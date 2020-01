Volvería la huelga de no sexo y piernas cruzadas por deterioro de vía

La huelga de sexo podría volver a Barbacoas (Nariño), lo que ha puesto a sufrir, de nuevo, a muchos hombres.

Fue el 22 de junio del año 2011, cuando ese grupo de 30 mujeres decidieron iniciar la inusual protesta que le dio la vuelta al mundo, pero bajo un pretexto eminentemente social y económico: que sea pavimentada la vía que del corregimiento Junín conduce a Barbacoas, con una extensión de 58 kilómetros.



Aunque en 2013 habían advertido que se sentían engañadas, porque al persistir el precario estado de la vía se seguían muriendo mujeres embarazadas, niños recién nacidos y enfermos por distintas causas, el consolidado Movimiento de Piernas Cruzadas continuó en su lucha adelantando la veeduría a la obra.



Fue tal el éxito de la particular protesta social, que a las mujeres que con valor y entereza les negaron a sus esposos y compañeros permanentes mantener toda relación sexual, con el paso de los meses se unieron más de 40 hombres que se convencieron de que la obra estaba por encima de todo, inclusive del mismo sexo.



Nueve años después, en Barbacoas con una población de casi 40.000 habitantes, por sus pequeñas calles vuelven a correr rumores de la abstención sexual de las mujeres. No obstante, solo restan ocho kilómetros por pavimentarse de la citada carretera.

Nueve años después, en Barbacoas con casi 40.000 habitantes vuelven la idea de la abstención sexual de las mujeres. No obstante, solo restan ocho kilómetros por pavimentarse de la citada carretera FACEBOOK

TWITTER

Así lo expresa Sonia Vera, líder y fundadora del Movimiento de Piernas Cruzadas, quien manifiesta que efectivamente las mujeres barbacoanas nuevamente están pensando en reiniciar la huelga, ante el nuevo atraso que sufre la obra.



“Esa es la idea que tenemos, la hemos venido pensando bien”, revela pero advierte que todo dependerá de una reunión que ella y sus compañeras esperan tener en los próximos días con el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, y los alcaldes de la región del Telembí.



“Aspiramos a que ellos se puedan comprometer con nosotros a terminar la pavimentación de la vía y si no hay cumplimiento la verdad es que vamos a reactivar esa protesta”, afirma la mujer con decisión.



Cree que ahora el panorama es muy distinto al considerar que la medida a los hombres no les duele tanto como la primera vez, “porque ellos ahora nos están apoyando, también están en pie de lucha”, dice.



Además de que no entiende cómo faltando apenas 8 kilómetros la ejecución esté paralizada, tampoco logra entender que si los recursos existen no haya voluntad política para reiniciar los trabajos.



Recuerda que el contrato empezó en el 2013, por lo que han transcurrido 6 largos años y la anhelada obra aún no termina.



Cuenta que las mujeres no han sido inferiores a su reto, a tal punto que fue constituida la Fundación de Piernas Cruzadas en el 2014, con la finalidad de impulsar proyectos sociales; y el primero se hizo efectivo con la Usaid, para la conformación de la veeduría ciudadana a la obra y el otro tiene que ver con el empoderamiento y formación a 70 mujeres en temas como derechos humanos y resolución pacífica de conflictos.



Tiene muy claro “que al proyecto no se le puede meter corrupción ni politiquería, por esa razón nos comprometimos con la veeduría, para que los recursos no se pierdan como sucedió en el pasado”.

Al proyecto no se le puede meter corrupción ni politiquería, por esa razón nos comprometimos con la veeduría, para que los recursos no se pierdan como sucedió en el pasado FACEBOOK

TWITTER

La líder admite tener la certeza de que ahora los dineros se han invertido bien.

“Aunque nos hemos cansado pidiéndoles a ellos (los contratistas y la Unidad Administrativa) el estado de las cuentas, pero no nos lo quieren dar”, agrega con resignación.



También, en medio de su incertidumbre, reconoce tener cierta tranquilidad, “porque a nosotros nos han dicho de que los recursos para terminar la carretera están asegurados”, y además les han informado que hay otros 7.000 millones de pesos para pavimentar el kilómetro que aún falta para el ingreso al casco urbano de Barbacoas.



Hoy, la fundación la conforman unas 50 personas, entre mujeres y hombres, pero cuando la organización decida volver a la protesta se unirían los líderes sociales de los municipios vecinos de Roberto Payán y Maguí Payán, que también se van a beneficiar con la obra vial.



Para el alcalde de Barbacoas, Adams Rincón, tener la carretera totalmente pavimentada significa conectarse más rápidamente con el Departamento de Nariño y el resto del país, pero confiesa que lo más importante es que “nos va a permitir la competitividad para competir con nuestros productos agrícolas en el mercado regional y nacional”.



“Entiendo que para los 58 kilómetros los primeros 120 mil millones de pesos estaban presupuestados”, comenta el funcionario quien se muestra partidario de seguir insistiendo para que culmine lo que él cree que es lo más justo para su municipio: la carretera pavimentada en su totalidad.

Estado actual de la obra

Acerca del estado actual de la obra Jorge Rodríguez, quien hasta el pasado 31 de diciembre se desempeñó como director de la Unidad Administrativa para la vía Junín-Barbacoas, informa que la pavimentación de los primeros 27 kilómetros estuvo a cargo de INVIAS mediante un contrato adjudicado al IDEA de Antioquia, que la comenzó en el año 2001 pero con muchas dificultades y tropiezos.



Un año después la Gobernación de Nariño asumió la obra a partir del kilómetro 27 y hasta el 55, de este trayecto 20 kilómetros fueron pavimentados en la pasada administración de Camilo Romero, mientras que aún restan ocho kilómetros.



Se cree que la inversión total en la vía que de Junín conduce a Barbacoas supera los 130 mil millones de pesos.



“Se generó un problema bastante grave en un tramo de 4,5 kilómetros por el incumplimiento de los ingenieros contratistas, por eso durante dos años (entre 1917 y 1919) se paralizó la obra”, aclara el funcionario.



Por eso a los contratistas se les aplicó una sanción económica pero los recursos fueron recuperados.



Otro tramo de 8 kilómetros que fuera adjudicado a la firma Solarte fue terminado satisfactoriamente y posteriormente entregado.



Del último trayecto de 14,5 kilómetros de extensión que está bajo la responsabilidad del Ejército Nacional, ya fueron pavimentados 12 kilómetros y quedan pendientes 2,5.



En definitiva para que la obra sea entregada a la comunidad satisfactoriamente faltan 8 kilómetros que demandan una inversión de 22 mil millones de pesos que ya están asegurados. Esta ejecución podría tardar alrededor de 8 meses, “pero esta obra se tiene que terminar este año”, afirma Rodríguez.



Cuando eso ocurra entre Junín y Barbacoas un vehículo puede gastar entre una hora y 30 minutos y hasta dos horas, cuando anteriormente eran más de 12 horas de recorrido por un tramo que se parecía más a un camino de herradura.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO