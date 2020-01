La Fiscalía hizo barrido del CAM de Cali, en busca de micrófonos

Con equipos de alta tecnología, traídos desde Bogotá, la Fiscalía inspeccionó ayer el despacho del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, luego de que, el sábado pasado, el mandatario denunció que se encontraron tres micrófonos.

La búsqueda de nuevos dispositivos electrónicos también se realizó en otras oficinas del Centro Administrativo Municipal (CAM). Las dependencias inspeccionadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía, fueron escogidas por la misma Alcaldía.



“Es lo que hemos coordinado con el CTI y con la Fiscalía para que se revisen varias dependencias que creemos pueden tener la misma situación. Así que ya hay una priorización que tiene el CTI para que adelante esta actividad”, explicó el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas.



Los resultados de la evaluación técnica, si se hallaron más micrófonos o no, serán dados a conocer directamente por Ospina.



Precisamente, el gobernante de los caleños reiteró ayer que desconoce si los micrófonos estaban antes de que él comenzara a ocupar el despacho o los instalaron para chuzarlo una vez iniciara su gestión. “Y desconozco a qué, digamos, órgano de inteligencia puede responder”, afirmó el Alcalde.

​

Ospina enfatizó que no entiende el interés en espiarlo. “Yo no soy un objetivo de alto valor estratégico, yo soy el alcalde de una ciudad que, digamos, es mediana, no es Bogotá; tampoco soy un ministro, ni soy un gran opositor, ni soy un gran comunicador, no sé”.



A pesar de que la Fiscalía apenas inició la indagación de este caso, Ospina lanzó una hipótesis del motivo de la presunta instalación de los micrófonos, si la Fiscalía establece que los pusieron para ‘chuzarlo’: “Uno podría pensar, ¿será que esta tecnología tenía como propósito conocer de los procesos contractuales de la Alcaldía? ¿Será que esta tecnología quería conocer nuestras líneas de consejo de seguridad?”, preguntó.



Con respecto a que los micrófonos hayan sido instalados en el periodo del antecesor de Ospina, Maurice Armitage, ni la Policía o la misma Secretaría de Seguridad de Cali tuvieron informes de esto.



De hecho, exfuncionarios de esa administración consultados por EL TIEMPO fueron rotundos al contestar: “Jamás. En la alcaldía de Maurice Armitage no hubo ese tipo de denuncias”.

No es la primera vez

Jorge Iván Ospina no es el primer alcalde de Cali en denunciar que presuntamente es víctima de escuchas ilegales.



El entonces alcalde Rodrigo Guerrero Velasco (2012-2015) alertó a las autoridades por un hecho similar. En ese caso intervinieron miembros de un equipo especializado de la Unidad de Informática y de Investigaciones Tecnológicas y Electrónica de la Sijín, de la Policía Metropolitana de Cali. Hallaron un programa de espionaje denominado ‘Keyloggers’. No se reportaron capturas por este caso.