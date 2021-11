Fuego Panamericano salió en periplo por sedes de Juegos

Se inició el recorrido de la antorcha de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021



A las 4:00 p.m., ayer, el ‘Fuego Panamericano’ fue encendido en el Cerro de Cristo Rey. Allí, un grupo de ‘scouts’ hizo la fogata desde donde salió la llama que encendió la antorcha, en medio de una muestra cultural y con la presencia de autoridades de los Juegos e invitados.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien sostuvo el farol, y el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, estuvieron en la ceremonia llena de color y alegría. Ilic fue quien encendió la antorcha, que la recibieron los atletas Valeria Cabezas y Juan Manuel Morales, en representación de los jóvenes deportistas que participarán en los juegos.



“Tendremos un recorrido que visitará los sitios emblemáticos de cada ciudad, los escenarios deportivos y lo que identifica a cada sede de las Juegos, lo haremos con muestras deportivas y culturales”, dijo Marcelo Vélez, coordinador del recorrido.



El recorrido del fuego panamericano se cumplirá por varias partes de la ciudad y del departamento, hasta el próximo 25 de noviembre cuando la antorcha hará su ingreso al estadio Pascual Guerrero como acto central de la ceremonia de la inauguración.



Cabe señalar que los Juegos se realizarán también en Palmira, Jamundí, Calima-El Darién, Yumbo, Buga y Barranquilla.



Hoy, la antorcha panamericana llegará al Comité Olímpico Colombiano y Ministerio del Deporte, en Bogotá.



Con respecto al recorrido de la llama, Vélez agregó que “queremos que sea un movimiento incluyente, no solo de género, sino que el 50 por ciento de quienes porten la antorcha sean personas en situación de discapacidad, personajes conocidos, pertenecientes a todos los círculos sociales, de todas las edades, que hagan parte de distintos grupos étnicos. El 50% restante serán deportistas”.



El diseño de la antorcha, al igual que ocurre con las medallas oficiales de los Juegos que están inspiradas en las aves, el diseño de la antorcha está relacionado con su nido, el sitio donde nacen y sus alas crecen para volar.



El tipo de combustible que se usó para encender la llama es uno amigable con el medio ambiente que no produce humo ni olor y no es tóxico”.