La Feria de Cali vibrará con el ritmo de Yuri Buenaventura

Dos de los conciertos más esperados en la versión 61 de la Feria de Cali son los que ofrecerá el maestro Yuri Buenaventura este viernes y sábado, en el Teatro Municipal, donde pondrá a gozar a los más rumberos de la llamada ‘Capital de la salsa’.

Ambas presentaciones tendrán un formato único en su tipo, pues contará con cinco saxofones, cuatro trompetas, cuatro trombones, timbal, conga, bongó y cinco coristas con más de 27 músicos en tarima que conforman el grupo de músicos élite de la Big Band de este artista vallecaucano, reconocido en Europa y en el continente por sus éxitos.



Este músico, radicado en Francia considera que "Cali es un generador de rumba en el mundo".

El salsero aspira a ser un puente entre las naciones, sin importar distancias ni pensamientos. Aseguró que quiere que Cali se entienda a sí misma como lo que es la capital de la salsa, pero no solo en el país, sino a nivel mundial.

El artista está radicado en Francia, donde siempre señala que se enorgullece de ser colombiano. Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

“Sueño con conectar valores y pensamientos, con ser un puente París-Cali, que nosotros conozcamos su sociedad y nosotros podamos alimentarlos con nuestra cultura”, dijo ayer a su llegada a la ciudad.



Ganador de cinco discos de oro, premios como Nuestra Tierra 2013 e India Catalina y la distinción Caballero de las Artes y letras por el Gobierno de Francia llegará junto a La Mambanegra a la Feria de Cali, la gran fiesta de fin de año más esperada por los vallecaucanos, con un espectáculo que afirmó contará con la calidad artística, técnica y escénica que merecen los asistentes.



“Si Cali tiene esa marca afuera de ser la 'Capital de la salsa' es por los músicos de Cali, por los bailarines, no es por otra razón, no hay otras razones, ni industriales, ni científicas, ni políticas que se conozca a esta ciudad, si no es por los salseros, por los bailarines de barrio y por los artistas caleños”, afirmó el bonaverense.



No obstante, el salsero considera que la ciudad debe proyectarse mucho más.



“La salsa caleña es un producto muy hermoso y yo vengo con la intención que la ciudad se reconozca y valore a sí misma, que sientan más cariño por agrupaciones como La Bambanegra, Niche y Guayacán. Yo vengo a meter el brazo, a dar la pelea y acompañar a mis colegas para sostener lo que es para nosotros ese concepto”, añadió.



Sus presentaciones en Colombia aumentaron para gusto de sus seguidores y de aquellos que lo empezaron a conocer gracias a sus canciones.



Buenaventura tiene una gran capacidad de moverse entre distintos géneros, incluyendo el latin jazz y el tango, que le gustan.



Pero ha observado un especial respeto por los sonidos tradicionales del Pacífico colombiano. De hecho, reconoce que ha compuesto poco en los géneros de esta zona, precisamente, por esa reverencia que siente.



CALI