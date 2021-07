La investigación de la Fiscalía no es persecución: alcalde de Cali

El alcalde Jorge Iván Ospina prefiere no pensar en si hay intereses ocultos, tras la citación de la Fiscalía para determinar si hubo prevaricato por omisión o no para dar cuenta sobre decisiones tomadas durante el paro, desde el 28 de abril.

El gobernante señaló que cada vez que la Fiscalía lo convoque acudirá al llamado y recalcó que su Administración ha defendido los derechos humanos.



Su apoderado, el abogado Raimundo Tello, explicó que la investigación que involucra al alcalde Ospina se inició en contra de miembros de la Fuerza Pública.



El litigante insistió en que este llamado no es contra el alcalde Ospina directamente, sino para esclarecer hechos ocurridos en Siloé y en otros sectores, donde hubo muertes de jóvenes y de dos uniformados de la Policía, en estos dos meses de protestas.



Ospina sostuvo que la diligencia continuará la próxima semana y aseguró que asistirá con la misma disposición.

¿Alcalde, siente que hay una persecución en su contra por la citación de la Fiscalía?

No es una persecución. A instituciones como esta las debemos proteger todos. Me parece fundamental que la Fiscalía General de la Nación investigue todo lo sucedido durante el paro desde el 28 de abril para saber quiénes movilizaron actos vandálicos, quiénes provocaron muertes, quiénes usaron excesivamente la fuerza, frente a los manifestantes y quiénes pudieron haber aprovechado este evento para significar daño a la vida y a los bienes. En ese sentido, por supuesto, me interesa mucho el interrogatorio que hace la Fiscalía. Por otro lado, tengo siempre claro que por ética y principios, el diálogo es una ruta imprescindible en los seres humanos.

¿Esta citación no le genera dudas sobre quiénes habrían hecho cuestionamientos?

Yo no quiero ver esto con mala leche. Lo quiero ver con responsabilidad. Por supuesto, respeto la institucionalidad de la Fiscalía y siempre que la Fiscalía me convoque a un interrogatorio, a una entrevista que me cite estaré presente para dar cuenta de mis actos.



La citación de la Fiscalía incluyó dos fiscales, uno de Derechos Humanos.

Nosotros no hemos violado los derechos humanos, nosotros somos protectores, facilitadores de que los Derechos Humanos se cumplan, pero sí creo que durante los eventos ha habido vulneración de la vida. Sí me parece esencial que un fiscal de la Fiscalía General de la Nación investigue hasta últimas consecuencias las vulneraciones a la vida que han ocurrido.

¿Qué argumentos le presentó a la Fiscalía?

Cada una de las acciones adelantadas día a dia durante el paro, que el diálogo es una ruta imprescindible en los seres humanos. Jamás se debe intervenir un proceso social y político desde la represión, sino desde los aportes sociales y el diálogo político. Como médico soy un defensor de la vida, trabajamos por la protección de la vida con el diálogo. Los Derechos Humanos son lo más esencial que debe tener una sociedad. Es el derecho a la vida, a no ser desaparecido, a no ser torturado, a no ser vulnerado en su dignidad y tenemos que señalar que en nuestra ciudad, desafortunadamente, algunos de esos Derechos han sido violentados. Por eso tiene que haber verdad.



¿Tomó las decisiones correctas frente al paro?

No tengo duda de lo siguiente, si Cali no desarrolla las actividades que hizo durante el paro estaríamos en una guerra fraticida, donde Cali hubiera sido el inicio de una conflagración y para que esa circunstancia no ocurriera fue fundamental el acompañamiento de la comunidad internacional al desactivar espíritus y convocar el diálogo. Que no les quepa ninguna duda a las comunidades nacional e internacional, si no hubiéramos hecho lo realizado, esta ciudad y este país hubieran podido estar en una guerra. Lo realizado ha posibilitado desactivar esa guerra que significa proteger y salvar vidas.

¿El Centro Democrático dice que la Alcaldía reglamentó bloqueos con el decreto firmado con la Unión de Resistencia Cali?

No se dialoga para que se bloquee, sino para que a través del diálogo exista desbloqueo. Se conversa para que sea la herramienta que nos posibilite una movilidad integral para todos. El diálogo tiene como objetivo superar causas estructurales que han traído a este paro y evitar efectos como los bloqueos.



¿Cómo ve el diálogo de manifestantes en Bogotá?

A cualquier alcalde y alcaldesa del país entero les digo que adelantar el diálogo como ruta nos hace grandes como sociedad, adelantar la conversación nos hace gestores de vida y en ese sentido nunca el diálogo puede ser visto como un camino inapropiado, es constitucionalmente viable, es orientado en convenciones internacionales y forma parte de la esencia de uno como ser público y ser político.



