Las clases en el colegio Santa Isabel de Hungría fueron suspendidas durante tres días, luego de la asonada que se generó en la institución en la noche del pasado lunes 14 de agosto, cuando padres de familia se enteraron de que un profesor, presuntamente, habría abusado de un niño en esta institución.

“Hicimos presencia para restablecer el orden público que se había visto afectado por las manifestaciones de la comunidad por un presunto caso de abuso sexual que se presentó hace un mes al interior de la institución", dijo el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet al referirse al caso en el barrio Calimío, en el nororiente de la capital del Valle.

"Ya no hay situaciones complejas en el sector. Gracias a Dios no tuvimos vidas humanas comprometidas, no hubo personas lesionadas, algunos actos de vandalismo y afectaciones materiales que ya están siendo evaluadas”, añadió el funcionario.

"Se le pide a la comunidad tranquilidad. Le estamos solicitando a la Fiscalía, celeridad la investigación del caso que consiga en este colegio y poderles informar lo que ha acontecido aquí y que se haga justicia si hay algún tipo de responsable. A los ciudadanos hay que pedirles tranquilidad y paciencia. Que confíen en las investigaciones del ente acusador y la Policía de Infancia y Adolescencia”, dijo Dranguet para tranquilizar a los enfurecidos padres de familia.



El secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, señaló que se activó una ruta de atención para casos sobre posibles abusos sexuales en colegios.

“De manera gradual se irán retomando las clases", dijo el secretario Lenis.



Pidió a los padres mantener la calma y evitar tomar la justicia por mano propia.

Por ahora, el docente que ha sido señalado como presunto responsable está siendo investigado y apartado de sus funciones.

El presunto abuso habría ocurrido hace un mes, según la secretaría de Seguridad de Cali.



Sin embargo, los padres y miembros de la comunidad de Calimío reaccionaron. Hubo destrozos en la fachada y en el plantel, como se observan en videos que fueron replicados en redes sociales.



