“Prima hermana, acabo de pasar el susto más grande de mi vida. Me asaltaron 3 hombres en motos señoriteras en la ciudad de Cali en el barrio El Poblado I. Me robaron el oro, el bolso de trabajo y un iPhone 12 Pro Max. Benito Dios que hay vida y no nos hicieron daño. Pero de verdad, tengan mucho cuidado, no están copiando de nada”.



Estas fueron las palabras que Valentina Ruiz, reconocida influencer (La Jesuu), empresaria y creadora de contenidos, publicó en sus redes sociales, el sábado 18 de febrero, tras ser atracada mientras se desplazaba en el oriente caleño.



Luego, en su cuenta de Instagram relató detalles de lo ocurrido.

“Yo vengo por toda la (avenida) Ciudad de Cali y la Policía me paró por Charco Azul, cerca a la orilla del caño. Normal, yo me parqueo, venía comiendo mi ensalada de frutas, Camilo (su acompañante) se bajó, me bajé, requisaron el carro, cédula, vamos saliendo. Entonces siempre cojo derecho por la misma vía, pero esta vez dije ‘ve, voy hacia la Simón y luego la Cañasgordas”, contó Ruiz.

Recuerda que en el semáforo de la avenida Simón Bolívar, por El Poblado, se le acercó un joven motorizado a su camioneta e hizo un ademán de llamar a otra persona, pero la influencer dice que pesó que la estaban saludando.



“No estoy pensando que me va a robar porque a mí me vive pasando eso. A mí la gente me llega así; tocando el vidrio en medio del corrinche…”, asegura.



Luego cuenta que el joven se le acercó y le arrebató la cadena y el bolso, mientras que a su acompañante a su acompañante lo tenían otros motorizados amenazado con un arma en su cabeza.



“Lo único que le decía era que no me fuera a hacer nada, pero cuando volteo a mirar había trancón por todo lado, y pensaba en qué momento esos muchachos se vuelven a prender contra nosotros”, recuerda Ruiz.



Luego de vivir esta amarga experiencia, la creadora de contenido dijo que de ahora en adelante no será tan confiada. Incluso, aseguró que no le gusta tener escolta.

JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI