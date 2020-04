La historia del hombre que vive dentro de un carro viejo en Cali

Gilberto Antonio Pineda Villada completa un año y medio viviendo en un carro con modelo de la década de los 50. Allí dice que pasará la cuarentena y, si es del caso, seguirá de largo hasta encontrar casa propia.

Pineda menciona que antes vivía en El Hormiguero, corregimiento rural del sur de Cali, pero debido a la falta de dinero para pagar el arriendo y el apoyo de unos parientes que no le brindaron techo, buscó refugio en el Parque de la Virgen, en el sector de Floralia, norte local..



Al principio, este hombre vivió en el suelo, días después encontró el viejo auto arrumado y abandonado en la calle.. Cuenta que perteneció a un cabo jubilado de la Policía hace muchos años y decidió instalarse ahí para dormir cómodo,.



Hoy comparte la parte trasera con una señora.



“Yo trabajaba en Manizales, era garitero de billares y después me fui a trabajar a la galería, llegue a Cali porque aquí tengo a mi familia, mi papa que tiene 102 años, mi hermano jubilado de los Ferrocarriles, un hermano más y una hermana. Tenía esposa, vivía con ella en Meléndez, tuvimos un hijo, pero murió de un accidente en Buenaventura.



Pineda dice que espera conseguir unos recursos e ir a la Central de Abastecimientos del Valle del Cauca (Cavasa) para negociar algunas frutas y así, poco a poco, recolectar dinero para conseguir un apartamento por Villa Gorgona.



Por ahora, este hombre considera que no le gustaría ir a un hogar de paso, pues en el auto vive bien, hay personas que lo ayudan con algo de remesa y cualquier cosa que necesite. La comida la prepara junto a su compañera.



Para bañarse, asegura, cuenta con un balde de agua que usa a las 5 de la mañana, antes de la llegada de los cientos de vehículos que le pasan cerca a su casa de cuatro ruedas.