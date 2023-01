Keityn es Kevin Mauricio Cruz Moreno. Le dicen el 'Lápiz de oro' y es un reconocido cantante, productor y compositor para cantantes, como Skakira o Karol G.



Nació en Cali y creció en Palmira, donde de niño soñaba con ser futbolista.

Pero la música lo enamoró, cuando la mamá del artista le regaló una guitarra.

Su padre era cantante y un tío también. Por eso siguió este camino.



(Lea también: 'Motoladrones' en gallada patearon vehículo y amenazaron a sus ocupantes)



Pero una dolencia física en la cadera y el fémur lo motivó también a dejar el sueño del fútbol y estuvo hasta en riesgo de que le afectara la motricidad de sus extremidades inferiores.



Keityn pensaba que no podía caminar y sus dos hermanos y la mamá se propusieron a que podía hacerlo con fisioterapias.



Quienes conocen al artista saben que su vida de niño no fue fácil, pero también conocen su espíritu de guerrero, al punto que sí caminó.



Su mamá fue una luchadora, como el mismo Keityn lo dice al criar sola a tres hijos pequeños, luego de que el padre viajó a España.



Aunque la familia tuvo dificultades económicas desde muy niño, "nunca faltó un plato de comida".



Con los primero que ganó en la música, Keityn le regaló una casa a su mamá.



Keityn empezó en el mundo del espectáculo a los 15 años y hoy, a sus 26, es uno de los compositores y productores más exitosos, pues en entrevistas ha señalado que trabajó con Shakira en la letra de BZRP Music Session #53, la canción de la barranquillera que rompió marcas con el productor argentino Bizarrap y que desde el 11 de enero pasado, cuando se estrenó, sigue siendo tendencia número uno en Spotify y YouTube.



(Además: Cali: hombre habría ordenado matar a su hermano para quedarse con sus bienes)



En los últimos 11 días, la producción ya tenía más de 186 millones de visitas y 8,7 millones de likes, en YouTube.



A influenciadores y a medios de comunicación, el artista ha sostenido: “La letra fue de Shakira y mía. Ella me dijo ‘Quiero esto, esto y pin, salía solo (...) Pero Shakira tenía claro que quería que tuviera su sello personal”.



Señaló que la barranquillera es muy versátil y anotó: “Tanto esta como su anterior tema fueron escritos antes de que dejara a Piqué”.



La canción con Bizarrap tomó forma durante dos semanas, aseguró. “Hay una base de todo y es que Shakira siempre te va a cantar lo que siente. Ella quería ir con despecho, desde que sacamos Monotonía”, sostuvo Keityn.



Keityn, quien estuvo en la casa de Shakira, conoció a sus hijos y hasta la mascota de la cantante colombiana. En 2018, Keityn tuvo contacto con Juan Camilo Vargas, de JC Entertaiment.

Keityn siempre ha sostenido que compuso con Shakira. Dice que ella ideó: “Clara-mente’ y ‘Yo valgo por 2 de 22’.



Pero hay quienes dicen que Keityn ideó ‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’, frase viral en el mundo.



(Lea también: En video fuerte agarrón de pelo y puños entre mujeres por mal sabor de ensalada



Keityn salió al mercado cuando tenía 22 años con su composición Culpables.

Sus composiciones lo han nominado al Grammy Latino y a los Grammy anglo. Ha sido autor de éxitos, como Tusa; Provenza, de Karol G, y Te Felicito, de Shakira y Rauw Alejandro.



(Lea también: La pesadilla de recorrer la vía alterna para salir de Pasto: 30 horas en trochas)



De hecho, por Te Felicito obtuvo nominación al Grammy Latino a mejor grabación, a finales del año pasado y también con Provenza por mejor canción. Ha escrito composiciones para otros artistas, como Manuel Turizo.



CALI