se han preparado para interpretar los personajes por los que lucharon en las audiciones, y ahora tienen la responsabilidad de dar vida durante las cuatro funciones.



Dentro de los participantes hay estudiantes que desde el grado quinto hacen parte de los musicales anuales que prepara la Institución, ya que para ellos representa un reto en términos de manejo de los horarios y responsabilidades; pero la satisfacción de estar en el escenario y la construcción de lazos afectivos con los compañeros, es suficiente como para sacrificar algunos fines de semana y esforzarse un poco más en épocas de exámenes.



“Este que es mi último año y creo que es de las cosas más difíciles para mí de dejar el colegio, porque esta es una experiencia en la que uno crece como persona y artista, además de las amistades que nunca hubiera tenido si no estaba en el musical” asegura Laura Ospina, que desde que tuvo la oportunidad de participar en los musicales, no lo ha dejado de hacer.



Cada uno de estos jóvenes brilla desde su personalidad y sus habilidades artísticas que el musical les ha podido sacar a flote. “Lo que más me impactó fue que nunca se me había ocurrido cantar y no tenía ni idea de qué era eso” explicó Juan Antonio Correa quien interpreta a uno de los amigos de Aladdín.



Así mismo, cada uno de los estudiantes entiende cómo estos musicales dejan huella en los asistentes. “El mensaje que deja Aladdín es el de valorar más lo que tenemos en el interior, lo que tú eres, y no darle tanta importancia a lo material. Es buscar la felicidad y aceptación de los demás siendo uno mismo”, confesó Julián Torres, quien interpreta a Aladdín.



Para José Tomás Muñoz, quien interpreta al villano hechicero, Jafar, la moraleja de Aladdín es sobre tener confianza en uno mismo, “de no tener que fingir ser alguien más para tener la aprobación de los demás”

Aladdín y la lampara mágica Foto: Colegio Colombo Británico El genio de la lampara mágica Foto: Colegio Colombo Británico El antagonista del cuento, Jafar. Foto: Colegio Colombo Británico

Hora del Show

‘Aladdín, The Musical - Adaptación Especial del Colegio Colombo Británico’ tendrá una función por día desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre en el Gimnasio CCB en las instalaciones del Colegio. Av La María # 10-5.



El miércoles 30 de octubre la función es a las 4 de la tarde, mientras que 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre serán a las 7 de la noche.



La boletería tendrá un valor de 35 mil pesos y estará en preventa hasta el 22 de octubre. Por su parte, las funciones del 30 y 31 tendrán un valor de 25 mil pesos.



Puntos de Venta en Oficina PTA del Colegio Colombo Británico, Dolce Vicolo (todas las sedes), Burger Stack (Cra. 2 Oeste # 1-68, Barrio El Peñón), Almacén Suite 122 (Cra.122 # 16-53, Centro Comercial Vía Pance) y en línea desde: http://wwwgreenbeats.co/eventos





CALI.