La gastronomía se declara ‘en rojo’ durante plantón en Cali

Con el mensaje que advierte que ‘la gastronomía está en rojo', propietarios y empleados de ese sector económico insistieron en la reapertura de sus servicios en la capital del Valle.



En un plantón intermitente se hizo el llamado por una industria que genera cerca de 250.000 empleos.

Chefs, cocineros y personal de apoyo le pidieron al presidente Iván Duque que se permita el regreso de 6.500 establecimientos en los registros formales, aunque se estima que hay más de 150.000 locales, incluidos merendeaderos en barrios.



El gremio dice que esta situación se presenta pese a los pedidos de la alcaldía al Ministerio del Interior. El pasado 25 de junio se frustró un piloto en el parque de El Perro.



El plantón, en el kilómetro 1 de la carretera hacia la Vía a Cristo Rey, donde hay locales, siguió la línea de los que fueron encabezados por chefs en Barcelona y Madrid, en España.



El secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés, reconoce los esfuerzos de los restaurantes por ajustarse a los protocolos de bioseguridad.



El secretario de Cultura de Cali, Carlos Alberto Martínez, dijo que han mantenido un diálogo con el sector gastronómico y están a la espera de una definición por parte del Gobierno Nacional para una reapertura.



Alexánder Vallejo, presidente de la Asociación Gastronómica y Comercial de la Vía a Cristo Rey, dijo que hace 12 días, Duque anunció la reactivación, pero la condicionó a solicitudes de alcaldes ante el Ministerio del Interior.



Sin embargo, no hay respuesta ahora que están las peticiones. “Si bien estamos trabajando, dependemos solo de los domicilios y de los pedidos para llevar, pero estos ingresos no alcanzan para cubrir nuestros costos operativos”, dijo Vallejo.



Cortés dijo que el 75 por ciento de la economía en la ciudad recae en el comercio y servicios.



El concejal Fernando Tamayo criticó que a los gremios de restaurantes, bares y hoteles se les seguiría cobrando los servicios públicos de Emcali por promedio y no por consumo. “Es inadmisible que no se cumpla con la directriz del Gobierno. Cabe recordar que por lo menos 2.400 usuarios se vieron afectados por el cobro por promedio, siendo que estaban cerrados”.



A nivel nacional se estima que han sido cerrados 27.000 locales en Colombia, es decir un 30 por ciento de los negocios en el país.