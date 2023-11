La historia del cortejo fúnebre que se convirtió en balacera, asonada y dos asesinatos

Era un cortejo fúnebre que recorría las calles de Caicedonia, un municipio de menos de 50.000 habitantes en el norte del Valle del Cauca.



Sin embargo, en medio de la tristeza de quienes escoltaban la carroza por la persona fallecida, entre ellos, decenas de motociclistas por las estrechas calles del centro de esta localidad, hubo disparos y conmoción. Muchos corrían de un lado a otro. Un joven, de 25 años, atentó contra otro de 19. Este último murió y luego, el cortejo se volvió una turba.

El cortejo había estado avanzando, en medio de la música que se escuchaba de una canción de la fallecida artista española Rocío Dúrcal.



(Lea también: Esta es la realidad de la tregua en Buenaventura: siguen los homicidios selectivos)

El joven asesinado por el sicario era Maycol Ortiz Pérez. Murió por tres disparos FACEBOOK

TWITTER

El joven asesinado por el sicario era Maycol Ortiz Pérez. Murió por tres disparos. Ante lo sucedido, los dolientes del cortejo persiguieron al sicario y al alcanzarlo le propinaron tantos golpes que lo mataron.



De acuerdo con las autoridades, el presunto agresor que en un parpadeo pasó a ser víctima fatal murió por múltiples contusiones con toda clase de objetos. Este joven fue identificado por las autoridades como Orlay Torres Vélez, de 25 años. Le decían 'Cristian'.



(Además: Habló protagonista de video para adultos en MIOCable que tuvo multa: 'No me arrepiento')



"Esta segunda persona agresora fue herida cuando estaba en este en este evento. La comunidad lo lesionó. La Policía reaccionó y esta persona fue remitida a un centro asistencial. Días después falleció", dijo el comandante operativo de la Policía Valle, teniente coronel Hugo Guzmán.



(Además: Envían a la cárcel al presunto asesino del hermano de jugadora de Selección Colombia)



Sin embargo, el joven, de 25 años, quedó tan mal que tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital en Armenia, en el Eje Cafetero por ser una de las ciudades más próximas a Caicedonia.



El teniente coronel pidió la población no tomar la justicia por mano propia, porque se desencadenan tragedias peores por esa sed de venganza.



"La Policía lamenta los hechos ocurridos en esta localidad. Por favor, la comunidad debe ser más tolerante", dijo el oficial.



CALI